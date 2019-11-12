12.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.246.882.039 Pegasus 774.009.030 Aselsan 465.071.087 Garanti Bankası 359.236.858 Petkim 325.502.936 Türk Telekom 258.823.928 T. Halk Bankası 243.876.745 Koza Madencilik 243.542.801 Ereğli Demir Çelik 241.554.377 Akbank 237.531.340 Çemaş Döküm 230.861.336 İş Fin.Kir. 199.266.439 Tekfen Holding 179.811.615 Alarko Holding 167.458.514 Tüpraş 166.298.401 Şişe Cam 148.102.004 Kardemir (D) 144.614.385 Bim Mağazalar 135.633.147 Sabancı Holding 133.600.551 Fenerbahçe Futbol 132.797.280

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA