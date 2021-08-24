Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor
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Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor

Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesi hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesi hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Ekim ayında başlayacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sporcularla bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, Mehmet Ali Karasu, takım yöneticileri ve teknik ekip katıldı. Sporcular ilgi ve desteğinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederken, Bozüyük'ü en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacaklarını söylediler. - BİLECİK

Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor
Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor
Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor
Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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