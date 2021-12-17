Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|52.110,20
|-0,19
|28,67
|İş Bankası (C)
|9,42
|5,84
|38,68
|İş Bankası (Kur.)
|664.400,00
|74,84
|İş Fin.Kir.
|4,06
|4,37
|5,18
|İş Girişim
|10,07
|5,11
|-46,86
|İş GMYO
|3,20
|8,84
|25,98
|İş Y. Men. Değ.
|25,96
|5,96
|56,41
|İş Yat. Ort.
|3,38
|4,32
|0,50
|İşbir Holding
|66,00
|10,00
|22,95
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,43
|-0,96
|Işık Plastik
|5,16
|-0,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|1,01
|-12,28
|İttifak Holding
|1,41
|1,44
|-36,77
|İz Hayvancılık Tarım
|21,20
|-0,38
|17,78
|İzmir Demir Çelik
|3,03
|3,77
|-8,45
|İzmir Fırça
|6,85
|0,00
|23,20
|Jantsa Jant Sanayi
|78,20
|3,10
|88,67
|Kafein Yazılım
|22,18
|1,74
|3,94
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,14
|1,43
|Kaplamin
|29,44
|2,22
|-12,90
|Kardemir (A)
|11,45
|6,02
|92,44
|Kardemir (B)
|11,37
|5,47
|115,75
|Kardemir (D)
|13,20
|6,97
|128,37
|Karel Elektronik
|14,41
|4,04
|114,30
|Karsan Otomotiv
|4,44
|2,78
|36,62
|Karsu Tekstil
|9,18
|0,66
|7,37
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,78
|0,07
|Kartonsan
|67,85
|4,22
|-28,33
|Katmerciler Ekipman
|1,54
|3,36
|-11,10
|Kent Gıda
|185,20
|0,54
|-47,92
|Kerevitaş Gıda
|5,54
|3,17
|-15,81
|Kervan Gıda
|14,33
|3,77
|40,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|1,59
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,03
|-0,49
|-19,12
|Kızılbük GYO
|33,94
|1,25
|Klimasan Klima
|12,41
|1,39
|47,08
|Koç Holding
|39,58
|4,93
|93,52
|Konfrut Gıda
|5,12
|0,39
|21,18
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,20
|0,35
|201,70
|Konya Çimento
|1.230,20
|2,76
|8,87
|Konya Kağıt
|8,18
|1,36
|Koray GMYO
|7,14
|0,00
|60,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|42,86
|3,88
|175,63
|Koza Altın
|162,50
|8,33
|68,05
|Koza Madencilik
|25,62
|7,83
|65,40
|Körfez GMYO
|6,59
|2,97
|13,62
|Kristal Kola
|1,71
|2,40
|-44,03
|Kron Telekomünikasyon
|44,40
|4,23
|20,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|254,00
|9,58
|61,47
|Kuyas Yatırım
|4,38
|-2,01
|90,43
|Kütahya Porselen
|107,50
|-3,07
|113,08
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,10
|0,52
|Lider Faktoring
|4,29
|0,70
|25,81
|Link Bilgisayar
|32,18
|2,88
|1,85
|Logo Yazılım
|53,40
|2,69
|71,48
|Lokman Hekim Sağlık
|14,46
|5,62
|105,64
|Lüks Kadife
|58,85
|0,26
|104,95
|Makina Takım
|3,62
|-0,28
|6,16
|Manas Enerji Yönetimi
|16,01
|0,19
|Margün Enerji
|10,24
|1,99
|Marka Yatırım Holding
|3,87
|-0,51
|-39,81
|Marmaris Altınyunus
|304,10
|1,03
|173,72
|Marshall
|243,80
|0,41
|-20,51
|Martı GMYO
|1,03
|1,98
|-59,66
|Martı Otel
|1,85
|0,54
|-13,15
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,78
|1,80
|Mavi Giyim
|83,30
|5,38
|61,41
|Mazhar Zorlu Holding
|35,04
|0,23
|11,31
|Meditera Tıbbi Malzeme
|52,35
|7,49
|Mega Polietilen
|6,33
|0,00
|-17,36
|Menderes Tekstil
|2,49
|2,89
|-19,42
|Mercan Kimya
|10,74
|1,23
|Merit Turizm
|32,30
|-0,31
|211,80
|Merko Gıda
|5,04
|-3,45
|-41,67
|Metemtur Yatırım
|3,87
|-1,53
|-52,14
|Metro Holding
|1,27
|1,60
|-32,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|1,22
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,79
|0,56
|-21,47
|Mia Teknoloji
|34,62
|-0,80
|Migros Ticaret
|51,55
|4,27
|20,44
|Milpa
|4,19
|2,20
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,56
|2,01
|-2,48
|MLP Sağlık
|40,20
|2,19
|102,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,90
|1,30
|-15,22
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|-1,15
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,08
|-0,98
|-23,38
|Mondi Tire Kutsan
|11,39
|2,61
|49,87
|Nasmed Egepol
|8,14
|-2,75
|Naturel Enerji
|43,54
|4,92
|22,62
|Naturelgaz
|8,06
|2,28
|Net Holding
|6,26
|6,10
|82,51
|Netaş Telekom.
|21,06
|3,85
|-25,00
|Niğbaş Niğde Beton
|16,56
|-10,00
|-68,15
|Nuh Çimento
|51,70
|5,08
|7,65
|Nurol GMYO
|7,82
|-1,14
|7,27
|Odaş Elektrik
|1,60
|2,56
|-45,27
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|21,58
|0,28
|Orge Enerji Elektrik
|7,46
|3,61
|61,73
|Orma Orman Mahsulleri
|40,00
|4,60
|171,74
|Osmanlı Menkul
|31,46
|1,03
|2,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|2,23
|-21,58
|Otokar
|452,60
|6,69
|48,74
|Otto Holding
|29,10
|0,55
|176,35
|Oyak Çimento
|8,72
|4,43
|-0,68
|Oyak Yat. Ort.
|7,57
|2,02
|9,68
|Oyak Yatırım Menkul
|47,20
|2,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,46
|-9,78
|37,15
|Özak GMYO
|7,57
|2,85
|48,43
|Özbal Çelik Boru
|23,28
|0,69
|255,42
|Özderici GMYO
|1,76
|0,57
|-20,72
|Özerden Plastik
|7,81
|-0,76
|-13,22
|Pamel Elektrik
|90,50
|1,86
|324,48
|Panora GMYO
|9,45
|4,19
|60,97
|Papilon Savunma
|15,41
|1,38
|-32,23
|Park Elek.Madencilik
|6,62
|5,41
|23,28
|Parsan
|38,98
|2,63
|60,41
|Pasifik GYO
|17,58
|1,33
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,71
|0,44
|Pegasus
|112,30
|3,98
|50,54
|Peker GMYO
|1,08
|1,89
|-53,83
|Penguen Gıda
|4,14
|1,97
|-18,02
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|469,60
|3,89
|Pera GMYO
|1,38
|1,47
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|28,64
|2,65
|56,26
|Petkim
|11,27
|6,22
|126,31
|Petrokent Turizm
|6.599,00
|8,84
|628,05
|Pınar Et ve Un
|23,58
|3,79
|7,75
|Pınar Su
|3,92
|0,77
|-3,55
|Pınar Süt
|22,08
|2,51
|-2,08
|Plastikkart
|19,18
|2,46
|34,65
|Polisan Holding
|3,41
|4,28
|-11,30
|Politeknik Metal
|606,00
|2,59
|49,36
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|-0,75
|-27,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,95
|9,99
|-30,61
|QNB Finansbank
|46,00
|4,59
|-34,61
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,28
|2,22
|Rainbow Polikarbonat
|13,12
|-0,91
|Ral Yatırım Holding
|12,80
|-0,93
|188,29
|Ray Sigorta
|14,15
|-1,12
|-8,41
|Reysaş GMYO
|3,84
|2,95
|18,45
|Reysaş Lojistik
|5,86
|1,91
|13,26
|Rhea Girişim
|2,04
|-2,39
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|17,63
|9,98
|28,59
|Royal Halı
|3,50
|0,86
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|22,42
|1,08
|-25,96
|Sabancı Holding
|17,46
|4,24
|58,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,23
|3,39
|-24,36
|Sanel Mühendislik
|5,15
|0,39
|50,58
|Sanifoam Sünger
|34,28
|-0,06
|152,06
|Sanko Pazarlama
|10,79
|2,18
|16,42
|Saray Matbaacılık
|4,27
|-1,16
|-51,31
|Sarkuysan
|23,96
|5,27
|175,48
|Sasa Polyester
|59,95
|5,36
|300,08
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,36
|0,73
|256,76
|Sekuro Plastik
|18,83
|1,78
|34,89
|Selçuk Ecza Deposu
|13,20
|4,93
|-1,73
|Selçuk Gıda
|4,78
|1,06
|-4,02
|Selva Gıda Sanayi
|11,08
|4,53
|Senkron Güvenlik
|25,00
|4,17
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|13,50
|-1,10
|-15,63
|Servet GMYO
|101,10
|1,51
|28,95
|Seyitler Kimya
|15,68
|-0,44
|16,46
|Silverline Endüstri
|5,56
|2,02
|-35,35
|Sinpaş GMYO
|4,49
|7,93
|7,42
|Smartiks Yazılım
|5,49
|1,48
|-38,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,10
|0,30
|25,68
|Söktaş
|2,95
|2,79
|-9,25
|Sönmez Filament
|42,60
|3,95
|-19,90
|Sönmez Pamuklu
|9,68
|-2,71
|-34,40
|Sumaş Suni Tahta
|102,10
|9,20
|100,15
|Şeker Fin. Kir.
|5,62
|6,24
|-12,19
|Şekerbank
|1,35
|6,30
|-10,60
|Şişe Cam
|18,66
|5,36
|160,63
|Şok Marketler Ticaret
|17,45
|3,87
|39,82
|T. Halk Bankası
|5,90
|3,69
|6,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,90
|-0,19
|-16,10
|T.S.K.B.
|1,88
|4,44
|7,64
|T.Tuborg
|23,22
|5,45
|30,96
|Tat Gıda
|13,16
|4,44
|13,83
|TAV Havalimanları
|43,18
|4,81
|102,72
|Tek-Art Turizm
|1,47
|2,80
|-27,23
|Tekfen Holding
|29,86
|7,26
|82,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,67
|2,82
|-11,43
|Temapol Polimer Plastik
|16,64
|2,27
|44,70
|Tetamat Gıda Yatırımları
|317,60
|4,99
|46,83
|TGS Dış Ticaret
|16,70
|1,09
|31,39
|Tofaş Oto. Fab.
|96,90
|2,54
|213,48
|Torunlar GMYO
|4,92
|4,90
|26,15
|Trabzon Liman
|42,16
|0,19
|31,26
|Trabzonspor Sportif
|6,78
|-1,02
|177,87
|Trend GMYO
|6,92
|2,67
|-44,95
|TSKB GMYO
|3,06
|1,32
|-36,60
|Tuğçelik
|15,98
|0,63
|97,77
|Tukaş
|8,29
|1,59
|-14,45
|Turcas Petrol
|4,67
|1,08
|-3,71
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,08
|0,23
|Turkcell
|23,94
|2,75
|60,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,02
|3,19
|56,50
|Tüpraş
|216,10
|4,75
|100,09
|Türk Hava Yolları
|26,14
|4,06
|102,48
|Türk İlaç Serum
|12,30
|0,99
|Türk Prysmian Kablo
|60,00
|0,00
|397,41
|Türk Telekom
|11,47
|4,08
|45,20
|Türk Traktör
|245,70
|3,58
|44,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,20
|1,40
|21,52
|Türkiye Sigorta
|6,04
|2,37
|-2,24
|Ufuk Yatırım
|21,98
|9,95
|64,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,58
|-0,83
|-15,57
|Ulusal Faktoring
|2,51
|0,40
|Ulusoy Elektrik
|73,65
|4,99
|43,43
|Ulusoy Un Sanayi
|7,28
|1,53
|43,07
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,89
|2,16
|-19,23
|Utopya Turizm
|13,90
|-7,33
|-64,18
|Uzertaş Boya
|36,26
|-0,60
|-35,94
|Ülker Bisküvi
|23,48
|2,80
|5,21
|Ünlü Yatırım Holding
|7,32
|3,54
|Vakıf Fin. Kir.
|5,71
|0,71
|67,55
|Vakıf GMYO
|2,03
|4,64
|-15,37
|Vakıf Yat. Ort.
|6,07
|1,17
|-17,53
|Vakıflar Bankası
|4,59
|5,28
|-2,55
|Vakko Tekstil
|11,20
|1,54
|78,73
|Vanet Gıda
|6,12
|-3,62
|-20,83
|VBT Yazılım
|23,00
|3,05
|Verusa Holding
|55,65
|2,96
|23,45
|Verusaturk Girisim
|25,98
|2,28
|99,11
|Vestel
|32,90
|4,78
|98,38
|Vestel Beyaz Eşya
|9,27
|7,79
|108,85
|Viking Kağıt
|7,19
|0,70
|-20,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,24
|6,00
|41,47
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,12
|0,06
|-8,49
|Yataş
|14,37
|6,05
|1,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,20
|0,31
|-27,27
|Yeni Gimat GMYO
|22,74
|-0,26
|96,17
|Yeo Teknoloji
|56,85
|0,18
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,10
|0,00
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.700,00
|9,22
|7,05
|Yonga Mobilya
|30,10
|7,50
|1,04
|Yükselen Çelik
|6,67
|3,89
|28,38
|Yünsa
|14,20
|2,08
|2,22
|Ziraat GMYO
|2,93
|1,38
|Zorlu Enerji
|2,01
|5,24
|-20,52
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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