Borusan, ikinci el araç piyasasını BiP’e taşıdı

12.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:44

Borusan Araç İhale, Turkcell'in iletişim platformu BiP ve Microsoft işbirliği ile ikinci el fiyatlamasında teknolojik bir adım attı. BiP'te yer alan Borusan 7/24 Fiyat, 2. El Araç Fiyatlama servisi ile kullanıcılar satmak ya da satın almak istedikleri araçların perakende fiyatlarını öğrenebilecek.