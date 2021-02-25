Boupendza'nın transferi konusunda Hatayspor ile anlaşan Krasnodar, golcü futbolcuyla anlaşma sağlayamadı

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Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'nın transferi konusunda Hatayspor, Krasnodar ile her konuda anlaşmaya varmıştı. 8 milyon euro bonservis bedeli ile Hatayspor tarihine geçecek golcü oyuncu, Rus ekibi ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve transferi iptal oldu.

Bu sezon attığı gollerle lige damga vuran ve 300 bin euro karşılığı geldiği Hatayspor'dan tarihi bir bedele Krasnodar'a transfer olması beklenen Aaron Boupendza'nın transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

KRASNODAR İLE HATAYSPOR ANLAŞMAYA VARMIŞTI

İki gün önce Hatay'a gelen ve Hatayspor ile görüşen Krasnodar kulübü yetkilileri, 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışın karından yüzde 20 pay koşullarıyla Aaron Boupendza için Hatayspor ile anlaşmaya varmıştı.

BOUPENDZA'NIN İSTEKLERİNİ KARŞILAYAMADILAR

Kulüplerin anlaşması sonrası Boupendza ile görüşen Krasnodar yetkilileri, 24 yaşındaki golcü futbolcu ile anlaşamadı. Bazı isteklerinin kabul edilmediğini ve bu şartlarda imza atmayacağını Krasnodar'a bildiren Boupendza, Hatayspor yönetimine de takımda kalmak istediğini söyledi.

TALEPLERİ KABUL EDİLMEDEN TRANSFER OLMAYACAK

Boupenza , taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar'a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti. Süper Lig'de 6. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da Boupendza'nın 18 golü var. 24 yaşındaki futbolcu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

(NTVSPOR)