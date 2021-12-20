Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,77 2,80 -38,37 Acıpayam Selüloz 18,85 2,72 10,70 Adel Kalemcilik 27,78 1,68 -16,80 Adese Gayrimenkul 0,76 2,70 -68,61 Afyon Çimento 3,72 -0,27 -27,20 AGESA Hayat Emeklilik 20,60 -7,12 20,22 Ak Enerji 1,76 -1,12 -20,36 Akbank 7,46 0,81 10,39 Akçansa 21,16 3,42 31,41 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 1,14 -25,93 Akfen GMYO 5,68 6,57 214,25 Akın Tekstil 41,78 -0,95 31,55 Akiş GMYO 1,73 1,17 -38,04 Akmerkez GMYO 46,38 -2,77 -24,17 Aksa 37,78 8,50 173,48 Aksa Enerji 10,13 5,52 172,31 Aksigorta 8,79 -2,33 5,79 Aksu Enerji 23,60 -4,53 212,70 Alarko Carrıer 302,10 -0,59 -16,56 Alarko GMYO 32,08 2,43 26,65 Alarko Holding 11,60 2,47 36,13 Albaraka Türk 1,87 0,00 -3,61 Alcatel Lucent Teletaş 25,02 0,40 -15,64 Alkim Kağıt 17,10 -0,52 32,11 Alkim Kimya 19,67 -0,51 39,63 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,29 -3,73 -12,00 Altınyunus Çeşme 64,35 7,07 28,80 Anadolu Efes 34,52 -1,71 61,60 Anadolu Grubu Holding 40,50 -0,10 55,03 Anadolu Hayat Emek. 12,12 -1,06 50,83 Anadolu Isuzu 27,16 6,59 50,89 Anadolu Sigorta 6,31 -3,52 -12,61 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 30,82 9,68 Anel Elektrik 2,22 -1,33 -17,28 Arçelik 51,45 3,81 80,79 ARD Bilişim Teknolojileri 7,26 -2,55 7,52 Arena Bilgisayar 13,07 1,95 19,88 Armada Bilgisayar 61,00 -1,69 24,29 Arsan Tekstil 5,52 -1,43 38,49 Arzum Ev Aletleri 16,03 -0,43 -33,66 Aselsan 25,00 1,54 38,29 Ata GMYO 3,58 -1,65 -35,03 Atakule GMYO 2,70 -1,10 15,33 Atlantis Yatırım Holding 8,27 3,37 48,74 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,79 -26,25 ATP Bilgisayar 56,70 -2,58 Avrasya GMYO 2,20 -3,08 -16,01 Avrasya Petrol ve Tur. 2,17 -0,46 -32,19 Avrupa Yatırım Holding 6,06 0,17 1,00 Aydem Enerji 6,34 -0,78 Ayen Enerji 6,01 -0,66 11,09 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,82 9,87 128,91 Aygaz 24,78 -0,08 74,67 Bagfaş 19,49 0,98 172,20 Bak Ambalaj 18,85 1,34 -4,68 Balatacılar Balatacılık 8,50 -3,95 3,16 Bantaş Ambalaj 3,12 0,97 -0,21 Banvit 83,40 -0,42 60,38 Başkent Doğalgaz GMYO 12,23 -0,57 Baştaş Başkent Çimento 10,55 -3,92 -39,26 Batı Çimento 14,77 -2,76 213,59 Batısöke Çimento 2,19 -0,90 -10,25 Bayrak Taban Sanayi 6,74 -0,74 -36,48 Bera Holding 10,37 0,29 -48,87 Berkosan Yalıtım 8,20 0,74 -8,07 Beşiktaş Futbol Yat. 4,53 0,22 12,13 Beyaz Filo 9,03 0,22 -10,41 Bilici Yatırım 14,74 -0,20 166,39 Bim Mağazalar 76,25 -1,29 10,27 Biotrend Çevre ve Enerji 5,85 -0,68 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 8,53 -0,93 Birlik Mensucat 2,03 1,50 -41,33 Bizim Mağazaları 13,20 -0,90 -11,85 BMS Çelik Hasır 9,02 5,50 Boğaziçi Beton Sanayi 4,26 -2,52 Borusan Mannesmann 27,68 0,65 -0,43 Borusan Yat. Paz. 365,00 -0,63 -19,65 Bosch Fren Sistemleri 1.133,50 -0,57 -7,82 Bossa 40,20 2,76 125,21 Brisa 30,84 -0,84 59,27 Burçelik 40,70 10,00 93,63 Burçelik Vana 26,98 5,64 -45,67 Bursa Çimento 4,32 -0,46 -13,21 Carrefoursa 40,54 0,30 -43,54 Casa Emtia Petrol 125,00 -0,79 17,92 Ceo Event Medya 12,41 -8,01 93,00 Coca Cola İçecek 104,30 -2,34 64,23 Cosmos Yat. Holding 8,97 -0,33 11,29 Credıtwest Faktorıng 3,18 -2,15 -45,83 Çan2 Termik 11,33 -0,18 Çelebi 207,50 2,47 13,68 Çelik Halat 8,36 1,95 -8,11 Çemaş Döküm 1,20 -0,83 -29,52 Çemtaş 18,76 2,51 19,41 Çimbeton 232,70 2,11 -21,52 Çimentaş 28,48 -2,93 -21,24 Çimsa 35,06 -0,11 96,97 Çuhadaroğlu Metal 9,98 -1,38 31,19 Dagi Giyim 2,63 0,00 -22,79 Dagi Yatırım Holding 10,71 -0,83 -16,98 Dardanel 3,06 1,66 -42,54 Datagate Bilgisayar 12,01 0,67 -25,45 Demısaş Döküm 8,95 -0,67 38,21 Denge Holding 1,35 -4,26 -55,55 Deniz GMYO 2,22 9,90 20,52 Derimod 7,44 -1,85 -23,61 Derlüks Yatırım Holding 4,57 -1,30 -48,19 Desa Deri 8,28 -2,59 -14,99 Despec Bilgisayar 9,67 -0,21 -25,96 Deva Holding 34,58 3,35 43,73 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,21 -1,37 13,32 Diriteks Diriliş Tekstil 3,65 -2,67 -2,14 Ditaş Doğan 25,36 -1,71 94,99 DO-CO 1.363,70 3,39 116,46 Doğan Burda 109,60 -9,94 388,41 Doğan Holding 3,47 2,66 15,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -2,78 -9,83 Doğu Aras Enerji 85,60 -1,50 Doğusan 4,50 -3,23 23,93 Doğuş GMYO 9,48 0,74 16,03 Doğuş Otomotiv 47,20 1,90 82,07 Döktaş Dökümcülük 35,28 -1,73 15,22 Duran Doğan Basım 17,60 -1,12 67,78 Dyo Boya 9,49 -0,42 -15,62 Eczacıbaşı İlaç 7,67 3,65 6,50 Eczacıbaşı Yatırım 52,15 2,56 93,73 E-Data Teknoloji 16,54 -2,53 Edip Gayrimenkul 3,08 -0,65 -7,23 Ege Endüstri 1.942,50 1,43 16,68 Ege Gübre 249,80 0,52 74,13 Ege Profil 32,58 0,93 -13,46 Ege Seramik 16,11 1,96 66,73 Egeplast 26,04 -0,53 -21,80 Ekiz Kimya 6,80 -2,86 -4,63 Elite Naturel Organik Gıda 25,74 2,06 Emek Elektrik 2,65 -1,85 -7,19 Eminiş Ambalaj 18,00 2,56 -51,14 Emlak Konut GMYO 2,45 -2,00 15,86 Enerjisa Enerji 14,03 -0,92 21,68 Enka İnşaat 18,07 0,84 156,61 Erbosan 124,10 -2,28 206,01 Ereğli Demir Çelik 32,76 6,02 149,38 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,07 0,33 Ersu Gıda 5,48 4,78 10,93 Escar Turizm Taşımacılık 33,86 -1,05 Escort Teknoloji 5,67 0,53 -13,70 Esenboğa Elektrik 28,86 -0,14 51,69 Etiler Gıda 5,60 0,90 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 3,93 2,08 2,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,82 8,22 7,96 Euro Yat. Ort. 3,32 -1,19 -25,25 Euro Yatırım Holding 2,29 -5,37 -19,37 Europap Tezol Kağıt 14,88 1,92 Fade Gıda 7,12 0,28 36,88 Fenerbahçe Futbol 28,98 -4,04 -1,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,51 -2,71 -14,86 F-M İzmit Piston 125,20 0,00 2,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,74 0,59 5,45 Ford Otosan 277,80 3,04 131,31 Formet Metal ve Cam 1,15 0,00 -53,12 Frigo Pak Gıda 3,57 1,71 37,83 Galata Wind Enerji 5,80 2,11 Galatasaray Sportif 3,50 -1,69 -13,58 Garanti Bankası 11,70 0,60 15,26 Garanti Faktoring 15,79 -5,17 41,87 Garanti Yat. Ort. 2,64 4,76 -17,91 Gedik Y. Men. Değ. 7,44 -0,53 25,55 Gediz Ambalaj 17,79 2,30 32,76 Gelecek Varlık Yönetimi 11,91 0,08 Gen İlaç 14,80 6,17 Gentaş 3,64 1,96 -19,35 Gersan Elektrik 5,09 -3,05 -17,10 Gimat Mağazacılık 2,10 -0,94 Girişim Elektrik Sanayi 17,66 -0,39 Global Men. Değ. 5,96 -1,49 -0,83 Global Yat. Holding 2,14 -3,17 -39,09 Good-Year 11,14 -3,63 39,80 Göltaş Çimento 42,06 -2,55 2,47 Gözde Girişim 8,96 0,00 12,28 GSD Denizcilik 3,91 2,89 60,56 GSD Holding 3,68 8,24 46,61 Gübre Fabrik. 84,90 -1,34 -1,34 Güler Yat. Holding 2,69 4,26 -22,31 Halk GMYO 2,50 -0,40 -17,98 Hatay Tekstil 17,24 -1,20 26,43 Hedef Girişim 2,64 1,15 4,56 Hedef Holding 5,58 0,54 Hektaş 14,23 1,93 166,36 HUB Girişim 9,38 1,74 -48,46 Hürriyet Gzt. 1,94 0,52 -7,62 ICBC Turkey Bank 5,77 -1,37 -11,23 İdeal Finansal Teknolojiler 28,82 -0,62 114,12 İdealist GMYO 1,92 1,05 -19,09 İhlas Ev Aletleri 0,99 -1,00 -46,86 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,76 -1,30 -69,15 İhlas Haber Ajansı 8,04 2,42 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,70 -1,41 -38,60 İndeks Bilgisayar 8,36 2,58 79,94 Info Yatırım 5,89 0,68 26,11 İntema 89,15 -4,14 123,43 Inveo Yatırım Holding 28,88 -0,28 99,56 İpek Doğal Enerji 16,04 1,20 22,63 İskenderun Demir Çelik 25,44 5,12 199,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi