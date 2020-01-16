Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 255.187 -1,12
BIST ANKARA 158.957 -0,40
BIST ANTALYA 102.738 -2,42
BIST BALIKESİR 119.030 0,12
BIST BURSA 209.
16.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.187
|-1,12
|BIST ANKARA
|158.957
|-0,40
|BIST ANTALYA
|102.738
|-2,42
|BIST BALIKESİR
|119.030
|0,12
|BIST BURSA
|209.808
|0,72
|BIST DENIZLI
|149.782
|2,66
|BIST ISTANBUL
|122.674
|-0,10
|BIST IZMIR
|208.303
|-1,00
|BIST KAYSERI
|520.625
|-0,94
|BIST KOCAELI
|249.196
|-0,60
|BIST KONYA
|95.714
|1,81
|BIST TEKIRDAĞ
|430.054
|1,61
Kaynak: AA