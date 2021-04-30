Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.863-1,55BIST ANKARA2.1460,51BIST ANTALYA2.7153,60BIST BALIKESİR2.1560,67BIST BURSA3.028-0,91BIST DENIZLI2.261-0,45BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.863
|-1,55
|BIST ANKARA
|2.146
|0,51
|BIST ANTALYA
|2.715
|3,60
|BIST BALIKESİR
|2.156
|0,67
|BIST BURSA
|3.028
|-0,91
|BIST DENIZLI
|2.261
|-0,45
|BIST ISTANBUL
|1.474
|-0,21
|BIST IZMIR
|3.714
|1,36
|BIST KAYSERI
|10.898
|0,25
|BIST KOCAELI
|3.760
|-0,08
|BIST KONYA
|4.770
|6,89
|BIST TEKIRDAĞ
|11.091
|0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500