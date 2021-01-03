Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 2 golle geçti
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Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 2 golle geçti

03.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:06
Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 2 golle geçti

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Dortmund evinde Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan ve Jadon Sancho'nun yıldızlaştığı mücadeleyi Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 14. haftasında Signal Iduna Stadı'nda Wolfsburg'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada sarı-siyahlılar 66. dakikada Sancho'nun asistinde Manuel Akanji'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 90+1. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

SANCHO YILDIZLAŞTI

Dortmund'un süper golcüsü Haaland, sakatlığını atlatmasının ardından 36 günlük özlemini noktalayarak ilk 11'de yer aldı. Sancho da sezonun ilk golünü kaydetti ve 1 de asist yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Borussia Dortmund puanını 25'e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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