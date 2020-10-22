Borsada şehir endekslerinin değişimi
22.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.074 -2,27
BIST ANKARA 2.237 0,05
BIST ANTALYA 1.849 0,20
BIST BALIKESİR 1.732 3,24
BIST BURSA 3.410 -1,14
BIST DENIZLI 3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.074
|-2,27
|BIST ANKARA
|2.237
|0,05
|BIST ANTALYA
|1.849
|0,20
|BIST BALIKESİR
|1.732
|3,24
|BIST BURSA
|3.410
|-1,14
|BIST DENIZLI
|3.155
|0,29
|BIST ISTANBUL
|1.307
|-0,62
|BIST IZMIR
|2.874
|-2,41
|BIST KAYSERI
|7.052
|-2,48
|BIST KOCAELI
|2.632
|-0,38
|BIST KONYA
|2.369
|-0,80
|BIST TEKIRDAĞ
|8.622
|2,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500