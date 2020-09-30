Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 49.999,40 1,23 65,67 İş Bankası (C) 5,26 1,35 -17,94 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,81 1,33 0,26 İş Girişim 10,59 4,64 178,68 İş GMYO 1,71 0,59 -2,84 İş Y. Men. Değ. 9,12 2,36 126,48 İş Yat. Ort. 3,08 1,32 91,15 İşbir Holding 2.951,00 0,00 586,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -2,13 48,39 İttifak Holding 5,55 1,09 49,19 İz Hayvancılık Tarım 8,69 10,00 232,12 İzmir Demir Çelik 18,49 -2,17 125,76 İzmir Fırça 4,68 -1,47 160,00 Jantsa Jant Sanayi 231,00 -2,94 334,31 Kafein Yazılım 16,97 1,19 52,80 Kaplamin 16,07 9,99 189,55 Kardemir (A) 5,76 1,95 117,36 Kardemir (B) 3,88 0,78 46,97 Kardemir (D) 3,37 2,74 26,69 Karel Elektronik 18,70 3,43 28,70 Karsan Otomotiv 3,14 5,37 98,73 Karsu Tekstil 5,83 -0,85 79,94 Kartonsan 708,50 2,38 83,39 Katmerciler Ekipman 5,86 0,34 52,60 Kent Gıda 307,00 1,05 1222,05 Kerevitaş Gıda 5,93 3,85 81,90 Kervansaray Yat. Holding 0,96 9,09 74,55 Kiler GMYO 7,23 1,26 90,77 Klimasan Klima 15,20 2,01 -28,35 Koç Holding 14,45 0,77 -27,78 Konfrut Gıda 18,76 7,82 139,90 Konya Çimento 578,00 1,85 113,05 Kordsa Teknik Tekstil 11,63 1,04 -8,54 Koza Altın 77,60 0,52 4,79 Koza Madencilik 12,58 0,24 25,42 Körfez GMYO 5,15 0,59 115,48 Kristal Kola 2,24 1,36 48,34 Kron Telekomünikasyon 27,90 5,28 119,34 Kuştur Kuşadası Turizm 244,00 -0,41 939,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 0,00 81,04 Kütahya Porselen 29,18 1,18 340,79 Lider Faktoring 2,98 0,68 62,40 Link Bilgisayar 41,02 3,59 128,03 Logo Yazılım 98,35 -2,62 61,76 Lokman Hekim Sağlık 10,12 0,20 76,44 Lüks Kadife 30,04 1,76 247,69 Makina Takım 2,37 4,41 26,06 Marka Yatırım Holding 2,97 -3,26 151,69 Marmaris Altınyunus 96,15 0,37 35,42 Marshall 453,50 -1,50 853,93 Martı GMYO 2,13 2,90 110,89 Martı Otel 1,25 0,81 37,36 Mavi Giyim 38,48 2,07 -33,54 Mazhar Zorlu Holding 18,10 -0,06 49,71 Mega Polietilen 11,00 -0,99 767,20 Menderes Tekstil 3,10 0,98 136,64 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 125,10 9,93 543,52 Merko Gıda 12,00 9,99 1042,86 Metemtur Otelcilik 8,63 0,70 384,83 Metro Holding 2,37 0,42 71,74 Metro Petrol ve Tesisleri 3,61 0,84 84,18 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 0,43 -55,74 Migros Ticaret 40,78 1,04 68,37 Milpa 5,21 0,00 137,90 Mistral GMYO 3,75 3,02 98,41 MLP Sağlık 16,96 1,98 6,00 MMC San. ve Tic. Yat. 7,75 -4,67 579,82 Mondi Tire Kutsan 6,76 -0,59 63,29 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,22 8,41 216,19 Net Holding 2,38 1,28 -8,46 Netaş Telekom. 19,38 7,55 48,39 Niğbaş Niğde Beton 22,60 -0,26 264,52 Nuh Çimento 20,46 0,89 86,26 Nurol GMYO 6,55 -0,76 83,47 Odaş Elektrik 2,77 1,84 91,60 Olmuksan-IP 8,35 3,47 226,05 Orge Enerji Elektrik 7,77 0,52 56,65 Orma Orman Mahsulleri 14,23 9,97 415,58 Osmanlı Menkul 22,10 1,01 429,31 Ostim Endüstriyel Yat 3,51 8,67 108,93 Otokar 137,80 -0,07 -6,28 Oyak Çimento 7,87 1,42 43,15 Oyak Yat. Ort. 6,32 0,16 173,75 Oylum Sınai Yatırımlar 5,07 6,96 64,14 Özak GMYO 4,07 2,26 58,37 Özbal Çelik Boru 6,53 1,24 305,12 Özderici GMYO 2,08 1,46 32,48 Özerden Plastik 10,23 1,69 348,68 Panora GMYO 6,13 2,17 9,43 Papilon Savunma 15,04 0,07 95,16 Park Elek.Madencilik 4,63 1,09 51,80 Parsan 22,70 -0,44 34,00 Pegasus 45,80 0,31 -46,99 Peker GMYO 2,52 0,00 178,65 Penguen Gıda 4,60 6,24 402,52 Pera GMYO 1,67 4,37 77,66 Pergamon Dış Ticaret 15,28 5,74 97,47 Petkim 4,19 0,96 9,97 Petrokent Turizm 720,00 0,00 462,06 Pınar Et ve Un 27,30 -1,80 197,71 Pınar Su 8,11 0,37 249,57 Pınar Süt 22,66 4,42 78,85 Plastikkart 12,13 2,80 30,85 Polisan Holding 3,14 1,95 4,06 Politeknik Metal 250,10 -3,81 228,77 Prizma Press Matbaacılık 4,15 1,47 -3,49 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.230,90 0,42 11,11 QNB Finans Fin. Kir. 126,60 -0,78 -1,94 QNB Finansbank 67,65 -0,07 80,40 Ral Yatırım Holding 4,90 -0,41 86,70 Ray Sigorta 14,01 -5,02 309,65 Reysaş GMYO 4,77 1,06 3,92 Reysaş Lojistik 6,79 0,44 55,02 Rhea Girişim 2,75 0,00 131,09 Rodrigo Tekstil 10,25 9,98 466,30 Royal Halı 4,90 0,00 257,66 RTA Laboratuvarları 42,80 -3,39 1744,83 Sabancı Holding 8,15 1,62 -10,63 Safkar Ege Soğutmacılık 5,97 -0,83 173,85 Sanel Mühendislik 3,63 -0,55 23,72 Sanifoam Sünger 9,46 -2,97 89,20 Sanko Pazarlama 8,60 1,78 18,03 Saray Matbaacılık 3,83 0,52 196,26 Sarkuysan 6,50 -0,76 104,57 Sasa Polyester 16,73 0,24 116,43 Say Reklamcılık 5,82 0,34 159,82 Sekuro Plastik 12,94 -1,15 141,42 Selçuk Ecza Deposu 8,45 -0,71 41,66 Selçuk Gıda 4,88 9,91 352,81 Senkron Güvenlik 3,57 0,00 30,77 Serve Film Prodüksiyon 14,55 1,96 815,09 Servet GMYO 23,58 -2,24 177,41 Seyitler Kimya 11,93 0,34 75,70 Silverline Endüstri 4,26 2,90 97,22 Sinpaş GMYO 2,01 -0,50 73,28 Smartiks Yazılım 8,84 -0,11 -9,89 Soda Sanayii 8,12 -1,58 37,00 Sodaş Sodyum Sanayii 21,20 -1,40 451,19 Söktaş 4,45 1,37 161,69 Sönmez Filament 15,48 0,26 217,21 Sönmez Pamuklu 14,70 -0,34 