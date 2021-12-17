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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)52.110,20-0,1928,67
İş Bankası (C)9,425,8438,68
İş Bankası (Kur.)664.400,00

74,84
İş Fin.Kir.4,064,375,18
İş Girişim10,075,11-46,86
İş GMYO3,208,8425,98
İş Y. Men. Değ.25,965,9656,41
İş Yat. Ort.3,384,320,50
İşbir Holding66,0010,0022,95
İşbir Sentetik Dokuma12,43-0,96

Işık Plastik5,16-0,39

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,001,01-12,28
İttifak Holding1,411,44-36,77
İz Hayvancılık Tarım21,20-0,3817,78
İzmir Demir Çelik3,033,77-8,45
İzmir Fırça6,850,0023,20
Jantsa Jant Sanayi78,203,1088,67
Kafein Yazılım22,181,743,94
Kalekim Kimyevi Maddeler19,141,43

Kaplamin29,442,22-12,90
Kardemir (A)11,456,0292,44
Kardemir (B)11,375,47115,75
Kardemir (D)13,206,97128,37
Karel Elektronik14,414,04114,30
Karsan Otomotiv4,442,7836,62
Karsu Tekstil9,180,667,37
Kartal Yenilenebilir Enerji14,780,07

Kartonsan67,854,22-28,33
Katmerciler Ekipman1,543,36-11,10
Kent Gıda185,200,54-47,92
Kerevitaş Gıda5,543,17-15,81
Kervan Gıda14,333,7740,00
Kervansaray Yat. Holding0,641,59-49,21
Kiler GMYO2,03-0,49-19,12
Kızılbük GYO33,941,25

Klimasan Klima12,411,3947,08
Koç Holding39,584,9393,52
Konfrut Gıda5,120,3921,18
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,200,35201,70
Konya Çimento1.230,202,768,87
Konya Kağıt8,181,36

Koray GMYO7,140,0060,45
Kordsa Teknik Tekstil42,863,88175,63
Koza Altın162,508,3368,05
Koza Madencilik25,627,8365,40
Körfez GMYO6,592,9713,62
Kristal Kola1,712,40-44,03
Kron Telekomünikasyon44,404,2320,52
Kuştur Kuşadası Turizm254,009,5861,47
Kuyas Yatırım4,38-2,0190,43
Kütahya Porselen107,50-3,07113,08
Kütahya Şeker Fabrikası31,100,52

Lider Faktoring4,290,7025,81
Link Bilgisayar32,182,881,85
Logo Yazılım53,402,6971,48
Lokman Hekim Sağlık14,465,62105,64
Lüks Kadife58,850,26104,95
Makina Takım3,62-0,286,16
Manas Enerji Yönetimi16,010,19

Margün Enerji10,241,99

Marka Yatırım Holding3,87-0,51-39,81
Marmaris Altınyunus304,101,03173,72
Marshall243,800,41-20,51
Martı GMYO1,031,98-59,66
Martı Otel1,850,54-13,15
Matriks Bilgi Dağıtım23,781,80

Mavi Giyim83,305,3861,41
Mazhar Zorlu Holding35,040,2311,31
Meditera Tıbbi Malzeme52,357,49

Mega Polietilen6,330,00-17,36
Menderes Tekstil2,492,89-19,42
Mercan Kimya10,741,23

Merit Turizm32,30-0,31211,80
Merko Gıda5,04-3,45-41,67
Metemtur Yatırım3,87-1,53-52,14
Metro Holding1,271,60-32,16
Metro Petrol ve Tesisleri2,481,22-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,790,56-21,47
Mia Teknoloji34,62-0,80

Migros Ticaret51,554,2720,44
Milpa4,192,20-8,91
Mistral GMYO4,562,01-2,48
MLP Sağlık40,202,19102,32
MMC San. ve Tic. Yat.3,901,30-15,22
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,72-1,15

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,08-0,98-23,38
Mondi Tire Kutsan11,392,6149,87
Nasmed Egepol8,14-2,75

Naturel Enerji43,544,9222,62
Naturelgaz8,062,28

Net Holding6,266,1082,51
Netaş Telekom.21,063,85-25,00
Niğbaş Niğde Beton16,56-10,00-68,15
Nuh Çimento51,705,087,65
Nurol GMYO7,82-1,147,27
Odaş Elektrik1,602,56-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi21,580,28

Orge Enerji Elektrik7,463,6161,73
Orma Orman Mahsulleri40,004,60171,74
Osmanlı Menkul31,461,032,33
Ostim Endüstriyel Yat1,832,23-21,58
Otokar452,606,6948,74
Otto Holding29,100,55176,35
Oyak Çimento8,724,43-0,68
Oyak Yat. Ort.7,572,029,68
Oyak Yatırım Menkul47,202,79

Oylum Sınai Yatırımlar6,46-9,7837,15
Özak GMYO7,572,8548,43
Özbal Çelik Boru23,280,69255,42
Özderici GMYO1,760,57-20,72
Özerden Plastik7,81-0,76-13,22
Pamel Elektrik90,501,86324,48
Panora GMYO9,454,1960,97
Papilon Savunma15,411,38-32,23
Park Elek.Madencilik6,625,4123,28
Parsan38,982,6360,41
Pasifik GYO17,581,33

PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,710,44

Pegasus112,303,9850,54
Peker GMYO1,081,89-53,83
Penguen Gıda4,141,97-18,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım469,603,89

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret28,642,6556,26
Petkim11,276,22126,31
Petrokent Turizm6.599,008,84628,05
Pınar Et ve Un23,583,797,75
Pınar Su3,920,77-3,55
Pınar Süt22,082,51-2,08
Plastikkart19,182,4634,65
Polisan Holding3,414,28-11,30
Politeknik Metal606,002,5949,36
Prizma Press Matbaacılık3,99-0,75-27,19
QNB Finans Fin. Kir.86,959,99-30,61
QNB Finansbank46,004,59-34,61
QUA Granite Hayal Yapı14,282,22

Rainbow Polikarbonat13,12-0,91

Ral Yatırım Holding12,80-0,93188,29
Ray Sigorta14,15-1,12-8,41
Reysaş GMYO3,842,9518,45
Reysaş Lojistik5,861,9113,26
Rhea Girişim2,04-2,39-45,16
Rodrigo Tekstil17,639,9828,59
Royal Halı3,500,861,74
RTA Laboratuvarları22,421,08-25,96
Sabancı Holding17,464,2458,35
Safkar Ege Soğutmacılık8,233,39-24,36
Sanel Mühendislik5,150,3950,58
Sanifoam Sünger34,28-0,06152,06
Sanko Pazarlama10,792,1816,42
Saray Matbaacılık4,27-1,16-51,31
Sarkuysan23,965,27175,48
Sasa Polyester59,955,36300,08
Say Yenilenebilir Enerji30,360,73256,76
Sekuro Plastik18,831,7834,89
Selçuk Ecza Deposu13,204,93-1,73
Selçuk Gıda4,781,06-4,02
Selva Gıda Sanayi11,084,53

Senkron Güvenlik25,004,17-4,80
Serve Film Prodüksiyon13,50-1,10-15,63
Servet GMYO101,101,5128,95
Seyitler Kimya15,68-0,4416,46
Silverline Endüstri5,562,02-35,35
Sinpaş GMYO4,497,937,42
Smartiks Yazılım5,491,48-38,04
Sodaş Sodyum Sanayii33,100,3025,68
Söktaş2,952,79-9,25
Sönmez Filament42,603,95-19,90
Sönmez Pamuklu9,68-2,71-34,40
Sumaş Suni Tahta102,109,20100,15
Şeker Fin. Kir.5,626,24-12,19
Şekerbank1,356,30-10,60
Şişe Cam18,665,36160,63
Şok Marketler Ticaret17,453,8739,82
T. Halk Bankası5,903,696,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,90-0,19-16,10
T.S.K.B.1,884,447,64
T.Tuborg23,225,4530,96
Tat Gıda13,164,4413,83
TAV Havalimanları43,184,81102,72
Tek-Art Turizm1,472,80-27,23
Tekfen Holding29,867,2682,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,672,82-11,43
Temapol Polimer Plastik16,642,2744,70
Tetamat Gıda Yatırımları317,604,9946,83
TGS Dış Ticaret16,701,0931,39
Tofaş Oto. Fab.96,902,54213,48
Torunlar GMYO4,924,9026,15
Trabzon Liman42,160,1931,26
Trabzonspor Sportif6,78-1,02177,87
Trend GMYO6,922,67-44,95
TSKB GMYO3,061,32-36,60
Tuğçelik15,980,6397,77
Tukaş8,291,59-14,45
Turcas Petrol4,671,08-3,71
Tureks Turizm Taşımacılık13,080,23

Turkcell23,942,7560,50
Tümosan Motor ve Traktör22,023,1956,50
Tüpraş216,104,75100,09
Türk Hava Yolları26,144,06102,48
Türk İlaç Serum12,300,99

Türk Prysmian Kablo60,000,00397,41
Türk Telekom11,474,0845,20
Türk Traktör245,703,5844,22
Türker Proje Gayrimenkul137,201,4021,52
Türkiye Sigorta6,042,37-2,24
Ufuk Yatırım21,989,9564,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,58-0,83-15,57
Ulusal Faktoring2,510,40

Ulusoy Elektrik73,654,9943,43
Ulusoy Un Sanayi7,281,5343,07
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,892,16-19,23
Utopya Turizm13,90-7,33-64,18
Uzertaş Boya36,26-0,60-35,94
Ülker Bisküvi23,482,805,21
Ünlü Yatırım Holding7,323,54

Vakıf Fin. Kir.5,710,7167,55
Vakıf GMYO2,034,64-15,37
Vakıf Yat. Ort.6,071,17-17,53
Vakıflar Bankası4,595,28-2,55
Vakko Tekstil11,201,5478,73
Vanet Gıda6,12-3,62-20,83
VBT Yazılım23,003,05

Verusa Holding55,652,9623,45
Verusaturk Girisim25,982,2899,11
Vestel32,904,7898,38
Vestel Beyaz Eşya9,277,79108,85
Viking Kağıt7,190,70-20,11
Yapı ve Kredi Bank.4,246,0041,47
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,120,06-8,49
Yataş14,376,051,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,200,31-27,27
Yeni Gimat GMYO22,74-0,2696,17
Yeo Teknoloji56,850,18

Yeşil GMYO0,920,00-33,33
Yeşil Yapı1,100,00-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme16.700,009,227,05
Yonga Mobilya30,107,501,04
Yükselen Çelik6,673,8928,38
Yünsa14,202,082,22
Ziraat GMYO2,931,38

Zorlu Enerji2,015,24-20,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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