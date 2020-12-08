Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti

08.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:28

Alman ekibi Borussia Dortmund, geriye düştüğü karşılaşmada Zenit'i 2-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Öte yandan maçın 58. dakikasında oyuna giren Yousouffa Moukoko, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan en genç oyuncu olarak rekor kırdı.

Şampiyonlar Ligi F grubu son hafta mücadelesinde Zenit ile Borussia Dortmund, Gazprom Arena'da karşılaştı. Deplasman ekibi karşılaşmayı geriden gelerek kazandı.

Karşılaşmada Zenit'in golü; 16. dakikada Driussi'den geldi. Dortmund'un golleri ise 68. dakikada Lukasz Piszczek ve 79. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Dortmund, bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükseltti ve grubu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Zenit ise grubu 1 puanla tamamladı.

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti
Yousouffa Moukoko

MOUKOKO REKOR KIRDI

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Yousouffa Moukoko, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan en genç oyuncu oldu. 16 yaş 18 günlükken sahaya çıkan Moukoko, daha önce 16 yaş 85 günlükken sahaya çıkan Celestine Babayaro'nun rekorunu kırmış oldu.

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Ersun Yanal Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 23:28:47. #1.14#
title