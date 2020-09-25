Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

25.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:53
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.449.031.754
Şişe Cam 1.975.358.065
ASELSAN 1.267.988.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.449.031.754
Şişe Cam 1.975.358.065
ASELSAN 1.267.988.752
Akbank 773.625.802
Kardemir (D) 727.306.741
Petkim 685.084.385
Odaş Elektrik 671.735.567
Zorlu Enerji 626.406.768
Vakıflar Bankası 570.383.197
Yapı ve Kredi Bankası 498.042.039
Halkbank 464.082.103
Türk Telekom 433.298.354
Türk Hava Yolları 412.074.928
Tüpraş 379.926.835
Emlak Konut GMYO 357.978.132
İş Bankası (C) 338.407.931
Türkiye Sigorta 293.660.635
Koç Holding 291.048.497
Soda Sanayii 286.446.063
Ereğli Demir Çelik 282.977.947
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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