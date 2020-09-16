Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.175 4,22
BIST ANKARA 2.024 -0,21
BIST ANTALYA 1.415 2,53
BIST BALIKESİR 1.324 1,93
BIST BURSA 2.720 0,56
BIST DENIZLI 2.
16.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.175
|4,22
|BIST ANKARA
|2.024
|-0,21
|BIST ANTALYA
|1.415
|2,53
|BIST BALIKESİR
|1.324
|1,93
|BIST BURSA
|2.720
|0,56
|BIST DENIZLI
|2.545
|0,19
|BIST ISTANBUL
|1.182
|-0,07
|BIST IZMIR
|2.584
|0,77
|BIST KAYSERI
|5.724
|3,54
|BIST KOCAELI
|2.459
|-0,79
|BIST KONYA
|1.877
|5,52
|BIST TEKIRDAĞ
|7.585
|2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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