Boyteks Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda

Türkiye'nin en önemli tekstil markalarından Boyteks 7-9 Aralık tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda boy gösterdi.

Yatak kumaşı, döşemelik kumaş ve halı üretimi ile ürünlerini bugün 100'den fazla ülkeye ihraç eden Boyteks Türkiye'de ve dünyada verimliliğin artırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesini ve bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlayan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda son teknoloji ürünlerini sergiledi.

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Boyteks Tekstil Genel Müdürü Mehmet Yıldız "2018 yılının ilk 11 ayında Boyteks markalı ürünlerimizi Japonya'dan Şili'ye kadar toplam 107 ülkeye ihraç ettik. Kurulduğumuz günden bu yana, faaliyet gösterdiğimiz bütün alanlarda sektörün lideri olmayı hedefledik. Yatak kumaşında şu an pazar lideriyiz. Bugün dünya üzerinde üretilen her 10 yataktan birinde Boyteks kumaşı kullanılıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde 50'ye yakın bayii ve temsilcilerimiz ve doğrudan çalıştığımız alanında lider dünya markaları var. Teknoloji denilince akla ilk gelenler genelde dijital platformlar oluyor. Büyük bir çoğunluğun aklına teknoloji ve kumaş kelimeleri aynı cümlede dahi gelmiyordur. Biz Boyteks olarak regüle bir ürün olan kumaşı farklılaştırmayı amaç edindik ve bu doğrultuda ürettiğimiz yatak kumaşı, döşemelik ve halı ürünleriyle tekstile farklı bir yorum katmaya çalıştık. Bu bağlamda manyetik terapi etkisi gösteren kumaşlardan serinlik hissi uyandıran kumaşlara kadar birçok farklı inovatif ürün geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu inovatif ürünlerle dünya çapında ses getirmeyi başardık. Sektöründe dünyanın en önemli organizasyonu olan Interzum tarafından Çin'de düzenlenen Guangzhou fuarında 2018 inovasyon ödülünün sahibi olduk. Her yıl Ar-Ge ekiplerimizin geliştirdiği ortalama 5 benzersiz ürünü pazara sunuyoruz. Katma değerli ihracata katkı sağlıyoruz. Her hafta farklı ülkelerden firma temsilcilerini Kayseri ve Bursa'daki fabrikalarımızda misafir ediyoruz. Bu bize heyecan veriyor" dedi.

Geliştirdikleri Ar-Ge çalışmaları ile sektöre yön verdiklerinin altını çizen Yıldız, "Boyteks coğrafi yaygınlığı çok yüksek bir marka. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla taşıyoruz. Her yıl 3 ürün grubumuzla 20'den fazla ulusal ve uluslararası fuara katılımcı oluyor, farklı ülkelerde inovasyon zirveleri düzenliyoruz. Bugün de Verimlilik ve Teknoloji Fuarı sayesinde tekstil alanında yaptığımız yenilikleri farklı sektörlerle buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