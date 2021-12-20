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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,772,80-38,37
Acıpayam Selüloz18,852,7210,70
Adel Kalemcilik27,781,68-16,80
Adese Gayrimenkul0,762,70-68,61
Afyon Çimento3,72-0,27-27,20
AGESA Hayat Emeklilik20,60-7,1220,22
Ak Enerji1,76-1,12-20,36
Akbank7,460,8110,39
Akçansa21,163,4231,41
Akdeniz Yatırım Hold.1,781,14-25,93
Akfen GMYO5,686,57214,25
Akın Tekstil41,78-0,9531,55
Akiş GMYO1,731,17-38,04
Akmerkez GMYO46,38-2,77-24,17
Aksa37,788,50173,48
Aksa Enerji10,135,52172,31
Aksigorta8,79-2,335,79
Aksu Enerji23,60-4,53212,70
Alarko Carrıer302,10-0,59-16,56
Alarko GMYO32,082,4326,65
Alarko Holding11,602,4736,13
Albaraka Türk1,870,00-3,61
Alcatel Lucent Teletaş25,020,40-15,64
Alkim Kağıt17,10-0,5232,11
Alkim Kimya19,67-0,5139,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,29-3,73-12,00
Altınyunus Çeşme64,357,0728,80
Anadolu Efes34,52-1,7161,60
Anadolu Grubu Holding40,50-0,1055,03
Anadolu Hayat Emek.12,12-1,0650,83
Anadolu Isuzu27,166,5950,89
Anadolu Sigorta6,31-3,52-12,61
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,829,68

Anel Elektrik2,22-1,33-17,28
Arçelik51,453,8180,79
ARD Bilişim Teknolojileri7,26-2,557,52
Arena Bilgisayar13,071,9519,88
Armada Bilgisayar61,00-1,6924,29
Arsan Tekstil5,52-1,4338,49
Arzum Ev Aletleri16,03-0,43-33,66
Aselsan25,001,5438,29
Ata GMYO3,58-1,65-35,03
Atakule GMYO2,70-1,1015,33
Atlantis Yatırım Holding8,273,3748,74
Atlas Yat. Ort.1,270,79-26,25
ATP Bilgisayar56,70-2,58

Avrasya GMYO2,20-3,08-16,01
Avrasya Petrol ve Tur.2,17-0,46-32,19
Avrupa Yatırım Holding6,060,171,00
Aydem Enerji6,34-0,78

Ayen Enerji6,01-0,6611,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,829,87128,91
Aygaz24,78-0,0874,67
Bagfaş19,490,98172,20
Bak Ambalaj18,851,34-4,68
Balatacılar Balatacılık8,50-3,953,16
Bantaş Ambalaj3,120,97-0,21
Banvit83,40-0,4260,38
Başkent Doğalgaz GMYO12,23-0,57

Baştaş Başkent Çimento10,55-3,92-39,26
Batı Çimento14,77-2,76213,59
Batısöke Çimento2,19-0,90-10,25
Bayrak Taban Sanayi6,74-0,74-36,48
Bera Holding10,370,29-48,87
Berkosan Yalıtım8,200,74-8,07
Beşiktaş Futbol Yat.4,530,2212,13
Beyaz Filo9,030,22-10,41
Bilici Yatırım14,74-0,20166,39
Bim Mağazalar76,25-1,2910,27
Biotrend Çevre ve Enerji5,85-0,68

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik8,53-0,93

Birlik Mensucat2,031,50-41,33
Bizim Mağazaları13,20-0,90-11,85
BMS Çelik Hasır9,025,50

Boğaziçi Beton Sanayi4,26-2,52

Borusan Mannesmann27,680,65-0,43
Borusan Yat. Paz.365,00-0,63-19,65
Bosch Fren Sistemleri1.133,50-0,57-7,82
Bossa40,202,76125,21
Brisa30,84-0,8459,27
Burçelik40,7010,0093,63
Burçelik Vana26,985,64-45,67
Bursa Çimento4,32-0,46-13,21
Carrefoursa40,540,30-43,54
Casa Emtia Petrol125,00-0,7917,92
Ceo Event Medya12,41-8,0193,00
Coca Cola İçecek104,30-2,3464,23
Cosmos Yat. Holding8,97-0,3311,29
Credıtwest Faktorıng3,18-2,15-45,83
Çan2 Termik11,33-0,18

