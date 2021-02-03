Borsada günün ilk yarısı (2)
03.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:47
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)49.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|49.700,00
|9,09
|22,72
|İş Bankası (C)
|6,37
|1,61
|-9,00
|İş Fin.Kir.
|4,25
|9,76
|10,10
|İş Girişim
|26,74
|0,83
|41,11
|İş GMYO
|2,58
|4,86
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|18,14
|1,34
|2,72
|İş Yat. Ort.
|4,52
|9,27
|28,41
|İşbir Holding
|4.590,00
|4,19
|67,52
|Işık Plastik Sanayi
|25,90
|9,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,38
|2,27
|18,42
|İttifak Holding
|2,49
|0,82
|10,76
|İz Hayvancılık Tarım
|23,28
|-3,00
|29,33
|İzmir Demir Çelik
|12,07
|-1,92
|9,19
|İzmir Fırça
|6,99
|-1,69
|25,36
|Jantsa Jant Sanayi
|490,00
|0,20
|48,33
|Kafein Yazılım
|23,88
|2,22
|12,07
|Kaplamin
|29,00
|-10,00
|-6,80
|Kardemir (A)
|5,83
|1,39
|-1,85
|Kardemir (B)
|5,82
|2,27
|11,01
|Kardemir (D)
|6,89
|4,18
|20,76
|Karel Elektronik
|26,92
|8,18
|20,38
|Karsan Otomotiv
|5,15
|-1,30
|64,00
|Karsu Tekstil
|10,29
|-1,81
|20,58
|Kartonsan
|74,85
|-2,17
|-22,03
|Katmerciler Ekipman
|5,06
|9,85
|70,13
|Kent Gıda
|320,00
|0,64
|-7,17
|Kerevitaş Gıda
|6,70
|-0,89
|1,06
|Kervan Gıda
|16,38
|3,95
|23,30
|Kervansaray Yat. Holding
|1,19
|-3,23
|-4,76
|Kiler GMYO
|2,57
|0,40
|1,20
|Klimasan Klima
|18,20
|0,84
|6,66
|Koç Holding
|20,88
|0,78
|-2,46
|Konfrut Gıda
|17,66
|-0,64
|1,83
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,00
|9,93
|199,20
|Konya Çimento
|1.518,00
|-3,79
|37,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,88
|2,59
|37,75
|Koza Altın
|123,40
|-2,26
|25,44
|Koza Madencilik
|16,00
|-2,55
|1,29
|Körfez GMYO
|5,85
|1,22
|0,52
|Kristal Kola
|4,25
|5,61
|10,46
|Kron Telekomünikasyon
|64,20
|3,53
|71,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|200,00
|-6,45
|27,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,46
|0,41
|5,22
|Kütahya Porselen
|48,20
|1,56
|-4,78
|Lider Faktoring
|3,79
|0,27
|9,38
|Link Bilgisayar
|28,92
|1,75
|-8,71
|Logo Yazılım
|143,90
|6,39
|16,73
|Lokman Hekim Sağlık
|15,93
|4,73
|50,20
|Lüks Kadife
|53,30
|9,92
|79,07
|Makina Takım
|3,49
|0,88
|0,59
|Marka Yatırım Holding
|7,01
|-9,61
|12,60
|Marmaris Altınyunus
|280,00
|-2,66
|137,44
|Marshall
|340,00
|2,12
|10,17
|Martı GMYO
|2,86
|-0,70
|3,27
|Martı Otel
|2,29
|3,14
|7,98
|Mavi Giyim
|54,75
|0,27
|5,08
|Mazhar Zorlu Holding
|34,64
|-2,70
|10,04
|Mega Polietilen
|9,38
|-5,44
|27,15
|Menderes Tekstil
|3,51
|-1,71
|11,33
|Merit Turizm
|160,00
|8,57
|81,60
|Merko Gıda
|8,83
|3,14
|-5,09
|Metemtur Otelcilik
|27,44
|4,22
|18,55
|Metro Holding
|2,22
|0,00
|4,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|0,33
|4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|0,00
|2,58
|Migros Ticaret
|44,50
|0,32
|3,50
|Milpa
|5,65
|-0,18
|19,78
|Mistral GMYO
|5,11
|-3,21
|8,92
|MLP Sağlık
|23,80
|2,78
|19,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,20
|0,98
|56,52
|Mondi Tire Kutsan
|8,10
|0,51
|3,82
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,12
|3,03
|22,28
|Net Holding
|3,97
|4,16
|16,91
|Netaş Telekom.
|32,50
|9,96
|15,60
|Niğbaş Niğde Beton
|32,88
|-9,95
|-30,77
|Nuh Çimento
|49,86
|-1,13
|1,10
|Nurol GMYO
|10,22
|2,54
|38,55
|Odaş Elektrik
|4,15
|-3,14
|2,82
|Olmuksan-IP
|9,13
|9,93
|-19,66
|Orge Enerji Elektrik
|8,77
|-0,89
|20,46
|Orma Orman Mahsulleri
|21,00
|8,06
|32,13
|Osmanlı Menkul
|34,92
|-0,67
|14,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,46
|5,65
|5,39
|Otokar
|412,30
|-2,29
|28,61
|Oyak Çimento
|8,49
|0,12
|-4,44
|Oyak Yat. Ort.
|9,90
|-1,13
|38,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|1,92
|12,53
|Özak GMYO
|5,33
|2,14
|3,14
|Özbal Çelik Boru
|8,86
|-0,12
|32,06
|Özderici GMYO
|2,37
|-0,43
|5,41
|Özerden Plastik
|12,87
|-0,98
|45,33
|Pamukova Elektrik
|22,02
|2,94
|8,35
|Panora GMYO
|7,11
|-1,40
|13,89
|Papilon Savunma
|23,72
|-2,24
|3,51
|Park Elek.Madencilik
|5,99
|-1,64
|11,73
|Parsan
|29,28
|6,55
|23,21
|Pegasus
|71,75
|0,64
|-5,03
|Peker GMYO
|2,44
|-1,22
|-6,90
|Penguen Gıda
|5,00
|-0,41
|-2,77
|Pera GMYO
|2,61
|9,68
|35,87
|Pergamon Dış Ticaret
|32,32
|9,64
|69,24
|Petkim
|5,06
|-0,39
|1,61
|Petrokent Turizm
|1.900,00
|10,00
|103,52
|Pınar Et ve Un
|24,90
|0,66
|4,64
|Pınar Su
|8,96
|3,82
|20,59
|Pınar Süt
|26,46
|-0,61
|12,05
|Plastikkart
|18,62
|2,24
|26,30
|Polisan Holding
|4,23
|7,71
|12,18
|Politeknik Metal
|392,90
|-4,46
|-5,39
|Prizma Press Matbaacılık
|6,11
|3,45
|9,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,50
|1,59
|2,15
|QNB Finansbank
|67,25
|-1,18
|-4,48
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|0,00
|0,23
|Ray Sigorta
|16,31
|-0,85
|5,18
|Reysaş GMYO
|5,93
|4,59
|4,59
|Reysaş Lojistik
|8,69
|2,04
|-7,79
|Rhea Girişim
|3,82
|2,25
|-2,15
|Rodrigo Tekstil
|18,92
|9,95
|41,79
|Royal Halı
|3,37
|-0,30
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|27,10
|-1,30
|-9,84
|Sabancı Holding
|11,01
|1,40
|-4,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,27
|0,99
|3,49
|Sanel Mühendislik
|4,67
|8,79
|33,92
|Sanifoam Sünger
|20,78
|2,50
|50,74
|Sanko Pazarlama
|10,01
|3,47
|8,09
|Saray Matbaacılık
|10,52
|0,38
|19,16
|Sarkuysan
|9,82
|1,46
|10,29
|Sasa Polyester
|27,08
|0,78
|28,09
|Say Yenilenebilir Enerji
|11,08
|1,83
|30,90
|Sekuro Plastik
|35,78
|5,53
|167,77
|Selçuk Ecza Deposu
|13,58
|0,08
|-2,34
|Selçuk Gıda
|4,65
|9,46
|-2,41
|Senkron Güvenlik
|24,30
|-4,46
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|17,90
|9,97
|2,06
|Servet GMYO
|115,20
|-0,93
|49,23
|Seyitler Kimya
|37,22
|1,87
|47,86
|Silverline Endüstri
|6,85
|-1,57
|-19,65
|Sinpaş GMYO
|4,95
|-2,72
|19,62
|Smartiks Yazılım
|8,73
|-1,58
|-1,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,60
|0,73
|44,33
|Söktaş
|5,28
|-1,89
|1,77
|Sönmez Filament
|74,25
|-0,13
|5,41
|Sönmez Pamuklu
|27,00
|0,00
|11,58
|Sumaş Suni Tahta
|68,90
|-9,97
|28,59
|Şeker Fin. Kir.
