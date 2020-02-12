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Borusan, ikinci el araç piyasasını BiP’e taşıdı

Borusan Araç İhale, Turkcell'in iletişim platformu BiP ve Microsoft işbirliği ile ikinci el fiyatlamasında teknolojik bir adım attı.

12.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:44
Borusan, ikinci el araç piyasasını BiP’e taşıdı

Borusan İhale, Turkcell'in iletişim platformu BiP ve işbirliği ile ikinci el fiyatlamasında teknolojik bir adım attı. BiP'te yer alan Borusan 7/24 Fiyat, 2. El Araç Fiyatlama servisi ile kullanıcılar satmak ya da satın almak istedikleri araçların perakende fiyatlarını öğrenebilecek.

Kaynak: Dunya.com

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