Borsada işlem hacmi sıralaması
23.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.170.893.533
Petkim 1.315.180.672
Kardemir (D) 1.114.598.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.170.893.533
|Petkim
|1.315.180.672
|Kardemir (D)
|1.114.598.180
|Garanti Bankası
|646.018.539
|Turkcell
|481.394.916
|Türk Hava Yolları
|400.271.102
|ASELSAN
|396.629.630
|Trakya Cam
|366.676.280
|Pegasus
|362.079.318
|Odaş Elektrik
|306.492.259
|Akbank
|301.193.638
|Vakıflar Bankası
|289.789.326
|Koç Holding
|288.266.474
|Kerevitaş Gıda
|272.002.182
|Soda Sanayii
|259.800.491
|Tüpraş
|259.724.814
|Türkiye Sigorta
|259.211.876
|Yapı ve Kredi Bankası
|249.689.874
|Emlak Konut GMYO
|220.264.672
|Halkbank
|215.238.690
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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