|7,55
|6,56
|19,22
|Şekerbank
|1,50
|1,37
|-1,99
|Şişe Cam
|7,54
|2,30
|3,42
|Şok Marketler
|13,56
|0,74
|8,32
|T. Halk Bankası
|5,36
|0,19
|-4,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,90
|-0,32
|-0,52
|T.S.K.B.
|1,85
|0,00
|3,37
|T.Tuborg
|24,28
|9,26
|35,81
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|-9,98
|174,07
|Tat Gıda
|11,58
|3,09
|-4,38
|TAV Havalimanları
|21,68
|1,12
|1,41
|Taze Kuru Gıda
|335,00
|0,00
|50,25
|Tek-Art Turizm
|2,27
|2,26
|11,88
|Tekfen Holding
|18,37
|1,83
|12,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,93
|2,55
|26,06
|Temapol Polimer Plastik
|16,15
|0,43
|41,30
|TGS Dış Ticaret
|30,52
|-0,39
|143,90
|Tofaş Oto. Fab.
|38,42
|1,12
|12,15
|Torunlar GMYO
|3,97
|0,77
|0,26
|Trabzon Liman
|37,32
|4,92
|16,81
|Trabzonspor Sportif
|2,53
|0,40
|2,87
|Trend GMYO
|9,56
|-0,31
|-22,28
|TSKB GMYO
|6,73
|10,00
|9,04
|Tuğçelik
|8,14
|-0,98
|0,50
|Tukaş
|9,59
|0,00
|-1,14
|Turcas Petrol
|5,57
|-3,78
|10,31
|Turkcell
|16,34
|1,43
|1,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,61
|7,20
|27,01
|Tüpraş
|100,80
|1,16
|-7,04
|Türk Hava Yolları
|12,16
|0,42
|-6,58
|Türk Prysmian Kablo
|13,37
|2,19
|3,97
|Türk Telekom
|8,17
|1,25
|-5,39
|Türk Traktör
|178,60
|-0,17
|-3,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|177,30
|-0,06
|59,08
|Türkiye Sigorta
|7,54
|-1,20
|12,42
|Ufuk Yatırım
|21,30
|-1,91
|60,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,12
|0,98
|-3,07
|Ulusoy Elektrik
|48,88
|1,44
|-3,68
|Ulusoy Un Sanayi
|16,84
|-3,82
|51,13
|Umpaş Holding
|2,43
|-6,45
|-11,11
|Uşak Seramik
|2,54
|2,00
|8,97
|Utopya Turizm
|38,22
|0,15
|0,41
|Uzertaş Boya
|71,50
|-4,41
|14,84
|Ülker Bisküvi
|23,06
|0,00
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|8,71
|9,89
|92,96
|Vakıf GMYO
|3,91
|-1,27
|7,73
|Vakıf Yat. Ort.
|7,89
|1,16
|6,66
|Vakıflar Bankası
|4,42
|0,00
|-6,79
|Vakko Tekstil
|6,64
|1,42
|-1,53
|Vanet Gıda
|8,44
|4,86
|6,08
|Verusa Holding
|60,00
|9,95
|32,26
|Verusaturk Girisim
|34,60
|9,99
|157,65
|Vestel
|26,24
|-0,47
|21,37
|Vestel Beyaz Eşya
|49,08
|2,73
|19,86
|Viking Kağıt
|8,04
|1,51
|-10,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,99
|0,80
|12,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,92
|0,00
|-6,49
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|136,00
|4,29
|78,04
|Yataş
|15,85
|1,23
|7,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,29
|2,20
|-4,77
|Yeni Gimat GMYO
|15,36
|1,78
|24,14
|Yeşil GMYO
|1,99
|3,09
|44,93
|Yeşil Yapı
|2,53
|1,61
|36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|242,00
|10,00
|130,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.100,00
|9,99
|12,82
|Yonga Mobilya
|35,00
|-3,05
|16,88
|Yükselen Çelik
|5,26
|2,12
|1,11
|Yünsa
|15,00
|0,67
|1,98
|Zorlu Enerji
|2,94
|1,39
|5,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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