Boyabat Belediyesinden zeka ve akıl oyunları sergisi

09.10.2019 14:16

Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen "Boyabat 2. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" açıldı.



Boyabat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Boyabat 2. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkan Vekili Mustafa Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer ilgililerin katılımıyla açıldı.



Dört gün süreyle 09.00 ile 17.30 saatleri arasında açık kalacak sergide, mangala, beşli küp, yapı blokları gibi 32 çeşit zekayı geliştirici oyun materyalleri yar alıyor.

Sergi ilçedeki okulların öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edilip stantlardaki görevliler tarafından oyunların nasıl oynandığı hakkında uygulamalı olarak bilgilendirme yapılıyor.

Kaymakam Aksoy, oyunlar hakkında bilgi alıp çocuklarla sohbet etti.

Sergide anaokulundan 90 yaşına kadar insanların oynayacağı oyunların olduğunu belirten Aksoy, "Oyunların hepsi ahşap, organik. çocukların birkaç hamle sonrasını düşünebilme yetenekleri, mental gelişimleri, analitik düşünme, yorumlama konusunda kendilerini geliştirebilmeleri açısından güzel bir etkinlik olduğunu görüyor ve düşünüyoruz. Belediyemiz öğrencilerimiz için böyle bir etkinlik düzenledi. Biz de tüm öğrencilerimizi, velilerimizi buraya bekliyor, bu fırsattan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA