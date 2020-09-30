Borsada günün ilk yarısı (2)
30.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:21
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.999,40
|1,23
|65,67
|İş Bankası (C)
|5,26
|1,35
|-17,94
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,81
|1,33
|0,26
|İş Girişim
|10,59
|4,64
|178,68
|İş GMYO
|1,71
|0,59
|-2,84
|İş Y. Men. Değ.
|9,12
|2,36
|126,48
|İş Yat. Ort.
|3,08
|1,32
|91,15
|İşbir Holding
|2.951,00
|0,00
|586,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-2,13
|48,39
|İttifak Holding
|5,55
|1,09
|49,19
|İz Hayvancılık Tarım
|8,69
|10,00
|232,12
|İzmir Demir Çelik
|18,49
|-2,17
|125,76
|İzmir Fırça
|4,68
|-1,47
|160,00
|Jantsa Jant Sanayi
|231,00
|-2,94
|334,31
|Kafein Yazılım
|16,97
|1,19
|52,80
|Kaplamin
|16,07
|9,99
|189,55
|Kardemir (A)
|5,76
|1,95
|117,36
|Kardemir (B)
|3,88
|0,78
|46,97
|Kardemir (D)
|3,37
|2,74
|26,69
|Karel Elektronik
|18,70
|3,43
|28,70
|Karsan Otomotiv
|3,14
|5,37
|98,73
|Karsu Tekstil
|5,83
|-0,85
|79,94
|Kartonsan
|708,50
|2,38
|83,39
|Katmerciler Ekipman
|5,86
|0,34
|52,60
|Kent Gıda
|307,00
|1,05
|1222,05
|Kerevitaş Gıda
|5,93
|3,85
|81,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,96
|9,09
|74,55
|Kiler GMYO
|7,23
|1,26
|90,77
|Klimasan Klima
|15,20
|2,01
|-28,35
|Koç Holding
|14,45
|0,77
|-27,78
|Konfrut Gıda
|18,76
|7,82
|139,90
|Konya Çimento
|578,00
|1,85
|113,05
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,63
|1,04
|-8,54
|Koza Altın
|77,60
|0,52
|4,79
|Koza Madencilik
|12,58
|0,24
|25,42
|Körfez GMYO
|5,15
|0,59
|115,48
|Kristal Kola
|2,24
|1,36
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|27,90
|5,28
|119,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|244,00
|-0,41
|939,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|0,00
|81,04
|Kütahya Porselen
|29,18
|1,18
|340,79
|Lider Faktoring
|2,98
|0,68
|62,40
|Link Bilgisayar
|41,02
|3,59
|128,03
|Logo Yazılım
|98,35
|-2,62
|61,76
|Lokman Hekim Sağlık
|10,12
|0,20
|76,44
|Lüks Kadife
|30,04
|1,76
|247,69
|Makina Takım
|2,37
|4,41
|26,06
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|-3,26
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|96,15
|0,37
|35,42
|Marshall
|453,50
|-1,50
|853,93
|Martı GMYO
|2,13
|2,90
|110,89
|Martı Otel
|1,25
|0,81
|37,36
|Mavi Giyim
|38,48
|2,07
|-33,54
|Mazhar Zorlu Holding
|18,10
|-0,06
|49,71
|Mega Polietilen
|11,00
|-0,99
|767,20
|Menderes Tekstil
|3,10
|0,98
|136,64
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|125,10
|9,93
|543,52
|Merko Gıda
|12,00
|9,99
|1042,86
|Metemtur Otelcilik
|8,63
|0,70
|384,83
|Metro Holding
|2,37
|0,42
|71,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,61
|0,84
|84,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|0,43
|-55,74
|Migros Ticaret
|40,78
|1,04
|68,37
|Milpa
|5,21
|0,00
|137,90
|Mistral GMYO
|3,75
|3,02
|98,41
|MLP Sağlık
|16,96
|1,98
|6,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,75
|-4,67
|579,82
|Mondi Tire Kutsan
|6,76
|-0,59
|63,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,22
|8,41
|216,19
|Net Holding
|2,38
|1,28
|-8,46
|Netaş Telekom.
