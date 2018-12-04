Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 883.825.379
Garanti Bankası 850.852.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|883.825.379
|Garanti Bankası
|850.852.086
|Kardemir (D)
|465.269.835
|T. Halk Bankası
|367.073.780
|Türk Telekom
|269.288.433
|Akbank
|255.833.969
|Koza Madencilik
|228.442.142
|Aselsan
|223.676.216
|Yapı ve Kredi Bank.
|211.084.145
|Tüpraş
|204.462.176
|Vakıflar Bankası
|177.085.687
|İpek Doğal Enerji
|172.306.167
|Petkim
|145.721.775
|Ereğli Demir Çelik
|138.431.017
|İş Bankası (C)
|134.729.524
|Turkcell
|123.957.505
|Bim Mağazalar
|110.250.940
|Koza Altın
|96.561.228
|Sabancı Holding
|90.102.287
|Emlak Konut GMYO
|83.453.122