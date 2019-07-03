Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Kulübü satıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 1. Ligi ekiplerinden Bozüyük Belediyesi İdmanyurduspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, takımın isim ve 1. ligdeki tüm haklarını ilgisizlikten dolayı satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Başkan Çelik, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerin ardından belediyede yaşanan değişiklik sonrasında kulübümüz ve bayan voleybol takımımızın geleceği ile ilgili olarak bazı görüşmelerimiz oldu. Gerek başkan yardımcılarıyla gerekse belediye meclis üyelerimizle ve Belediye Başkanımıza yakın olan diğer kişilerle görüşmeler yaptık. Kendilerine kulübümüzün geleceği açısından Belediye Başkanımızın isteği doğrultusunda bir yol izleyebileceğimizi de ilettik. Ayrıca kulübümüzün ilçemizi ve ilimizi pek çok branşta başarıyla temsil ettiğini ifade ettik. Bu başarıların devam edebilmesi için gerekirse mevcut yönetimin istifaya hazır olduğunu ve Belediye Başkanımızın isteği doğrultusunda yeni bir yönetim oluşturulabileceğini dile getirdik. Bizim de yeni yönetime her türlü desteklerimizi esirgemeyeceğimizi ve her zaman yanlarında olacağımızı ilettik" dedi.

Takımdan Bozüyük Belediyesi ismi kaldırıldı

Başkanın bu çağrıya olumsuz yanıt verdiğini belirten Çelik, "Ancak tüm bu beyhude çabalarımız sonuçsuz kaldı. Kendisi başkan yardımcıları aracılığı ile bizlere, takıma destek veremeyeceğini iletti. Bu gelişmelerin ardından Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 20 Mayıs tarihinde kulübümüze göndermiş olduğu yazıda Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Kulübünden Bozüyük Belediyesi isminin kaldırılmasını istedi. 30 Mayıs'ta kulübümüzün yönetim kurulu toplanmış olup olağanüstü genel kurul kararı alınarak 17 Haziran tarihinde saat 18.00'de dernek merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübümüz isminden Bozüyük Belediyesi ismi çıkarıldı. Kulüp ismi Bozüyük İdman Yurdu Spor olarak oy çoğunluğuyla kabul edilmiş olup tüzüğümüzün 1 ve 10 maddeleri değiştirilerek yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi yapıldı. Bu tablo karşısında biz de yeni yönetim olarak mecburen takımın isim hakkının satılması yönünde karar aldık. Yapılan oylama sonucunda Bozüyük İdmanyurdu Spor Kulübü voleybol bayanlar takımının 1. Ligindeki yarışma hakkının tüm aktif ve pasifleriyle Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine katılanların oy birliğiyle devredilmesine karar verildi. Bugün itibariyle de takımımızın isim hakkının satışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kuruşunun ikinci yılında büyük bir başarı göstererek 1. lige çıkma başarısı gösteren Bozüyük Belediyesi voleybol takımının isim hakkının satılmasına hem bizler hem de Bozüyüklü sporseverler çok üzüldü. Ancak çaresizlik içinde böyle bir karar almak zorunda kaldığımızı tüm sporseverlerin bilmesini istiyorum. Bundan sonra yine bizler elimizden geldiğince yeni kulübümüz olan Bozüyük İdmanyurduspor Kulübü olarak spor ve sporcunun yanında olacağız. Kamuoyuna önemle duyurulur" açıklamasını yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA