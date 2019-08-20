Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.116.047.561
Türk Hava Yolları 662.119.159
Akbank 313.

20.08.2019 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.116.047.561
Türk Hava Yolları 662.119.159
Akbank 313.635.481
ASELSAN 277.928.484
Pegasus 275.322.343
Vakıflar Bankası 259.833.765
Halkbank 229.684.334
İş Bankası (C) 226.396.143
Petkim 203.448.540
Koza Madencilik 199.105.647
Tüpraş 196.680.138
Türk Telekom 184.585.975
İpek Doğal Enerji 176.543.859
Yapı ve Kredi Bank. 161.592.108
Ereğli Demir Çelik 118.662.667
Vestel 114.737.969
Koza Altın 100.358.626
Soda Sanayii 92.453.549
Bim Mağazalar 85.229.702
Kardemir (D) 82.452.693
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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