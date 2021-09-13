Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.495.999.079Yapı ve Kredi Bankası703.560.396Şişe Cam680.185.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.495.999.079
Yapı ve Kredi Bankası703.560.396
Şişe Cam680.185.439
Koza Altın607.303.669
Koza Madencilik545.749.929
Türk Hava Yolları483.611.654
Akbank391.586.344
Kardemir (D)377.005.659
Tüpraş366.401.431
Ereğli Demir Çelik363.495.404
Petkim284.604.193
İş Bankası (C)214.382.006
SASA Polyester203.227.917
Tofaş Oto Fabrikası190.838.231
İpek Doğal Enerji174.158.203
Pegasus164.944.735
Doğan Holding153.750.847
Emlak Konut GMYO147.369.046
Arçelik128.857.043
Otokar127.735.523
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

 Kamu bankalarının pandemi nedeniyle verdiği düşük faizli kredilere yapılandırma imkanı geldi

Kamu bankalarının pandemi nedeniyle verdiği düşük faizli kredilere yapılandırma imkanı geldi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Ersin Tatar Fahrettin Koca
Magazin Kylie Jenner Gülşen
Spor Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Amelia Hamlin Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:43:13. #1.11#