Borsada işlem hacmi sıralaması
25.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.449.031.754
Şişe Cam 1.975.358.065
ASELSAN 1.267.988.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.449.031.754
|Şişe Cam
|1.975.358.065
|ASELSAN
|1.267.988.752
|Akbank
|773.625.802
|Kardemir (D)
|727.306.741
|Petkim
|685.084.385
|Odaş Elektrik
|671.735.567
|Zorlu Enerji
|626.406.768
|Vakıflar Bankası
|570.383.197
|Yapı ve Kredi Bankası
|498.042.039
|Halkbank
|464.082.103
|Türk Telekom
|433.298.354
|Türk Hava Yolları
|412.074.928
|Tüpraş
|379.926.835
|Emlak Konut GMYO
|357.978.132
|İş Bankası (C)
|338.407.931
|Türkiye Sigorta
|293.660.635
|Koç Holding
|291.048.497
|Soda Sanayii
|286.446.063
|Ereğli Demir Çelik
|282.977.947
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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