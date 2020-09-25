Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 3.449.031.754

Şişe Cam 1.975.358.065

ASELSAN 1.267.988.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.449.031.754 Şişe Cam 1.975.358.065 ASELSAN 1.267.988.752 Akbank 773.625.802 Kardemir (D) 727.306.741 Petkim 685.084.385 Odaş Elektrik 671.735.567 Zorlu Enerji 626.406.768 Vakıflar Bankası 570.383.197 Yapı ve Kredi Bankası 498.042.039 Halkbank 464.082.103 Türk Telekom 433.298.354 Türk Hava Yolları 412.074.928 Tüpraş 379.926.835 Emlak Konut GMYO 357.978.132 İş Bankası (C) 338.407.931 Türkiye Sigorta 293.660.635 Koç Holding 291.048.497 Soda Sanayii 286.446.063 Ereğli Demir Çelik 282.977.947 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara