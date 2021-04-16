KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
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KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dümen arızası yaparak karaya oturan 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi için sörvey kontrolünün ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma çalışması başlatılacak.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dümen arızası yaparak karaya oturan 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi için sörvey kontrolünün ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma çalışması başlatılacak.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden İzmir'in Aliağa ilçesine giderken Bozcaada'nın doğusundaki Taş Adası mevkiinde dümen arızası yaparak karaya oturan 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi Banu-S için kurtarma çalışması başlatılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün kurtarma uzmanları ve dalgıçları, 9 personeli bulunan gemiye intkal etti. Sörvey kontrolünün ardından Kıyım Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma operasyonu planlanacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli kurtarma römorkörü ile Kıyı Emnieti-9 hızlı tahlisiye botu bölgede bulunuyor.

Öte yandan, birçok adalı, geminin kayalıklara çıktığını duyunca merak edip olay yerine geldi, fotoğraf çekti.

KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK
KIYI EMNİYETİ, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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