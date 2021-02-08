Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)46.250,90-10,0014,20
İş Bankası (C)6,34-0,62-9,43
İş Fin.Kir.4,51-1,6616,84
İş Girişim26,766,8741,21
İş GMYO2,662,334,72
İş Y. Men. Değ.19,24-0,848,95
İş Yat. Ort.4,401,1725,00
İşbir Holding4.999,000,1582,45
Işık Plastik Sanayi33,209,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,443,5029,82
İttifak Holding2,653,4919,73
İz Hayvancılık Tarım28,867,0352,22
İzmir Demir Çelik12,914,6319,50
İzmir Fırça6,76-1,4819,78
Jantsa Jant Sanayi548,002,7851,37
Kafein Yazılım26,004,7519,55
Kaplamin31,229,98-6,09
Kardemir (A)5,860,34-1,68
Kardemir (B)5,880,6811,76
Kardemir (D)7,040,1420,07
Karel Elektronik27,600,3017,61
Karsan Otomotiv5,15-1,1756,62
Karsu Tekstil12,599,9933,92
Kartonsan91,309,99-10,10
Katmerciler Ekipman5,200,4062,34
Kent Gıda327,001,56-8,32
Kerevitaş Gıda6,730,302,43
Kervan Gıda15,77-1,0118,23
Kervansaray Yat. Holding1,17-0,85-7,14
Kiler GMYO2,836,619,16
Klimasan Klima18,88-1,9310,90
Koç Holding21,26-1,390,66
Konfrut Gıda20,285,0212,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,10-5,64203,63
Konya Çimento1.535,90-2,7837,31
Kordsa Teknik Tekstil23,20-2,0150,48
Koza Altın131,004,8631,75
Koza Madencilik16,152,553,81
Körfez GMYO5,960,511,72
Kristal Kola4,190,487,14
Kron Telekomünikasyon63,600,3271,55
Kuştur Kuşadası Turizm215,009,7828,42
Kuyumcukent Gayrimenkul2,511,638,70
Kütahya Porselen48,600,41-3,87
Lider Faktoring3,86-2,3211,14
Link Bilgisayar30,80-3,14-3,18
Logo Yazılım139,800,2911,55
Lokman Hekim Sağlık16,442,9147,97
Lüks Kadife47,961,3363,94
Makina Takım3,461,171,76
Marka Yatırım Holding7,281,918,09
Marmaris Altınyunus260,00-3,28125,47
Marshall333,00-0,218,31
Martı GMYO2,880,004,00
Martı Otel2,320,005,63
Mavi Giyim54,20-2,343,74
Mazhar Zorlu Holding35,026,7112,20
Mega Polietilen9,963,1129,90
Menderes Tekstil3,41-2,5511,33
Merit Turizm150,00-1,3279,21
Merko Gıda8,29-2,97-1,85
Metemtur Otelcilik26,600,0019,91
Metro Holding2,241,376,73
Metro Petrol ve Tesisleri3,120,336,23
Metro Yatırım Ortaklığı2,45-2,005,15
Migros Ticaret45,68-1,117,76
Milpa6,139,9137,39
Mistral GMYO5,13-1,719,98
MLP Sağlık24,340,5020,48
MMC San. ve Tic. Yat.6,82-0,1547,61
Mondi Tire Kutsan8,22-0,128,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,023,1318,41
Net Holding4,071,0117,20
Netaş Telekom.32,040,3813,75
Niğbaş Niğde Beton32,84-0,70-34,69
Nuh Çimento50,10-1,182,15
Nurol GMYO12,239,7566,80
Odaş Elektrik4,241,725,90
Olmuksan-IP9,47-2,32-18,14
Orge Enerji Elektrik10,275,9943,77
Orma Orman Mahsulleri23,509,6558,97
Osmanlı Menkul36,760,4013,77
Ostim Endüstriyel Yat4,120,002,21
Otokar413,10-2,4326,19
Oyak Çimento8,671,17-1,25
Oyak Yat. Ort.10,48-2,8656,26
Oylum Sınai Yatırımlar5,181,1611,46
Özak GMYO5,341,724,51
Özbal Çelik Boru9,224,8734,81
Özderici GMYO2,493,7811,26
Özerden Plastik12,460,2440,33
Pamukova Elektrik22,98-8,733,94
Panora GMYO7,15-0,1413,89
Papilon Savunma23,400,344,13
Park Elek.Madencilik6,133,0413,59
Parsan28,900,6219,92
Pegasus73,401,52-1,47
Peker GMYO2,45-1,99-5,75
Penguen Gıda5,34-1,702,77
Pera GMYO2,33-5,1437,01
Pergamon Dış Ticaret35,349,9773,43
Petkim5,090,393,21
Petrokent Turizm2.001,001,08106,31
Pınar Et ve Un24,34-1,774,98
Pınar Su8,85-2,3318,44
Pınar Süt26,60-1,4715,77
Plastikkart18,08-0,2726,30
