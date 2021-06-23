Bozkırın çocukları Suruç Hokey Takımı Süper Lig'de

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında kurulan Suruç Hokey Takımı, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında kurulan Suruç Hokey Takımı, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bozkırım çocukları mutluluklarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile paylaştı.

Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş öncülüğünde Suruç Hokey Takımı sporcuları ve teknik heyeti, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek şampiyonluk kupalarını Vali Abdullah Erin'e takdim etti. Suruçlu genç sporcuları Valilik Şeref Salonu'nda kabul eden Vali Erin, gençlerin mutluluğunu paylaşarak başarılarının devamını diledi. Süper ligde mücadele etmeye başlayacak olan takıma kaymakamlık ve valilik olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Vali Erin, yerel desteklerin yeterli olmadığı anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destek olacağına inandığını söyledi.

Genç sporcularla sohbet ederek başarı hikayelerini dinleyen Vali Erin, Suruçlu gençlerin başarılarıyla gündeme gelmesinin büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu söyleyerek, Bozovalı gençlerin kano şampiyonasında elde ettiği başarılara da dikkat çekti. Gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına uygun şekilde desteklendiği takdirde, dünya çapında ses getiren başarılara imza atacaklarına inandıklarını ve bunun en iyi örneğini Suruçlu gençlerin ortaya koyduğunu kaydeden Vali Erin, genç sporcuları tebrik etti.

Forma hediye eden sporcular da destek ve katkılarından dolayı Vali Abdullah Erin'e teşekkür ederek, şampiyonluk kupalarını takdim ettiler. Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonluğu olduğunu dile getiren genç sporcular, bu gururu Suruç'a ve Şanlıurfa'ya yaşatmaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Suruç Hokey Takımı

Suruç Kaymakamlığı, Suruç Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla 2015 yılında okul takımı olarak kurulan Suruç Hokey Takımı, üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından 2020 yılı Büyükler 1. Ligi Şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi.

Kurulduğu 2015 yılından itibaren 2019 yılına kadar açık alan hokey yıldız erkekler bölge şampiyonu olan takım, 2019 yılında Türkiye finalleri üçüncülüğü, U16 erkekler salon Türkiye şampiyonluğu, U16 5S açık alan 1. Lig şampiyonluğu, büyükler 2. Lig Playoff şampiyonluğu elde ederek Suruç'un ilk kez 1. Lig seviyesinde müsabakalara katılma başarısı gösterdi. 2019 yılı U16 Türkiye şampiyonu olarak iki kez üst üste şampiyon olan ilk ve tek takım olan Suruç Hokey Takımı, 2020 yılı büyükler 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Suruç Hokey Takımı, hem Suruç'ta hem de il genelinde Süper Lig'e çıkan ilk ve tek takım oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı