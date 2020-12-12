Borussia Dortmund, evinde Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu
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Borussia Dortmund, evinde Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu

12.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:36
Borussia Dortmund, evinde Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu

Borussia Dortmund'a evinde soğuk duş! Sarı siyahlılar, konuk ettiği Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Almanya Ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Dortmund evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Stuttgart, rakibine fark attı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 26. ve 53. dakikalarda Wamangituka, 60. dakikada Forster, 64. dakikada Coulibaly ve 90+2. dakikada Gonzalez'den geldi. Dortmund'un tek sayısını 39. dakikada ABD'li oyuncu Reyna kaydetti.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu skorun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Dortmund, 19 puanla Leipzig'in 5, bir maçı eksik olan Bayern Münih'in ise 4 puan gerisine düştü. Deplasmanda 4 galibiyet ve 2 beraberlikli bir performansa ulaşan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 12. haftasında Dortmund deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacakken, Stuttgart evinde Union Berlin'i konuk edecek.

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