Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.839.858.568

Pegasus 941.591.068

Türk Hava Yolları 747.585.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.839.858.568 Pegasus 941.591.068 Türk Hava Yolları 747.585.969 ASELSAN 547.099.839 Vakıflar Bankası 512.132.387 Yapı ve Kredi Bankası 503.397.713 Petkim 487.480.095 İş Finansal Kiralama 418.744.167 Akbank 404.214.672 İş Bankası (C) 327.381.120 Sasa Polyester 233.469.929 Halkbank 230.807.806 Güneş Sigorta 221.774.524 İpek Doğal Enerji 189.893.046 Tüpraş 183.495.918 Eczacıbaşı İlaç 174.000.385 Bim Mağazalar 173.522.056 Tekfen Holding 142.857.451 Koza Altın 127.971.830 Şişe Cam 125.806.788 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA