Bozan : "Yeni dönemde en büyük hedef birliktelik ve tesisleşme olacak"
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Bozan : "Yeni dönemde en büyük hedef birliktelik ve tesisleşme olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bozan : 'Yeni dönemde en büyük hedef birliktelik ve tesisleşme olacak'

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, yeni dönemde en büyük hedeflerinin birliktelik ve tesisleşme hamleleri olacağını açıkladı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, yeni dönemde en büyük hedeflerinin birliktelik ve tesisleşme hamleleri olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Adana Fatih Terim Stadı'nda yapılan 15. Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden başkanlığı seçilen Ahmet Bozan, bugün Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Sosyal Tesisleri'nde yeni yönetim kurulu üyeleri gazetecilerde bir araya geldi.

Pandemi şartları gözetilerek 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdikleri genel kurula bugüne kadar görülmemiş oranda büyük bir ilgi gösterildiğine dikkat çeken Bozan, "Hiç olmadığı kadar yoğun bir katılımın olduğu kongre yaşadık. Amatör spor kamuoyunun güzel düşünceleri, eylemleri ile sağ salim, dostane bitirdik. Genel kurula katılan adana amatörün değerli delegelerine teşekkür ederim. 3 yıllığına seçilmiş bir ekip olarak elimizden geleni yapmak için çalışmalara şimdiden başladık. Razaman Çimen kardeşime de başarılar diliyorum. Dostane düşüncelerine teşekkür ediyorum. Görev bölümünü yaptık, arkadaşlarımız kendi alanlarında çalışmalarına başladılar. Kongreden sonra yönetimin ve arkadaşlarımızın yükünün sorumluluğun ağır olduğunu biliyoruz, üstesinden geleceğiz. Daha geniş katılımlı bir yönetim sergileyeceğiz. Aylık geniş katılımlı toplantılarda bilgilendirmelerimizi çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

Yeni dönemdeki hedeflerine ve projelerine ilişkin soru üzerine Bozan, "İlk planda amatörün birlikteliği çok önemli. Yeni dönemde de bunu başararak Adana Amatör Sporu güçlü bir pozisyona getirerek yolumuza devam edeceğiz. Birlikteliğin ve tesisleşmenin üst seviyeye çıkacağını yeni bir dönem olacak. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve belediyelerin tesisleşme konusunda büyük katkısı olacağını düşünüyorum. En büyük sıkıntımız olan tesisleşme konusunda büyük adımlar geliyor. Bunun buradan müjdesini veriyorum. Yeni il müdürümüz Muzaffer Çimtimar, geldiği günden beri sıkı çalışıyor, yeni tesislerle ilgili çalışmaları kendisi daha detaylarıyla yakında açıklayacaktır" şeklinde konuştu. - ADANA

Bozan : 'Yeni dönemde en büyük hedef birliktelik ve tesisleşme olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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