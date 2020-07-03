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Bozkurt: "Kısa çalışma uzatma işlemi, otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacak"

19) nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını anımsatan Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Halil Bozkurt, kısa çalışma uzatma işleminin otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacağını bildirdi.

Bozkurt:
03.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:17

19) nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını anımsatan Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Halil Bozkurt, kısa çalışma uzatma işleminin otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacağını bildirdi.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, süresi bir ay uzatılan kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Bozkurt, 30 Haziran 2020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile yeni korona virüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerlerinde kısa çalışma süresinin bir ay uzatıldığını belirtti.

Bozkurt, iş yerlerinin, kısa çalışma ödeneğinden daha önce aynı gerekçeyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçileri için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla yararlanabileceğini ifade etti. Kısa çalışma süresi 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) sona ermiş olan iş yerlerinde 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, devam eden işyerlerinde ise kısa çalışma bitiş tarihi itibariyle bir ay daha yararlanılabileceğini kaydeden Bozkurt, kısa çalışma uzatma işleminin otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacağını, hem işverenlerin hem de işçilerin uzatma işleminin yapılması için başvuru yapmalarına gerek bulunmadığını bildirdi. Bdzkurt, kısa çalışma uygulamasının uzatıldığı bir aylık dönem için iş müfettişlerince yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını da söyledi.

İşverenlerce Covid-19 gerekçesiyle daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmış işçilerin dışında yeni bir işçi ilave edilmesi veya daha önce yararlanılan haftalık kısa çalışma süresinin artırılması imkanının bulunmadığını belirten Bozkurt, kısa çalışma uygulamasından faydalanarak işçilerine işbaşı yaptırarak sonlandıran ve tekrar kısa çalışma uygulamasının bir ay daha uzatılmasını istemeyen iş yerlerinin; kısa çalışma süresinin uzatılmasından yararlanmak istemediklerine dair dilekçelerini, bağlı bulundukları İŞKUR birimine yazılı veya elektronik ortamda dilekçeyle en seri şekilde bildirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bozkurt, dilekçelerin, merkez ilçeler Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli için 'kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr'; Erdemli için 'kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr'; Silifke, Mut ve Gülnar için 'kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr'; Tarsus için 'kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr'; Anamur, Bozyazı ve Aydıncık için ise 'kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr' e-posta adreslerinden bildirileceğini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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