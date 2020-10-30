Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 6.610.773.306

Garanti Bankası 1.146.704.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 6.610.773.306 Garanti Bankası 1.146.704.139 Şekerbank 1.079.539.046 Petkim 1.072.698.714 Şişe Cam 840.676.122 ASELSAN 720.736.271 Albaraka Türk 551.915.158 Odaş Elektrik 511.557.827 Pınar Et ve Un 446.176.299 Türk Hava Yolları 428.788.831 Akbank 385.949.776 Yapı ve Kredi Bankası 346.550.931 Arçelik 341.755.705 Kardemir (D) 329.914.773 Bim Mağazalar 311.879.137 Turkcell 309.181.461 Oyak Çimento 280.083.008 Tüpraş 278.822.156 Zorlu Enerji 278.207.980 Emlak Konut GMYO 267.590.479 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor