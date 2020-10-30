Borsada işlem hacmi sıralaması
30.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 6.610.773.306
Garanti Bankası 1.146.704.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|6.610.773.306
|Garanti Bankası
|1.146.704.139
|Şekerbank
|1.079.539.046
|Petkim
|1.072.698.714
|Şişe Cam
|840.676.122
|ASELSAN
|720.736.271
|Albaraka Türk
|551.915.158
|Odaş Elektrik
|511.557.827
|Pınar Et ve Un
|446.176.299
|Türk Hava Yolları
|428.788.831
|Akbank
|385.949.776
|Yapı ve Kredi Bankası
|346.550.931
|Arçelik
|341.755.705
|Kardemir (D)
|329.914.773
|Bim Mağazalar
|311.879.137
|Turkcell
|309.181.461
|Oyak Çimento
|280.083.008
|Tüpraş
|278.822.156
|Zorlu Enerji
|278.207.980
|Emlak Konut GMYO
|267.590.479
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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