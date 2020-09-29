Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

29.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.1410,24BIST ANKARA2.1192,71BIST ANTALYA1.425-0,46BIST BALIKESİR1.445-0,34BIST BURSA2.9882,12BIST DENIZLI2.8794,40BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.1410,24
BIST ANKARA2.1192,71
BIST ANTALYA1.425-0,46
BIST BALIKESİR1.445-0,34
BIST BURSA2.9882,12
BIST DENIZLI2.8794,40
BIST ISTANBUL1.2150,04
BIST IZMIR2.6150,95
BIST KAYSERI6.2241,08
BIST KOCAELI2.4510,09
BIST KONYA2.0456,45
BIST TEKIRDAĞ7.3141,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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