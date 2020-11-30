Borsada şehir endekslerinin değişimi
30.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.057-4,15BIST ANKARA2.146-2,67BIST ANTALYA1.961-1,73BIST BALIKESİR1.685-2,60BIST BURSA3.433-1,29BIST DENIZLI2.8410,86BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.057
|-4,15
|BIST ANKARA
|2.146
|-2,67
|BIST ANTALYA
|1.961
|-1,73
|BIST BALIKESİR
|1.685
|-2,60
|BIST BURSA
|3.433
|-1,29
|BIST DENIZLI
|2.841
|0,86
|BIST ISTANBUL
|1.342
|-3,39
|BIST IZMIR
|3.031
|-1,37
|BIST KAYSERI
|7.211
|-3,13
|BIST KOCAELI
|2.983
|-4,22
|BIST KONYA
|2.600
|2,02
|BIST TEKIRDAĞ
|9.343
|3,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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