|19,38
|7,55
|48,39
|Niğbaş Niğde Beton
|22,60
|-0,26
|264,52
|Nuh Çimento
|20,46
|0,89
|86,26
|Nurol GMYO
|6,55
|-0,76
|83,47
|Odaş Elektrik
|2,77
|1,84
|91,60
|Olmuksan-IP
|8,35
|3,47
|226,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,77
|0,52
|56,65
|Orma Orman Mahsulleri
|14,23
|9,97
|415,58
|Osmanlı Menkul
|22,10
|1,01
|429,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,51
|8,67
|108,93
|Otokar
|137,80
|-0,07
|-6,28
|Oyak Çimento
|7,87
|1,42
|43,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|0,16
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,07
|6,96
|64,14
|Özak GMYO
|4,07
|2,26
|58,37
|Özbal Çelik Boru
|6,53
|1,24
|305,12
|Özderici GMYO
|2,08
|1,46
|32,48
|Özerden Plastik
|10,23
|1,69
|348,68
|Panora GMYO
|6,13
|2,17
|9,43
|Papilon Savunma
|15,04
|0,07
|95,16
|Park Elek.Madencilik
|4,63
|1,09
|51,80
|Parsan
|22,70
|-0,44
|34,00
|Pegasus
|45,80
|0,31
|-46,99
|Peker GMYO
|2,52
|0,00
|178,65
|Penguen Gıda
|4,60
|6,24
|402,52
|Pera GMYO
|1,67
|4,37
|77,66
|Pergamon Dış Ticaret
|15,28
|5,74
|97,47
|Petkim
|4,19
|0,96
|9,97
|Petrokent Turizm
|720,00
|0,00
|462,06
|Pınar Et ve Un
|27,30
|-1,80
|197,71
|Pınar Su
|8,11
|0,37
|249,57
|Pınar Süt
|22,66
|4,42
|78,85
|Plastikkart
|12,13
|2,80
|30,85
|Polisan Holding
|3,14
|1,95
|4,06
|Politeknik Metal
|250,10
|-3,81
|228,77
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|1,47
|-3,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.230,90
|0,42
|11,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,60
|-0,78
|-1,94
|QNB Finansbank
|67,65
|-0,07
|80,40
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|-0,41
|86,70
|Ray Sigorta
|14,01
|-5,02
|309,65
|Reysaş GMYO
|4,77
|1,06
|3,92
|Reysaş Lojistik
|6,79
|0,44
|55,02
|Rhea Girişim
|2,75
|0,00
|131,09
|Rodrigo Tekstil
|10,25
|9,98
|466,30
|Royal Halı
|4,90
|0,00
|257,66
|RTA Laboratuvarları
|42,80
|-3,39
|1744,83
|Sabancı Holding
|8,15
|1,62
|-10,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,97
|-0,83
|173,85
|Sanel Mühendislik
|3,63
|-0,55
|23,72
|Sanifoam Sünger
|9,46
|-2,97
|89,20
|Sanko Pazarlama
|8,60
|1,78
|18,03
|Saray Matbaacılık
|3,83
|0,52
|196,26
|Sarkuysan
|6,50
|-0,76
|104,57
|Sasa Polyester
|16,73
|0,24
|116,43
|Say Reklamcılık
|5,82
|0,34
|159,82
|Sekuro Plastik
|12,94
|-1,15
|141,42
|Selçuk Ecza Deposu
|8,45
|-0,71
|41,66
|Selçuk Gıda
|4,88
|9,91
|352,81
|Senkron Güvenlik
|3,57
|0,00
|30,77
|Serve Film Prodüksiyon
|14,55
|1,96
|815,09
|Servet GMYO
|23,58
|-2,24
|177,41
|Seyitler Kimya
|11,93
|0,34
|75,70
|Silverline Endüstri
|4,26
|2,90
|97,22
|Sinpaş GMYO
|2,01
|-0,50
|73,28
|Smartiks Yazılım
|8,84
|-0,11
|-9,89
|Soda Sanayii
|8,12
|-1,58
|37,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,20
|-1,40
|451,19
|Söktaş
|4,45
|1,37
|161,69
|Sönmez Filament
|15,48
|0,26
|217,21
|Sönmez Pamuklu
|14,70
|-0,34
|198,78
|Sumaş Suni Tahta
|57,00
|9,83
|480,87
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|1,41
|-9,41
|Şekerbank
|1,55
|1,31
|18,32
|Şişe Cam
|7,17
|-2,98
|39,99
|Şok Marketler
|12,03
|0,50
|11,80
|T. Halk Bankası
|5,07
|1,00
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,26
|0,74
|6,10
|T.S.K.B.
