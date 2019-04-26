Botsvana'da Dünyanın En Büyük İkinci Elması Bulundu

Afrika kıtasının refah seviyesi en yüksek ülkelerinden Botswana'da tarihin en büyük ikinci elması bulundu.

Kanadalı şirket Lucara Diamond Corp tarafından bulunan, 352 gram ağırlığında tenis topundan biraz daha büyük olan elmas 1,758 karatlık boyuta sahip. Ancak elmasın istenilen ölçüde parlak olmadığı ve bu sebeple rekor fiyata satılamayacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle