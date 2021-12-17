Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 52.110,20 -0,19 28,67 İş Bankası (C) 9,42 5,84 38,68 İş Bankası (Kur.) 664.400,00 74,84 İş Fin.Kir. 4,06 4,37 5,18 İş Girişim 10,07 5,11 -46,86 İş GMYO 3,20 8,84 25,98 İş Y. Men. Değ. 25,96 5,96 56,41 İş Yat. Ort. 3,38 4,32 0,50 İşbir Holding 66,00 10,00 22,95 İşbir Sentetik Dokuma 12,43 -0,96 Işık Plastik 5,16 -0,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 1,01 -12,28 İttifak Holding 1,41 1,44 -36,77 İz Hayvancılık Tarım 21,20 -0,38 17,78 İzmir Demir Çelik 3,03 3,77 -8,45 İzmir Fırça 6,85 0,00 23,20 Jantsa Jant Sanayi 78,20 3,10 88,67 Kafein Yazılım 22,18 1,74 3,94 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,14 1,43 Kaplamin 29,44 2,22 -12,90 Kardemir (A) 11,45 6,02 92,44 Kardemir (B) 11,37 5,47 115,75 Kardemir (D) 13,20 6,97 128,37 Karel Elektronik 14,41 4,04 114,30 Karsan Otomotiv 4,44 2,78 36,62 Karsu Tekstil 9,18 0,66 7,37 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,78 0,07 Kartonsan 67,85 4,22 -28,33 Katmerciler Ekipman 1,54 3,36 -11,10 Kent Gıda 185,20 0,54 -47,92 Kerevitaş Gıda 5,54 3,17 -15,81 Kervan Gıda 14,33 3,77 40,00 Kervansaray Yat. Holding 0,64 1,59 -49,21 Kiler GMYO 2,03 -0,49 -19,12 Kızılbük GYO 33,94 1,25 Klimasan Klima 12,41 1,39 47,08 Koç Holding 39,58 4,93 93,52 Konfrut Gıda 5,12 0,39 21,18 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,20 0,35 201,70 Konya Çimento 1.230,20 2,76 8,87 Konya Kağıt 8,18 1,36 Koray GMYO 7,14 0,00 60,45 Kordsa Teknik Tekstil 42,86 3,88 175,63 Koza Altın 162,50 8,33 68,05 Koza Madencilik 25,62 7,83 65,40 Körfez GMYO 6,59 2,97 13,62 Kristal Kola 1,71 2,40 -44,03 Kron Telekomünikasyon 44,40 4,23 20,52 Kuştur Kuşadası Turizm 254,00 9,58 61,47 Kuyas Yatırım 4,38 -2,01 90,43 Kütahya Porselen 107,50 -3,07 113,08 Kütahya Şeker Fabrikası 31,10 0,52 Lider Faktoring 4,29 0,70 25,81 Link Bilgisayar 32,18 2,88 1,85 Logo Yazılım 53,40 2,69 71,48 Lokman Hekim Sağlık 14,46 5,62 105,64 Lüks Kadife 58,85 0,26 104,95 Makina Takım 3,62 -0,28 6,16 Manas Enerji Yönetimi 16,01 0,19 Margün Enerji 10,24 1,99 Marka Yatırım Holding 3,87 -0,51 -39,81 Marmaris Altınyunus 304,10 1,03 173,72 Marshall 243,80 0,41 -20,51 Martı GMYO 1,03 1,98 -59,66 Martı Otel 1,85 0,54 -13,15 Matriks Bilgi Dağıtım 23,78 1,80 Mavi Giyim 83,30 5,38 61,41 Mazhar Zorlu Holding 35,04 0,23 11,31 Meditera Tıbbi Malzeme 52,35 7,49 Mega Polietilen 6,33 0,00 -17,36 Menderes Tekstil 2,49 2,89 -19,42 Mercan Kimya 10,74 1,23 Merit Turizm 32,30 -0,31 211,80 Merko Gıda 5,04 -3,45 -41,67 Metemtur Yatırım 3,87 -1,53 -52,14 Metro Holding 1,27 1,60 -32,16 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 1,22 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 0,56 -21,47 Mia Teknoloji 34,62 -0,80 Migros Ticaret 51,55 4,27 20,44 Milpa 4,19 2,20 -8,91 Mistral GMYO 4,56 2,01 -2,48 MLP Sağlık 40,20 2,19 102,32 MMC San. ve Tic. Yat. 3,90 1,30 -15,22 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 -1,15 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,08 -0,98 -23,38 Mondi Tire Kutsan 11,39 2,61 49,87 Nasmed Egepol 8,14 -2,75 Naturel Enerji 43,54 4,92 22,62 Naturelgaz 8,06 2,28 Net Holding 6,26 6,10 82,51 Netaş Telekom. 21,06 3,85 -25,00 Niğbaş Niğde Beton 16,56 -10,00 -68,15 Nuh Çimento 51,70 5,08 7,65 Nurol GMYO 7,82 -1,14 7,27 Odaş Elektrik 1,60 2,56 -45,27 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 21,58 0,28 Orge Enerji Elektrik 7,46 3,61 61,73 Orma Orman Mahsulleri 40,00 4,60 171,74 Osmanlı Menkul 31,46 1,03 2,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 2,23 -21,58 Otokar 452,60 6,69 48,74 Otto Holding 29,10 0,55 176,35 Oyak Çimento 8,72 4,43 -0,68 Oyak Yat. Ort. 7,57 2,02 9,68 Oyak Yatırım Menkul 47,20 2,79 Oylum Sınai Yatırımlar 6,46 -9,78 37,15 Özak GMYO 7,57 2,85 48,43 Özbal Çelik Boru 23,28 0,69 255,42 Özderici GMYO 1,76 0,57 -20,72 Özerden Plastik 7,81 -0,76 -13,22 Pamel Elektrik 90,50 1,86 324,48 Panora GMYO 9,45 4,19 60,97 Papilon Savunma 15,41 1,38 -32,23 Park Elek.Madencilik 6,62 5,41 23,28 Parsan 38,98 2,63 60,41 Pasifik GYO 17,58 1,33 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,71 0,44 Pegasus 112,30 3,98 50,54 Peker GMYO 1,08 1,89 -53,83 Penguen Gıda 4,14 1,97 -18,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 469,60 3,89 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 28,64 2,65 56,26 Petkim 11,27 6,22 126,31 Petrokent Turizm 6.599,00 8,84 628,05 Pınar Et ve Un 23,58 3,79 7,75 Pınar Su 3,92 0,77 -3,55 Pınar Süt 22,08 2,51 -2,08 Plastikkart 19,18 2,46 34,65 Polisan Holding 3,41 4,28 -11,30 Politeknik Metal 606,00 2,59 49,36 Prizma Press Matbaacılık 3,99 -0,75 -27,19 QNB Finans Fin. Kir. 86,95 9,99 -30,61 QNB Finansbank 46,00 4,59 -34,61 QUA Granite Hayal Yapı 14,28 2,22 Rainbow Polikarbonat 13,12 -0,91 Ral Yatırım Holding 12,80 -0,93 188,29 Ray Sigorta 14,15 -1,12 -8,41 Reysaş GMYO 3,84 2,95 18,45 Reysaş Lojistik 5,86 1,91 13,26 Rhea Girişim 2,04 -2,39 -45,16 Rodrigo Tekstil 17,63 9,98 28,59 Royal Halı 3,50 0,86 1,74 RTA Laboratuvarları 22,42 1,08 -25,96 Sabancı Holding 17,46 4,24 58,35 Safkar Ege Soğutmacılık 8,23 3,39 -24,36 Sanel Mühendislik 5,15 0,39 50,58 Sanifoam Sünger 34,28 -0,06 152,06 Sanko Pazarlama 10,79 2,18 16,42 Saray Matbaacılık 4,27 -1,16 -51,31 Sarkuysan 23,96 5,27 175,48 Sasa Polyester 59,95 5,36 300,08 Say Yenilenebilir Enerji 30,36 0,73 256,76 Sekuro Plastik 18,83 1,78 34,89 Selçuk Ecza Deposu 13,20 4,93 -1,73 Selçuk Gıda 4,78 1,06 -4,02 Selva Gıda Sanayi 11,08 4,53 Senkron Güvenlik 25,00 4,17 -4,80 Serve Film Prodüksiyon 13,50 -1,10 -15,63 Servet GMYO 101,10 1,51 28,95 Seyitler Kimya 15,68 -0,44 16,46 Silverline Endüstri 5,56 2,02 -35,35 Sinpaş GMYO 4,49 7,93 7,42 Smartiks Yazılım 5,49 1,48 -38,04 Sodaş Sodyum Sanayii 33,10 0,30 25,68 Söktaş 2,95 2,79 -9,25 Sönmez Filament 42,60 3,95 -19,90 Sönmez Pamuklu 9,68 -2,71 -34,40 Sumaş Suni Tahta 102,10 9,20 100,15 Şeker Fin. Kir. 5,62 6,24 -12,19 Şekerbank 1,35 6,30 -10,60 Şişe Cam 18,66 5,36 160,63 Şok Marketler Ticaret 17,45 3,87 39,82 T. Halk Bankası 5,90 3,69 6,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,90 -0,19 -16,10 T.S.K.B. 1,88 4,44 7,64 T.Tuborg 23,22 5,45 30,96 Tat Gıda 13,16 4,44 13,83 TAV Havalimanları 43,18 4,81 102,72 Tek-Art Turizm 1,47 2,80 -27,23 Tekfen Holding 29,86 7,26 82,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,67 2,82 -11,43 Temapol Polimer Plastik 16,64 2,27 44,70 Tetamat Gıda Yatırımları 317,60 4,99 46,83 TGS Dış Ticaret 16,70 1,09 31,39 Tofaş Oto. Fab. 96,90 2,54 213,48 Torunlar GMYO 4,92 4,90 26,15 Trabzon Liman 42,16 0,19 31,26 Trabzonspor Sportif 6,78 -1,02 177,87 Trend GMYO 6,92 2,67 -44,95 TSKB GMYO 3,06 1,32 -36,60 Tuğçelik 15,98 0,63 97,77 Tukaş 8,29 1,59 -14,45 Turcas Petrol 4,67 1,08 -3,71 Tureks Turizm Taşımacılık 13,08 0,23 Turkcell 23,94 2,75 60,50 Tümosan Motor ve Traktör 22,02 3,19 56,50 Tüpraş 216,10 4,75 100,09 Türk Hava Yolları 26,14 4,06 102,48 Türk İlaç Serum 12,30 0,99 Türk Prysmian Kablo 60,00 0,00 397,41 Türk Telekom 11,47 4,08 45,20 Türk Traktör 245,70 3,58 44,22 Türker Proje Gayrimenkul 137,20 1,40 21,52 Türkiye Sigorta 6,04 2,37 -2,24 Ufuk Yatırım 21,98 9,95 64,03 Ulaşlar Turizm Yat. 3,58 -0,83 -15,57 Ulusal Faktoring 2,51 0,40 Ulusoy Elektrik 73,65 4,99 43,43 Ulusoy Un Sanayi 7,28 1,53 43,07 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,89 2,16 -19,23 Utopya Turizm 13,90 -7,33 -64,18 Uzertaş Boya 36,26 -0,60 -35,94 Ülker Bisküvi 23,48 2,80 5,21 Ünlü Yatırım Holding 7,32 3,54 Vakıf Fin. Kir. 5,71 0,71 67,55 Vakıf GMYO 2,03 4,64 -15,37 Vakıf Yat. Ort. 6,07 1,17 -17,53 Vakıflar Bankası 4,59 5,28 -2,55 Vakko Tekstil 11,20 1,54 78,73 Vanet Gıda 6,12 -3,62 -20,83 VBT Yazılım 23,00 3,05 Verusa Holding 55,65 2,96 23,45 Verusaturk Girisim 25,98 2,28 99,11 Vestel 32,90 4,78 98,38 Vestel Beyaz Eşya 9,27 7,79 108,85 Viking Kağıt 7,19 0,70 -20,11 Yapı ve Kredi Bank. 4,24 6,00 41,47 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,12 0,06 -8,49 Yataş 14,37 6,05 1,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,20 0,31 -27,27 Yeni Gimat GMYO 22,74 -0,26 96,17 Yeo Teknoloji 56,85 0,18 Yeşil GMYO 0,92 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 1,10 0,00 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.700,00 9,22 7,05 Yonga Mobilya 30,10 7,50 1,04 Yükselen Çelik 6,67 3,89 28,38 Yünsa 14,20 2,08 2,22 Ziraat GMYO 2,93 1,38 Zorlu Enerji 2,01 5,24 -20,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi