20.08.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.116.047.561 Türk Hava Yolları 662.119.159 Akbank 313.635.481 ASELSAN 277.928.484 Pegasus 275.322.343 Vakıflar Bankası 259.833.765 Halkbank 229.684.334 İş Bankası (C) 226.396.143 Petkim 203.448.540 Koza Madencilik 199.105.647 Tüpraş 196.680.138 Türk Telekom 184.585.975 İpek Doğal Enerji 176.543.859 Yapı ve Kredi Bank. 161.592.108 Ereğli Demir Çelik 118.662.667 Vestel 114.737.969 Koza Altın 100.358.626 Soda Sanayii 92.453.549 Bim Mağazalar 85.229.702 Kardemir (D) 82.452.693

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)