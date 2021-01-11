Bosna Hersekli kayakçılar Palandöken'deki imkanlara hayran kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bosna Hersekli kayakçılar Palandöken'deki imkanlara hayran kaldı

11.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:21
Bosna Hersekli kayakçılar Palandöken'deki imkanlara hayran kaldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de hazırlık kampı yapan Bosna Hersekli kayakçılar, kendilerine sunulan imkanlara hayran kaldıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de hazırlık kampı yapan Bosna Hersekli kayakçılar, kendilerine sunulan imkanlara hayran kaldıklarını dile getirdi.

Başkent Saraybosna'daki Olimpic Kayak Kulübü bünyesindeki profesyonel kayakçılar, 22-30 Aralık tarihlerinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (THOM), AKUT ve Ski Lab kayak kulüpleri iş birliğinde Erzurum'da kamp yaptı.

Olimpic Kayak Kulübü Antrenörü Edin Duric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kamp imkanlarının harika olduğunu belirterek, bu vesileyle Türk kayak kulüpleriyle de başarılı bir iş birliği kurduklarını söyledi.

TOHM yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Duric, "Onlarla gerçek bir kayak dostluğu kurduk. Gelecek dönemde de iş birliğimiz sürecek. Türkiye'den dostlarımızı Saraybosna'da da misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayak sporunu daha popüler hale getirmek amacıyla başlattıkları projenin Bosna Hersek'teki kanton, entite ve devlet düzeyindeki ilgili bakanlıklar tarafından desteklendiğini kaydeden Duric, bu desteğin gelecekte de süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bakir Tiro

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Murat Kurum Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ömer Bayram Fatih Terim Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bosna Hersekli kayakçılar Palandöken'deki imkanlara hayran kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:38:53. #1.14#
title