|1,09
|0,93
|-9,92
|T.Tuborg
|21,92
|9,98
|84,20
|Taç Tarım Ürünleri
|17,23
|9,96
|452,24
|Tat Gıda
|11,95
|5,57
|96,42
|TAV Havalimanları
|15,30
|0,86
|-43,68
|Taze Kuru Gıda
|1.034,90
|9,99
|14194,20
|Tek-Art Turizm
|1,62
|0,62
|28,57
|Tekfen Holding
|14,77
|0,48
|-18,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,10
|0,42
|69,05
|Temapol Polimer Plastik
|9,26
|2,09
|77,39
|TGS Dış Ticaret
|8,48
|1,80
|81,58
|Tofaş Oto. Fab.
|24,48
|1,41
|5,05
|Torunlar GMYO
|3,67
|1,10
|33,45
|Trabzon Liman
|38,38
|-6,75
|260,04
|Trabzonspor Sportif
|4,98
|-0,60
|131,63
|Trakya Cam
|4,71
|-1,87
|38,90
|Trend GMYO
|5,82
|-0,85
|164,55
|TSKB GMYO
|2,51
|0,80
|162,83
|Tuğçelik
|7,95
|9,96
|101,27
|Tukaş
|9,98
|2,04
|-19,19
|Turcas Petrol
|3,79
|1,61
|41,95
|Turkcell
|15,13
|1,14
|9,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,86
|2,31
|38,22
|Tüpraş
|79,50
|0,44
|-37,30
|Türk Hava Yolları
|10,39
|0,39
|-28,15
|Türk Prysmian Kablo
|10,30
|0,00
|299,15
|Türk Telekom
|7,05
|0,86
|-2,29
|Türk Traktör
|98,15
|2,67
|85,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,60
|-0,48
|96,67
|Türkiye Sigorta
|5,70
|1,79
|161,73
|Ufuk Yatırım
|14,99
|0,00
|481,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,97
|1,02
|218,71
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-0,99
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|10,54
|0,57
|175,92
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,74
|1,16
|43,39
|Utopya Turizm
|14,00
|4,09
|184,55
|Uzertaş Boya
|25,92
|9,92
|1067,57
|Ülker Bisküvi
|22,64
|0,44
|1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|4,01
|2,82
|89,37
|Vakıf GMYO
|3,81
|2,70
|120,11
|Vakıf Yat. Ort.
|8,06
|-1,71
|342,58
|Vakıflar Bankası
|4,10
|1,49
|-25,59
|Vakko Tekstil
|6,11
|0,83
|34,58
|Vanet Gıda
|6,29
|9,97
|339,86
|Verusa Holding
|40,56
|0,60
|118,65
|Verusaturk Girisim
|7,48
|1,77
|42,24
|Vestel
|16,92
|1,08
|34,07
|Vestel Beyaz Eşya
|27,30
|1,11
|29,39
|Viking Kağıt
|6,44
|-1,23
|244,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,38
|1,62
|80,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|1,46
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|58,65
|9,93
|837,49
|Yataş
|8,77
|-0,90
|19,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|0,65
|91,30
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|1,26
|7,76
|Yeşil GMYO
|0,89
|1,14
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,02
|3,03
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|27,12
|9,98
|141,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.800,00
|-5,54
|606,28
|Yonga Mobilya
|36,10
|-9,98
|291,01
|Yükselen Çelik
|6,95
|1,91
|126,75
|Yünsa
|14,09
|0,00
|39,95
|Zorlu Enerji
|2,61
|2,35
|60,12
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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