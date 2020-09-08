Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 829.221.139
Emlak Konut GMYO 642.244.841
Türk Hava Yolları 623.

Borsada işlem hacmi sıralaması
08.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:39

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 829.221.139
Emlak Konut GMYO 642.244.841
Türk Hava Yolları 623.888.507
Garanti Bankası 530.181.847
Kardemir (D) 486.443.769
Şişe Cam 486.334.622
Aselsan 418.278.544
Alkim Kimya 358.948.137
Tüpraş 345.813.209
Eczacıbaşı İlaç 313.258.536
Turkcell 295.217.773
Akbank 282.417.525
T. Halk Bankası 261.350.392
Zorlu Enerji 256.177.882
Halk GMYO 241.071.832
Odaş Elektrik 239.754.982
Tekfen Holding 239.717.226
Türkiye Sigorta 228.727.348
Ereğli Demir Çelik 227.278.924
MLP Sağlık 221.942.770

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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