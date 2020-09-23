Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 2.170.893.533

Petkim 1.315.180.672

Kardemir (D) 1.114.598.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.170.893.533 Petkim 1.315.180.672 Kardemir (D) 1.114.598.180 Garanti Bankası 646.018.539 Turkcell 481.394.916 Türk Hava Yolları 400.271.102 ASELSAN 396.629.630 Trakya Cam 366.676.280 Pegasus 362.079.318 Odaş Elektrik 306.492.259 Akbank 301.193.638 Vakıflar Bankası 289.789.326 Koç Holding 288.266.474 Kerevitaş Gıda 272.002.182 Soda Sanayii 259.800.491 Tüpraş 259.724.814 Türkiye Sigorta 259.211.876 Yapı ve Kredi Bankası 249.689.874 Emlak Konut GMYO 220.264.672 Halkbank 215.238.690 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara