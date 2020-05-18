Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 316.748 3,38
BIST ANKARA 182.574 0,95
BIST ANTALYA 99.127 4,96
BIST BALIKESİR 124.803 2,21
BIST BURSA 185.
18.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|316.748
|3,38
|BIST ANKARA
|182.574
|0,95
|BIST ANTALYA
|99.127
|4,96
|BIST BALIKESİR
|124.803
|2,21
|BIST BURSA
|185.835
|2,59
|BIST DENIZLI
|171.471
|0,57
|BIST ISTANBUL
|104.030
|2,29
|BIST IZMIR
|212.260
|0,20
|BIST KAYSERI
|463.119
|2,83
|BIST KOCAELI
|204.457
|0,39
|BIST KONYA
|93.625
|1,82
|BIST TEKIRDAĞ
|684.604
|-3,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA