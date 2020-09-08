Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Petkim 829.221.139

Emlak Konut GMYO 642.244.841

Türk Hava Yolları 623.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 829.221.139 Emlak Konut GMYO 642.244.841 Türk Hava Yolları 623.888.507 Garanti Bankası 530.181.847 Kardemir (D) 486.443.769 Şişe Cam 486.334.622 Aselsan 418.278.544 Alkim Kimya 358.948.137 Tüpraş 345.813.209 Eczacıbaşı İlaç 313.258.536 Turkcell 295.217.773 Akbank 282.417.525 T. Halk Bankası 261.350.392 Zorlu Enerji 256.177.882 Halk GMYO 241.071.832 Odaş Elektrik 239.754.982 Tekfen Holding 239.717.226 Türkiye Sigorta 228.727.348 Ereğli Demir Çelik 227.278.924 MLP Sağlık 221.942.770 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA