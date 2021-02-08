Borsada günün ilk yarısı (2)
08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:49
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)46.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|46.250,90
|-10,00
|14,20
|İş Bankası (C)
|6,34
|-0,62
|-9,43
|İş Fin.Kir.
|4,51
|-1,66
|16,84
|İş Girişim
|26,76
|6,87
|41,21
|İş GMYO
|2,66
|2,33
|4,72
|İş Y. Men. Değ.
|19,24
|-0,84
|8,95
|İş Yat. Ort.
|4,40
|1,17
|25,00
|İşbir Holding
|4.999,00
|0,15
|82,45
|Işık Plastik Sanayi
|33,20
|9,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,44
|3,50
|29,82
|İttifak Holding
|2,65
|3,49
|19,73
|İz Hayvancılık Tarım
|28,86
|7,03
|52,22
|İzmir Demir Çelik
|12,91
|4,63
|19,50
|İzmir Fırça
|6,76
|-1,48
|19,78
|Jantsa Jant Sanayi
|548,00
|2,78
|51,37
|Kafein Yazılım
|26,00
|4,75
|19,55
|Kaplamin
|31,22
|9,98
|-6,09
|Kardemir (A)
|5,86
|0,34
|-1,68
|Kardemir (B)
|5,88
|0,68
|11,76
|Kardemir (D)
|7,04
|0,14
|20,07
|Karel Elektronik
|27,60
|0,30
|17,61
|Karsan Otomotiv
|5,15
|-1,17
|56,62
|Karsu Tekstil
|12,59
|9,99
|33,92
|Kartonsan
|91,30
|9,99
|-10,10
|Katmerciler Ekipman
|5,20
|0,40
|62,34
|Kent Gıda
|327,00
|1,56
|-8,32
|Kerevitaş Gıda
|6,73
|0,30
|2,43
|Kervan Gıda
|15,77
|-1,01
|18,23
|Kervansaray Yat. Holding
|1,17
|-0,85
|-7,14
|Kiler GMYO
|2,83
|6,61
|9,16
|Klimasan Klima
|18,88
|-1,93
|10,90
|Koç Holding
|21,26
|-1,39
|0,66
|Konfrut Gıda
|20,28
|5,02
|12,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,10
|-5,64
|203,63
|Konya Çimento
|1.535,90
|-2,78
|37,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,20
|-2,01
|50,48
|Koza Altın
|131,00
|4,86
|31,75
|Koza Madencilik
|16,15
|2,55
|3,81
|Körfez GMYO
|5,96
|0,51
|1,72
|Kristal Kola
|4,19
|0,48
|7,14
|Kron Telekomünikasyon
|63,60
|0,32
|71,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|215,00
|9,78
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|1,63
|8,70
|Kütahya Porselen
|48,60
|0,41
|-3,87
|Lider Faktoring
|3,86
|-2,32
|11,14
|Link Bilgisayar
|30,80
|-3,14
|-3,18
|Logo Yazılım
|139,80
|0,29
|11,55
|Lokman Hekim Sağlık
|16,44
|2,91
|47,97
|Lüks Kadife
|47,96
|1,33
|63,94
|Makina Takım
|3,46
|1,17
|1,76
|Marka Yatırım Holding
|7,28
|1,91
|8,09
|Marmaris Altınyunus
|260,00
|-3,28
|125,47
|Marshall
|333,00
|-0,21
|8,31
|Martı GMYO
|2,88
|0,00
|4,00
|Martı Otel
|2,32
|0,00
|5,63
|Mavi Giyim
|54,20
|-2,34
|3,74
|Mazhar Zorlu Holding
|35,02
|6,71
|12,20
|Mega Polietilen
|9,96
|3,11
|29,90
|Menderes Tekstil
|3,41
|-2,55
|11,33
|Merit Turizm
|150,00
|-1,32
|79,21
|Merko Gıda
|8,29
|-2,97
|-1,85
|Metemtur Otelcilik
|26,60
|0,00
|19,91
|Metro Holding
|2,24
|1,37
|6,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,12
|0,33
|6,23
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|-2,00
|5,15
|Migros Ticaret
|45,68
|-1,11
|7,76
|Milpa
|6,13
|9,91
|37,39
|Mistral GMYO
|5,13
|-1,71
|9,98
|MLP Sağlık
|24,34
|0,50
|20,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,82
|-0,15
|47,61
|Mondi Tire Kutsan
|8,22
|-0,12
|8,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,02
|3,13
|18,41
|Net Holding
|4,07
|1,01
|17,20
|Netaş Telekom.
|32,04
|0,38
|13,75
|Niğbaş Niğde Beton
|32,84
|-0,70
|-34,69
|Nuh Çimento
|50,10
|-1,18
|2,15
|Nurol GMYO
|12,23
|9,75
|66,80
|Odaş Elektrik
|4,24
|1,72
|5,90
|Olmuksan-IP
|9,47
|-2,32
|-18,14
|Orge Enerji Elektrik
|10,27
|5,99
|43,77
|Orma Orman Mahsulleri
|23,50
|9,65
|58,97
|Osmanlı Menkul
|36,76
|0,40
|13,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,12
|0,00
|2,21
|Otokar
|413,10
|-2,43
|26,19
|Oyak Çimento
|8,67
|1,17
|-1,25
|Oyak Yat. Ort.
|10,48
|-2,86
|56,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,18
|1,16
|11,46
|Özak GMYO
|5,34
|1,72
|4,51
|Özbal Çelik Boru
|9,22
|4,87
|34,81
|Özderici GMYO
|2,49
|3,78
|11,26
|Özerden Plastik
|12,46
|0,24
|40,33
|Pamukova Elektrik
|22,98
|-8,73
|3,94
|Panora GMYO
|7,15
|-0,14
|13,89
|Papilon Savunma
|23,40
|0,34
|4,13
|Park Elek.Madencilik
|6,13
|3,04
|13,59
|Parsan
|28,90
|0,62
|19,92
|Pegasus
|73,40
|1,52
|-1,47
|Peker GMYO
|2,45
|-1,99
|-5,75
|Penguen Gıda
|5,34
|-1,70
|2,77
|Pera GMYO
|2,33
|-5,14
|37,01
|Pergamon Dış Ticaret
|35,34
|9,97
|73,43
|Petkim
|5,09
|0,39
|3,21
|Petrokent Turizm
|2.001,00
|1,08
|106,31
|Pınar Et ve Un
|24,34
|-1,77
|4,98
|Pınar Su
|8,85
|-2,33
|18,44
|Pınar Süt
|26,60
|-1,47
|15,77
|Plastikkart
|18,08
|-0,27
|26,30
|Polisan Holding
|4,19
|0,24
|6,99
|Politeknik Metal
|400,00
|3,68
|-3,36
|Prizma Press Matbaacılık
|6,12
|-0,81
|11,50
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,00
|5,04
|6,46
|QNB Finansbank
|69,05
|1,42
|-3,62
|Ral Yatırım Holding
|4,85
|2,44
|3,83
|Ray Sigorta
|16,89
|-0,78
|7,44
|Reysaş GMYO
|5,87
|-1,20
|5,32
|Reysaş Lojistik
|8,74
|-1,47
|-5,41
|Rhea Girişim
|3,75
|-0,26
|1,61
|Rodrigo Tekstil
|23,22
|10,00
|54,05
|Royal Halı
|4,09
|9,88
|9,88
|RTA Laboratuvarları
|26,98
|-1,67
|-10,37
|Sabancı Holding
|11,19
|0,27
|-2,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,93
|0,81
|14,98
|Sanel Mühendislik
|4,36
|-1,13
|27,78
|Sanifoam Sünger
|22,50
|2,08
|65,88
|Sanko Pazarlama
|9,99
|-1,69
|5,22
|Saray Matbaacılık
|7,83
|-9,99
|-3,42
|Sarkuysan
|10,04
|1,31
|14,03
|Sasa Polyester
|28,24
|3,35
|37,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,68
|0,09
|25,15
|Sekuro Plastik
|37,64
|5,94
|145,13
|Selçuk Ecza Deposu
|13,41
|0,44
|-0,07
|Selçuk Gıda
|4,85
|-1,23
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|26,64
|-0,07
|12,64
|Serve Film Prodüksiyon
|21,40
|6,63
|31,62
|Servet GMYO
|123,10
|2,01
|49,23
|Seyitler Kimya
|41,28
|3,90
|63,49
|Silverline Endüstri
|7,06
|0,28
|-17,21
|Sinpaş GMYO
|4,93
|-0,62
|14,83
|Smartiks Yazılım
|8,91
|1,13
|1,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,00
|3,99
|38,71
|Sok Marketler Ticaret
|14,11
|4,47
|14,74
|Söktaş
|6,38
|7,73
|17,68
|Sönmez Filament
|81,20
|5,13
|15,24
|Sönmez Pamuklu
|27,98
|0,79
|16,25
|Sumaş Suni Tahta
|75,00
|-2,01
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|8,61
|5,53
|40,16
|Şekerbank
|1,46
|-1,35
|-3,31
|Şişe Cam
|7,60
|-0,78
|4,65
|T. Halk Bankası
|5,33
|0,19
|-4,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,00
|3,33
|-0,19
|T.S.K.B.
|1,84
|-0,54
|3,93
|T.Tuborg
|22,50
|-0,09
|27,17
|Taç Tarım Ürünleri
|42,20
|9,97
|264,48
|Tat Gıda
|11,55
|1,93
|-1,85
|TAV Havalimanları
|21,74
|-1,36
|2,35
|Taze Kuru Gıda
|345,00
|1,54
|52,57
|Tek-Art Turizm
|2,25
|1,35
|11,88
|Tekfen Holding
|17,80
|-1,87
|8,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,37
|-0,18
|28,56
|Temapol Polimer Plastik
|15,90
|0,75
|39,65
|TGS Dış Ticaret
|37,98
|10,00
|171,75
|Tofaş Oto. Fab.
|36,62
|-2,00
|9,61
|Torunlar GMYO
|3,97
|-0,25
|1,28
|Trabzon Liman
|35,70
|-2,65
|12,27
|Trabzonspor Sportif
|2,59
|-2,97
|6,97
|Trend GMYO
|9,73
|1,34
|-22,04
|TSKB GMYO
|6,29
|-4,69
|13,22
|Tuğçelik
|8,18
|-0,12
|0,00
|Tukaş
|9,77
|1,14
|1,14
|Turcas Petrol
|5,31
|-1,46
|11,34
|Turkcell
|16,51
|-0,06
|3,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,48
|0,17
|22,96
|Tüpraş
|100,40
|-0,59
|-6,76
|Türk Hava Yolları
|12,07
|-0,33
|-5,81
|Türk Prysmian Kablo
|13,50
|-0,15
|11,40
|Türk Telekom
|8,46
|-1,40
|-0,94
|Türk Traktör
|185,00
|0,28
|-2,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|182,30
|-3,52
|67,40
|Türkiye Sigorta
|7,39
|-0,27
|13,48
|Ufuk Yatırım
|21,36
|10,00
|55,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,24
|0,00
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|48,72
|-0,04
|-4,85
|Ulusoy Un Sanayi
|17,19
|1,48
|43,39
|Umpaş Holding
|2,21
|-0,44
|-14,18
|Uşak Seramik
|2,49
|-2,00
|4,70
|Utopya Turizm
|41,20
|7,69
|8,25
|Uzertaş Boya
|80,90
|2,99
|43,11
|Ülker Bisküvi
|22,82
|0,09
|-0,95
|Vakıf Fin. Kir.
|9,15
|-3,23
|111,27
|Vakıf GMYO
|3,81
|-1,30
|4,70
|Vakıf Yat. Ort.
|7,78
|0,00
|5,98
|Vakıflar Bankası
|4,40
|-0,45
|-6,79
|Vakko Tekstil
|6,85
|0,61
|1,23
|Vanet Gıda
|8,22
|-0,72
|6,47
|Verusa Holding
|61,30
|-1,37
|35,70
|Verusaturk Girisim
|27,84
|-6,25
|117,89
|Vestel
|28,70
|2,74
|31,81
|Vestel Beyaz Eşya
|50,85
|1,09
|22,16
|Viking Kağıt
|8,63
|-1,56
|-8,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,94
|7,57
|21,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|-1,69
|-5,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|133,00
|7,44
|79,56
|Yataş
|15,58
|-1,33
|7,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|0,48
|-4,32
|Yeni Gimat GMYO
|15,25
|1,76
|25,26
|Yeşil GMYO
|1,97
|-2,43
|45,65
|Yeşil Yapı
|2,47
|-1,98
|34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|219,00
|0,00
|146,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.449,10
|0,00
|11,85
|Yonga Mobilya
|37,48
|8,70
|25,16
|Yükselen Çelik
|5,38
|1,53
|1,68
|Yünsa
|15,38
|-1,59
|5,32
|Zorlu Enerji
|2,91
|-1,37
|4,33
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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