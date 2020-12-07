Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü
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Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü

07.12.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:54

Brezilyalı kadın boksör Viviane Obenauf, kocasını keskin olmayan bir cisimle" döverek öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf'un kocasını döverek öldürdüğü iddia edildi.

Daily Star gazetesi Obenauf'un "ocak ayında evlendiği zengin eşini öldürdüğü suçlamasıyla" İsviçre'de gözaltına alındığını yazdı. Eşini paylaştıkları dairede "keskin olmayan bir cisimle" döverek öldürmekle itham edilen 34 yaşındaki Obenauf'un soruşturma sırasında tutuklu kalacağı kaydedildi.

Polis yetkilileri, İsviçre yasaları uyarınca gizlilik gereği tam ismi verilmeyip kendisinden yalnızca "Thomas" adıyla bahsedilen kişinin büyük çaplı yaralanmanın ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Polis ekiplerinin Obernauf'a ait bir spor salonunda ve çiftin dairesinde arama yaptığı belirtildi. Obernauf'un daha önce de bir suçlamayla gündeme geldiğini hatırlatan İsviçre gazetesi Blick ise eski boksörün Ekim 2016'da 30. doğum gününü kutladığı bir gece kulübünde kalçasına dokunmaya çalışan bir adamın yüzüne yumruk atması nedeniyle tutuklandığını ve birkaç saati hücrede geçirdiğini aktardı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü

GEÇEN YIL EMEKLİ OLDU

Rio de Janeiro doğumlu Obernauf, 18 yaşında boksa adım atmadan önce erken yaşlarda futbol oynamış ve olimpiyatlarda jimnastikçi olarak yer almıştı. Boks kariyerinde başarılara imza atan kadın sporcu geçen yıl emekli oluncaya kadar katıldığı maçlardan 14'ünü kazanırken, 6'sından mağlup ayrılmıştı. Ringlere veda etmesinin ardından kendisine ait bir spor salonu açan Obernauf, İsviçre'de konaklama sektöründe de şansını denemeye başlamıştı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü
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