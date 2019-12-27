27.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.509 -0,10 BIST ANKARA 143.769 -0,65 BIST ANTALYA 88.987 2,14 BIST BALIKESİR 103.689 1,96 BIST BURSA 200.564 -0,56 BIST DENIZLI 138.700 -2,90 BIST ISTANBUL 116.638 -0,07 BIST IZMIR 194.782 0,16 BIST KAYSERI 465.890 2,03 BIST KOCAELI 248.000 0,04 BIST KONYA 96.961 0,07 BIST TEKIRDAĞ 382.989 0,78

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)