Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 883.825.379
Garanti Bankası 850.852.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 883.825.379
Garanti Bankası 850.852.086
Kardemir (D) 465.269.835
T. Halk Bankası 367.073.780
Türk Telekom 269.288.433
Akbank 255.833.969
Koza Madencilik 228.442.142
Aselsan 223.676.216
Yapı ve Kredi Bank. 211.084.145
Tüpraş 204.462.176
Vakıflar Bankası 177.085.687
İpek Doğal Enerji 172.306.167
Petkim 145.721.775
Ereğli Demir Çelik 138.431.017
İş Bankası (C) 134.729.524
Turkcell 123.957.505
Bim Mağazalar 110.250.940
Koza Altın 96.561.228
Sabancı Holding 90.102.287
Emlak Konut GMYO 83.453.122
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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