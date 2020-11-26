Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

26.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:18
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.630.265.376Türk Hava Yolları2.123.823.892Kardemir (D)2.040.240.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.630.265.376
Türk Hava Yolları2.123.823.892
Kardemir (D)2.040.240.983
Yapı ve Kredi Bankası1.526.352.772
Emlak Konut GMYO818.043.571
Gübre Fabrikaları783.542.747
Şişe Cam775.686.269
Pegasus741.990.516
Odaş Elektrik727.280.931
Akbank719.250.964
Vakıflar Bankası664.620.694
Tüpraş653.103.342
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası616.593.402
Petkim602.926.549
Eczacıbaşı İlaç567.173.065
Halk GMYO556.450.144
Halkbank466.198.916
Turkcell383.601.633
ASELSAN369.355.795
Bagfaş365.067.695
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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