Çelebi207,502,4713,68
Çelik Halat8,361,95-8,11
Çemaş Döküm1,20-0,83-29,52
Çemtaş18,762,5119,41
Çimbeton232,702,11-21,52
Çimentaş28,48-2,93-21,24
Çimsa35,06-0,1196,97
Çuhadaroğlu Metal9,98-1,3831,19
Dagi Giyim2,630,00-22,79
Dagi Yatırım Holding10,71-0,83-16,98
Dardanel3,061,66-42,54
Datagate Bilgisayar12,010,67-25,45
Demısaş Döküm8,95-0,6738,21
Denge Holding1,35-4,26-55,55
Deniz GMYO2,229,9020,52
Derimod7,44-1,85-23,61
Derlüks Yatırım Holding4,57-1,30-48,19
Desa Deri8,28-2,59-14,99
Despec Bilgisayar9,67-0,21-25,96
Deva Holding34,583,3543,73
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,21-1,3713,32
Diriteks Diriliş Tekstil3,65-2,67-2,14
Ditaş Doğan25,36-1,7194,99
DO-CO1.363,703,39116,46
Doğan Burda109,60-9,94388,41
Doğan Holding3,472,6615,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,10-2,78-9,83
Doğu Aras Enerji85,60-1,50

Doğusan4,50-3,2323,93
Doğuş GMYO9,480,7416,03
Doğuş Otomotiv47,201,9082,07
Döktaş Dökümcülük35,28-1,7315,22
Duran Doğan Basım17,60-1,1267,78
Dyo Boya9,49-0,42-15,62
Eczacıbaşı İlaç7,673,656,50
Eczacıbaşı Yatırım52,152,5693,73
E-Data Teknoloji16,54-2,53

Edip Gayrimenkul3,08-0,65-7,23
Ege Endüstri1.942,501,4316,68
Ege Gübre249,800,5274,13
Ege Profil32,580,93-13,46
Ege Seramik16,111,9666,73
Egeplast26,04-0,53-21,80
Ekiz Kimya6,80-2,86-4,63
Elite Naturel Organik Gıda25,742,06

Emek Elektrik2,65-1,85-7,19
Eminiş Ambalaj18,002,56-51,14
Emlak Konut GMYO2,45-2,0015,86
Enerjisa Enerji14,03-0,9221,68
Enka İnşaat18,070,84156,61
Erbosan124,10-2,28206,01
Ereğli Demir Çelik32,766,02149,38
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,070,33

Ersu Gıda5,484,7810,93
Escar Turizm Taşımacılık33,86-1,05

Escort Teknoloji5,670,53-13,70
Esenboğa Elektrik28,86-0,1451,69
Etiler Gıda5,600,9040,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,932,082,89
Euro Trend Yat. Ort.3,828,227,96
Euro Yat. Ort.3,32-1,19-25,25
Euro Yatırım Holding2,29-5,37-19,37
Europap Tezol Kağıt14,881,92

Fade Gıda7,120,2836,88
Fenerbahçe Futbol28,98-4,04-1,96
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,51-2,71-14,86
F-M İzmit Piston125,200,002,12
Fonet Bilgi Teknolojileri13,740,595,45
Ford Otosan277,803,04131,31
Formet Metal ve Cam1,150,00-53,12
Frigo Pak Gıda3,571,7137,83
Galata Wind Enerji5,802,11

Galatasaray Sportif3,50-1,69-13,58
Garanti Bankası11,700,6015,26
Garanti Faktoring15,79-5,1741,87
Garanti Yat. Ort.2,644,76-17,91
Gedik Y. Men. Değ.7,44-0,5325,55
Gediz Ambalaj17,792,3032,76
Gelecek Varlık Yönetimi11,910,08

Gen İlaç14,806,17

Gentaş3,641,96-19,35
Gersan Elektrik5,09-3,05-17,10
Gimat Mağazacılık2,10-0,94

Girişim Elektrik Sanayi17,66-0,39

Global Men. Değ.5,96-1,49-0,83
Global Yat. Holding2,14-3,17-39,09
Good-Year11,14-3,6339,80
Göltaş Çimento42,06-2,552,47
Gözde Girişim8,960,0012,28
GSD Denizcilik3,912,8960,56
GSD Holding3,688,2446,61
Gübre Fabrik.84,90-1,34-1,34
Güler Yat. Holding2,694,26-22,31
Halk GMYO2,50-0,40-17,98
Hatay Tekstil17,24-1,2026,43
Hedef Girişim2,641,154,56
Hedef Holding5,580,54

Hektaş14,231,93166,36
HUB Girişim9,381,74-48,46
Hürriyet Gzt.1,940,52-7,62
ICBC Turkey Bank5,77-1,37-11,23
İdeal Finansal Teknolojiler28,82-0,62114,12
İdealist GMYO1,921,05-19,09
İhlas Ev Aletleri0,99-1,00-46,86
İhlas Gayrimenkul0,860,00-31,20
İhlas Gazetecilik0,76-1,30-69,15
İhlas Haber Ajansı8,042,42

İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,70-1,41-38,60
İndeks Bilgisayar8,362,5879,94
Info Yatırım5,890,6826,11
İntema89,15-4,14123,43
Inveo Yatırım Holding28,88-0,2899,56
İpek Doğal Enerji16,041,2022,63
İskenderun Demir Çelik25,445,12199,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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