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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 255.187 -1,12
BIST ANKARA 158.957 -0,40
BIST ANTALYA 102.738 -2,42
BIST BALIKESİR 119.030 0,12
BIST BURSA 209.

16.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 255.187 -1,12
BIST ANKARA 158.957 -0,40
BIST ANTALYA 102.738 -2,42
BIST BALIKESİR 119.030 0,12
BIST BURSA 209.808 0,72
BIST DENIZLI 149.782 2,66
BIST ISTANBUL 122.674 -0,10
BIST IZMIR 208.303 -1,00
BIST KAYSERI 520.625 -0,94
BIST KOCAELI 249.196 -0,60
BIST KONYA 95.714 1,81
BIST TEKIRDAĞ 430.054 1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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