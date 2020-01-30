30.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.149 -1,01 BIST ANKARA 162.700 -0,13 BIST ANTALYA 110.720 -2,15 BIST BALIKESİR 125.322 -0,50 BIST BURSA 212.476 -1,54 BIST DENIZLI 151.668 -1,38 BIST ISTANBUL 120.066 -0,52 BIST IZMIR 217.266 -1,53 BIST KAYSERI 524.213 -1,86 BIST KOCAELI 244.784 0,19 BIST KONYA 102.274 -3,95 BIST TEKIRDAĞ 468.921 -2,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA