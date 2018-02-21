Botaş - Çukurova Basketbol: 77 - 70

SALON: Artuklu Yeni Spor Salonu

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Sinem Tetik, Süleyman Dağder Dağlı

BOTAŞ: Elif Emirtekin 4, Frida Eldenbrink 7, Kiah Stokes 13, Nevin Natansever 10, Chelsea Gray 26, Büşra Akbaş 2, Kübra Erat 13, Sehernaz Çidal, Maryia Papova

ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 21, Diamond de Shilds 10, Erlana Larkins 14, Melis Talay 6, Gamze Zeren 3, Bahar Yapar, Naumenko Lludmiyla 9, Sinem Ataş 7, Tuğçe Murat

1'İNCİ PERİYOT: 17 - 18

DEVRE: 36 - 38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 51

Mardin'in ev sahipliğinde düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Botaş, Çukurova Basketbol'u 77-70'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Mardin'in ev sahipliğinde organize edilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın ikinci çeyrek final karşılaşmasında Botaş, zorlu mücadelede Çukurova Basketbol'u 77-70'lik skorla mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4'üncü dakikasını Botaş, Chelsea Gray'in basketiyle 9-5 üstün geçti. Rakibinin top kayıplarını Kiah Stokes ve Elif Emirtekin ikilisiyle değerlendiren Kırmızı Beyazlı ekip, 6'ıncı dakikaya girilirken farkı 8 sayıya çıkarttı (13-5).

Mola alan Çukurova Basketbol, Erlana Larkins'in sayılarıyla rakibinin serisine nokta koydu. İlk periyotu Larkins ve Iagupova'nın etkili oyunuyla 18-17 önde tamamlayan Çukurova Basketbol, ikinci çeyreğe de iyi başlayarak durumu 13.dakikada 25-17'ye getirdi. Mola alan Botaş, aranın ardından Chelsea Gray'in turnikesiyle ikinci çeyrekteki ilk sayılarını buldu. Kübra Erat'ın üç sayı çizgisinden kaydettiği sayılarla skor üreten rakibi karşısında boyalı alanı etkili kullanan Çukurova Basketbol, devre sonunda soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotun ilk dakikalarında hücumda Chelsea Gray'in sorumluluk almasıyla skor bulan Botaş, Nevin Vatansever ve Kiah Stokes'un da boyalı alandan kaydettiği basketlerle 25.dakikada farkı 7 sayıya çıkarttı (47-40). Mola alan Çukurova Basketbol, ara sonrasında Larkins ile hücumu değerlendirmesine karşın savunmada rakibini durduramadı. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine 60-51 üstün giren Botaş, son 10 dakikalık bölümde de oyunun kontrolünü elinde tuttu. 34.dakikada Kübra Erat'ın üç sayılık basketiyle 9 sayılık (64-55) farkı yakalayan Botaş, son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden de 77-70 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Botaş'tan Chelsea Gray seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

- Mardin