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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.509 -0,10
BIST ANKARA 143.769 -0,65
BIST ANTALYA 88.987 2,14
BIST BALIKESİR 103.689 1,96
BIST BURSA 200.

27.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:48
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.509 -0,10
BIST ANKARA 143.769 -0,65
BIST ANTALYA 88.987 2,14
BIST BALIKESİR 103.689 1,96
BIST BURSA 200.564 -0,56
BIST DENIZLI 138.700 -2,90
BIST ISTANBUL 116.638 -0,07
BIST IZMIR 194.782 0,16
BIST KAYSERI 465.890 2,03
BIST KOCAELI 248.000 0,04
BIST KONYA 96.961 0,07
BIST TEKIRDAĞ 382.989 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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