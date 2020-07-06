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Bozkır'da 'beyaz inci' hasadı başladı

Bozkır'da 'beyaz inci' hasadı başladı Sivas'ta yağmur yağışının yerini sıcak havaya bırakmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan doğal kaynak tuzunda hasat başladı Sivas'ta yağmur yağışının yerini sıcak havaya bırakmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan doğal kaynak tuzunda hasat başladı.

06.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:42

Bozkır'da 'beyaz inci' hasadı başladı

Sivas'ta yağmur yağışının yerini sıcak havaya bırakmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan doğal kaynak tuzunda hasat başladı

SİVAS - Sivas'ta yağmur yağışının yerini sıcak havaya bırakmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan doğal kaynak tuzunda hasat başladı.

İlkel yöntemlerle üretilen ve ünü ülke sınırlarını aşan Sivas doğal kaynak tuzunda havaların ısınmasıyla hasat başladı. Yerin altından çıkarılan tuzlu kaynak suyu, havuzlarda bekletilerek tuza dönüşüyor. Havuz yüzeyinde oluşan tuz tabakaları, tuzla çalışanları tarafından özenle havuzlardan toplanıyor. Tamamen organik olan, çevresel olumsuzluklardan etkilenmeyen kaynak tuzunda 84 mineral bulunuyor. Sivas Merkeze bağlı Tepeönü köyünde bulunan tuzlada da 6 ayın ardından iş başı yapıldı. Tuz hasadı Ekim ayına kadar devam edecek.

Tepeönü köyünde bulunan tuzlanın işletmeciliğini yapan Ahmet Yılmaz, üretimlerini doğal yöntemlerle yaptıklarını belirterek "Bir hafta oldu, beyaz hasada başladık. Bizim burada 7 metre derinlikte kuyumuz var, suyu oradan çekiyoruz. Daha sonra büyük dinlendirme havuzlarında dinlendiriyoruz ardından ise üretim havuzlarına veriyoruz. Dinlendirme havuzlarında güneşin ve hafif rüzgarın etkisiyle ham suyu uçuruyoruz, tuzlu su ise tuz olarak tabana çöküyor. Havuzlardan ilkel aletlerle tuzları kenara çekiyoruz. Belli bir müddet kuruttuktan sonra da satışa sunuyoruz. Dünya'nın tadı tuz, tuzda sudan ucuz. Ortalama 1 Lira civarında satışa sunuyoruz. Bizim üretim kapasitemiz iklimle alakalı olduğu için kapasiteyi kestiremiyoruz. Bin tonun üzerine çıkarsak bizim için iyi bir üretim sezonu olur" şeklinde konuştu.

Tuzla çalışanı Yunus Yılmaz, çalışmalarını ilkel yöntemlerle yaptıklarını belirterek, "Hasat daha yeni başladı, yağmurların kesilmesiyle başladık. İşimiz zor, maden çıkarıyoruz. Bizim işimiz daha ilkel yollarla yapılıyor. Teknolojiye uyarlayamıyoruz. Tamamen insan gücüne dayalı. Bu yılın bereketli geçmesinden ümitliyiz. Hasat süresi mevsime bağlı Haziran'da başlıyoruz, Ekim'e kadar sürüyor. Bazen 5 ay bazen de 6 aya çıktığı oluyor" dedi.

Bozkır'da 'beyaz inci' hasadı başladı

Kaynak: İHA

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