Boydak Holding'ten TMSF heyetine destek, paylaşımlara tepki

17.10.2019 19:18

Boydak Holding'ten yapılan açıklamada Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) tarafından düzenlenen gecede TMSF üyelerinin tepki göstermesi sonucu yarıda kesilen dans gösterilerinin "Barış Pınarı Harekatı için düzenlendiği söylenen gecede dansöz oynattılar" şeklinde çarptırıldığı belirtildi.



TMSF'yi yıpratmak amacıyla sahte hesaplarla sosyal medyada gündem oluşturmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu etkinliğin TMSF tarafından değil Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndan önce yapıldığı vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her yıl farklı bir ülkede yapılan Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) Yıllık Genel Kurul toplantısı, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıyı Barış Pınarı Harekatı için yapıldı diye çarpıttılar. 84 ülkeden, 102 farklı kurumdan 220'nin üzerinde yabancı katılımcının iştirak ettiği toplantıdaki programın içeriği de tamamen IADI yönetiminin talep ve istekleri doğrultusunda belirlenmiş olmasına rağmen TMSF'nin IADI'nın davetlisi olarak iştirak ettiği bir organizasyonda söz konusu organizasyon öncesinde ülkemizin farklı yörelerine ait folklor gösterisinin yer alacağı söylenmişken sosyal medyada ve basında yayınlanan TMSF yetkililerince de tasvip edilmeyen dans gösterisine TMSF heyeti tepki göstererek davetin yapıldığı mekanı tamamen terk etmiş olmasına ve bu nedenle o dans gösterisi tamamlanamamış olmasına rağmen konu tamamen çarpıtılmış ve saldırıya dönüştürülmüştür. Bu saldırıların sebebi açıktır. Mal bulmuş mağribi gibi bu çarpıtılmış paylaşımlara sarılanların kimler olduğu da aşikardır. FETÖ başta olmak üzere birçok sebeple TMSF tarafından yönetilen şirketlerde iğne ucu kadar açık bulamayanlar TMSF'yi hedef alıp, 'Barış Pınarı Harekatı için düzenlendiği söylenen gecede dansöz oynattılar' şeklinde çarpıtılmış, iftiraya dönük paylaşımlar yapmaktadır. Bu düpedüz ahlaksızlıktır. TMSF milletimizin menfaati doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."



Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı da işin içine katmaya çalışanların Türk ordusunu ve Türk milletini demoralize etmeyi amaçladığı belirtilerek, "Bu tür saldırılara milletimizin itibar etmediğini görmek de ayrıca sevindiricidir." ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA