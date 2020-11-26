Borsada işlem hacmi sıralaması
26.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:18
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.630.265.376Türk Hava Yolları2.123.823.892Kardemir (D)2.040.240.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.630.265.376
|Türk Hava Yolları
|2.123.823.892
|Kardemir (D)
|2.040.240.983
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.526.352.772
|Emlak Konut GMYO
|818.043.571
|Gübre Fabrikaları
|783.542.747
|Şişe Cam
|775.686.269
|Pegasus
|741.990.516
|Odaş Elektrik
|727.280.931
|Akbank
|719.250.964
|Vakıflar Bankası
|664.620.694
|Tüpraş
|653.103.342
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|616.593.402
|Petkim
|602.926.549
|Eczacıbaşı İlaç
|567.173.065
|Halk GMYO
|556.450.144
|Halkbank
|466.198.916
|Turkcell
|383.601.633
|ASELSAN
|369.355.795
|Bagfaş
|365.067.695
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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