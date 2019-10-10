Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.585.142.978Türk Hava Yolları1.096.430.295Akbank754.463.731Tüpraş462.727.
10.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.585.142.978
|Türk Hava Yolları
|1.096.430.295
|Akbank
|754.463.731
|Tüpraş
|462.727.953
|Halkbank
|401.794.258
|ASELSAN
|338.442.750
|Vakıflar Bankası
|308.890.167
|Kardemir (D)
|277.653.096
|İş Bankası (C)
|266.613.059
|İş Fin.Kir.
|252.454.478
|Ereğli Demir Çelik
|202.992.909
|Yapı ve Kredi Bank.
|192.242.548
|Koza Madencilik
|169.284.962
|İpek Doğal Enerji
|161.228.989
|Emlak Konut GMYO
|153.810.509
|Petkim
|151.242.118
|Turkcell
|144.659.746
|Sabancı Holding
|133.739.833
|Pegasus
|127.833.465
|Bim Mağazalar
|121.083.782
Kaynak: AA