Polisan Holding4,190,246,99
Politeknik Metal400,003,68-3,36
Prizma Press Matbaacılık6,12-0,8111,50
QNB Finans Fin. Kir.144,005,046,46
QNB Finansbank69,051,42-3,62
Ral Yatırım Holding4,852,443,83
Ray Sigorta16,89-0,787,44
Reysaş GMYO5,87-1,205,32
Reysaş Lojistik8,74-1,47-5,41
Rhea Girişim3,75-0,261,61
Rodrigo Tekstil23,2210,0054,05
Royal Halı4,099,889,88
RTA Laboratuvarları26,98-1,67-10,37
Sabancı Holding11,190,27-2,36
Safkar Ege Soğutmacılık12,930,8114,98
Sanel Mühendislik4,36-1,1327,78
Sanifoam Sünger22,502,0865,88
Sanko Pazarlama9,99-1,695,22
Saray Matbaacılık7,83-9,99-3,42
Sarkuysan10,041,3114,03
Sasa Polyester28,243,3537,49
Say Yenilenebilir Enerji10,680,0925,15
Sekuro Plastik37,645,94145,13
Selçuk Ecza Deposu13,410,44-0,07
Selçuk Gıda4,85-1,23-3,01
Senkron Güvenlik26,64-0,0712,64
Serve Film Prodüksiyon21,406,6331,62
Servet GMYO123,102,0149,23
Seyitler Kimya41,283,9063,49
Silverline Endüstri7,060,28-17,21
Sinpaş GMYO4,93-0,6214,83
Smartiks Yazılım8,911,131,02
Sodaş Sodyum Sanayii36,003,9938,71
Sok Marketler Ticaret14,114,4714,74
Söktaş6,387,7317,68
Sönmez Filament81,205,1315,24
Sönmez Pamuklu27,980,7916,25
Sumaş Suni Tahta75,00-2,0152,20
Şeker Fin. Kir.8,615,5340,16
Şekerbank1,46-1,35-3,31
Şişe Cam7,60-0,784,65
T. Halk Bankası5,330,19-4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,003,33-0,19
T.S.K.B.1,84-0,543,93
T.Tuborg22,50-0,0927,17
Taç Tarım Ürünleri42,209,97264,48
Tat Gıda11,551,93-1,85
TAV Havalimanları21,74-1,362,35
Taze Kuru Gıda345,001,5452,57
Tek-Art Turizm2,251,3511,88
Tekfen Holding17,80-1,878,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,37-0,1828,56
Temapol Polimer Plastik15,900,7539,65
TGS Dış Ticaret37,9810,00171,75
Tofaş Oto. Fab.36,62-2,009,61
Torunlar GMYO3,97-0,251,28
Trabzon Liman35,70-2,6512,27
Trabzonspor Sportif2,59-2,976,97
Trend GMYO9,731,34-22,04
TSKB GMYO6,29-4,6913,22
Tuğçelik8,18-0,120,00
Tukaş9,771,141,14
Turcas Petrol5,31-1,4611,34
Turkcell16,51-0,063,85
Tümosan Motor ve Traktör17,480,1722,96
Tüpraş100,40-0,59-6,76
Türk Hava Yolları12,07-0,33-5,81
Türk Prysmian Kablo13,50-0,1511,40
Türk Telekom8,46-1,40-0,94
Türk Traktör185,000,28-2,30
Türker Proje Gayrimenkul182,30-3,5267,40
Türkiye Sigorta7,39-0,2713,48
Ufuk Yatırım21,3610,0055,97
Ulaşlar Turizm Yat.4,240,00-1,65
Ulusoy Elektrik48,72-0,04-4,85
Ulusoy Un Sanayi17,191,4843,39
Umpaş Holding2,21-0,44-14,18
Uşak Seramik2,49-2,004,70
Utopya Turizm41,207,698,25
Uzertaş Boya80,902,9943,11
Ülker Bisküvi22,820,09-0,95
Vakıf Fin. Kir.9,15-3,23111,27
Vakıf GMYO3,81-1,304,70
Vakıf Yat. Ort.7,780,005,98
Vakıflar Bankası4,40-0,45-6,79
Vakko Tekstil6,850,611,23
Vanet Gıda8,22-0,726,47
Verusa Holding61,30-1,3735,70
Verusaturk Girisim27,84-6,25117,89
Vestel28,702,7431,81
Vestel Beyaz Eşya50,851,0922,16
Viking Kağıt8,63-1,56-8,67
Yapı Kredi Koray GMYO5,947,5721,35
Yapı ve Kredi Bank.2,91-1,69-5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.133,007,4479,56
Yataş15,58-1,337,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,180,48-4,32
Yeni Gimat GMYO15,251,7625,26
Yeşil GMYO1,97-2,4345,65
Yeşil Yapı2,47-1,9834,78
Yeşil Yatırım Holding219,000,00146,46
Yibitaş İnşaat Malzeme17.449,100,0011,85
Yonga Mobilya37,488,7025,16
Yükselen Çelik5,381,531,68
Yünsa15,38-1,595,32
Zorlu Enerji2,91-1,374,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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