198,78 Sumaş Suni Tahta 57,00 9,83 480,87 Şeker Fin. Kir. 4,33 1,41 -9,41 Şekerbank 1,55 1,31 18,32 Şişe Cam 7,17 -2,98 39,99 Şok Marketler 12,03 0,50 11,80 T. Halk Bankası 5,07 1,00 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,26 0,74 6,10 T.S.K.B. 1,09 0,93 -9,92 T.Tuborg 21,92 9,98 84,20 Taç Tarım Ürünleri 17,23 9,96 452,24 Tat Gıda 11,95 5,57 96,42 TAV Havalimanları 15,30 0,86 -43,68 Taze Kuru Gıda 1.034,90 9,99 14194,20 Tek-Art Turizm 1,62 0,62 28,57 Tekfen Holding 14,77 0,48 -18,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,10 0,42 69,05 Temapol Polimer Plastik 9,26 2,09 77,39 TGS Dış Ticaret 8,48 1,80 81,58 Tofaş Oto. Fab. 24,48 1,41 5,05 Torunlar GMYO 3,67 1,10 33,45 Trabzon Liman 38,38 -6,75 260,04 Trabzonspor Sportif 4,98 -0,60 131,63 Trakya Cam 4,71 -1,87 38,90 Trend GMYO 5,82 -0,85 164,55 TSKB GMYO 2,51 0,80 162,83 Tuğçelik 7,95 9,96 101,27 Tukaş 9,98 2,04 -19,19 Turcas Petrol 3,79 1,61 41,95 Turkcell 15,13 1,14 9,64 Tümosan Motor ve Traktör 8,86 2,31 38,22 Tüpraş 79,50 0,44 -37,30 Türk Hava Yolları 10,39 0,39 -28,15 Türk Prysmian Kablo 10,30 0,00 299,15 Türk Telekom 7,05 0,86 -2,29 Türk Traktör 98,15 2,67 85,50 Türker Proje Gayrimenkul 82,60 -0,48 96,67 Türkiye Sigorta 5,70 1,79 161,73 Ufuk Yatırım 14,99 0,00 481,01 Ulaşlar Turizm Yat. 2,97 1,02 218,71 Ulusoy Elektrik 50,00 -0,99 87,97 Ulusoy Un Sanayi 10,54 0,57 175,92 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,74 1,16 43,39 Utopya Turizm 14,00 4,09 184,55 Uzertaş Boya 25,92 9,92 1067,57 Ülker Bisküvi 22,64 0,44 1,25 Vakıf Fin. Kir. 4,01 2,82 89,37 Vakıf GMYO 3,81 2,70 120,11 Vakıf Yat. Ort. 8,06 -1,71 342,58 Vakıflar Bankası 4,10 1,49 -25,59 Vakko Tekstil 6,11 0,83 34,58 Vanet Gıda 6,29 9,97 339,86 Verusa Holding 40,56 0,60 118,65 Verusaturk Girisim 7,48 1,77 42,24 Vestel 16,92 1,08 34,07 Vestel Beyaz Eşya 27,30 1,11 29,39 Viking Kağıt 6,44 -1,23 244,39 Yapı Kredi Koray GMYO 4,38 1,62 80,99 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 1,46 -15,73 Yaprak Süt ve Besi Çift. 58,65 9,93 837,49 Yataş 8,77 -0,90 19,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 0,65 91,30 Yeni Gimat GMYO 12,90 1,26 7,76 Yeşil GMYO 0,89 1,14 39,06 Yeşil Yapı 1,02 3,03 54,55 Yeşil Yatırım Holding 27,12 9,98 141,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 20.800,00 -5,54 606,28 Yonga Mobilya 36,10 -9,98 291,01 Yükselen Çelik 6,95 1,91 126,75 Yünsa 14,09 0,00 39,95 Zorlu Enerji 2,61 2,35 60,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara