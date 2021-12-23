Boyner'in yeni yıl reklam filmi yayında - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boyner'in yeni yıl reklam filmi yayında

Boyner'in yeni yıl reklam filmi yayında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Boyner yeni yıla sayılı günler kala "Yeni Ben Başlasın" reklam filmini yayınladı.

Boyner yeni yıla sayılı günler kala "Yeni Ben Başlasın" reklam filmini yayınladı.

Bu yıl alınacak en güzel hediyenin hayat dolu bir "sen" olduğu vurgulanan reklam filmi "Yeni Ben Başlasın", hangi yaş ya da stilde olursa olsun, herkesin yeni yılda aradığı ilhamı kendinde bulacağını söylüyor.

Kıvanç Talu'nun seslendirdiği, VMLY&R İstanbul imzasını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Riders Film'den Emre&Gözde oturuyor. Yeni yılda yenilenmekten korkmayanların filmde cesaretle söylediği 70'li yıllara damgasını vuran "Yeniden Başlasın" şarkısının düzenlemesi ise Jingle Jackson'dan Emre Irmak'a ait.


Boyner'in yeni yıl reklam filmi yayında

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title