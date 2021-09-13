Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.495.999.079Yapı ve Kredi Bankası703.560.396Şişe Cam680.185.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.495.999.079
|Yapı ve Kredi Bankası
|703.560.396
|Şişe Cam
|680.185.439
|Koza Altın
|607.303.669
|Koza Madencilik
|545.749.929
|Türk Hava Yolları
|483.611.654
|Akbank
|391.586.344
|Kardemir (D)
|377.005.659
|Tüpraş
|366.401.431
|Ereğli Demir Çelik
|363.495.404
|Petkim
|284.604.193
|İş Bankası (C)
|214.382.006
|SASA Polyester
|203.227.917
|Tofaş Oto Fabrikası
|190.838.231
|İpek Doğal Enerji
|174.158.203
|Pegasus
|164.944.735
|Doğan Holding
|153.750.847
|Emlak Konut GMYO
|147.369.046
|Arçelik
|128.857.043
|Otokar
|127.735.523
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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