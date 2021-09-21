Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,17 1,37 -33,20 Acıpayam Selüloz 15,66 1,03 -8,03 Adel Kalemcilik 28,06 -0,28 -18,04 Adese Gayrimenkul 1,23 -0,81 -56,07 Afyon Çimento 3,45 1,17 -32,49 AGESA Hayat Emeklilik 17,76 0,91 1,00 Ak Enerji 1,80 -0,55 -18,55 Akbank 5,38 0,56 -20,39 Akçansa 13,78 1,17 -14,42 Akdeniz Yatırım Hold. 2,75 -0,36 14,43 Akfen GMYO 3,88 -2,02 48,61 Akın Tekstil 32,24 0,44 1,51 Akiş GMYO 1,73 1,17 -38,04 Akmerkez GMYO 37,52 1,02 -39,31 Aksa 20,90 -0,29 51,29 Aksa Enerji 14,19 -0,98 90,73 Aksigorta 6,80 -0,15 -18,16 Aksu Enerji 11,24 2,00 48,93 Alarko Carrıer 307,40 0,29 -15,44 Alarko GMYO 21,24 1,72 -16,15 Alarko Holding 9,01 1,35 5,73 Albaraka Türk 1,48 0,00 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 24,00 -0,25 -19,08 Alkim Kağıt 14,11 -0,14 9,01 Alkim Kimya 14,75 0,00 4,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,87 2,19 -14,61 Altınyunus Çeşme 53,25 0,85 6,59 Anadolu Efes 20,44 0,20 -4,31 Anadolu Grubu Holding 22,20 0,00 -15,02 Anadolu Hayat Emek. 9,47 1,39 17,85 Anadolu Isuzu 15,26 0,26 -15,22 Anadolu Sigorta 6,05 0,50 -16,21 Anel Elektrik 2,55 0,39 -19,56 Arçelik 31,70 0,00 11,39 ARD Bilişim Teknolojileri 48,08 -0,29 0,00 Arena Bilgisayar 9,72 0,00 -10,84 Armada Bilgisayar 52,00 0,68 5,95 Arsan Tekstil 4,28 -0,23 7,38 Arzum Ev Aletleri 19,45 -0,21 -19,51 Aselsan 14,84 -0,93 -18,68 Ata GMYO 4,07 -0,25 -26,13 Atakule GMYO 3,42 -2,84 46,08 Atlantis Yatırım Holding 4,58 -0,43 -17,63 Atlas Yat. Ort. 1,44 -0,69 -17,71 ATP Bilgisayar 35,12 -0,79 Avrasya GMYO 2,47 -9,85 -5,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,69 -1,10 -15,94 Avrupa Yatırım Holding 5,72 -0,52 -4,67 Aydem Enerji 6,63 0,30 Ayen Enerji 4,67 -0,64 -13,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,20 2,95 70,22 Aygaz 15,01 0,87 5,81 Bagfaş 18,70 -0,16 -6,50 Bak Ambalaj 19,65 1,55 -0,64 Balatacılar Balatacılık 10,39 9,83 26,09 Bantaş Ambalaj 3,53 0,28 12,90 Banvit 66,25 0,15 27,40 Başkent Doğalgaz GMYO 25,04 1,79 Baştaş Başkent Çimento 9,35 0,54 -46,17 Batı Çimento 11,79 0,60 150,32 Batısöke Çimento 2,99 -0,33 22,54 Bayrak Taban Sanayi 8,39 0,60 -20,92 Bera Holding 9,65 0,63 -52,42 Berkosan Yalıtım 8,44 2,06 -5,38 Beşiktaş Futbol Yat. 6,64 0,76 64,36 Beyaz Filo 8,63 1,29 -14,38 Bilici Yatırım 17,87 -0,78 222,95 Bim Mağazalar 68,05 0,67 -4,55 Biotrend Çevre ve Enerji 35,74 1,71 Birko Mensucat 1,09 0,00 -1,80 Birleşim Mühendislik 10,05 0,60 Birlik Mensucat 2,12 0,47 -38,73 Bizim Mağazaları 12,39 -0,16 -19,34 BMS Çelik Hasır 8,42 -0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,70 0,43 Borusan Mannesmann 22,76 1,16 -18,13 Borusan Yat. Paz. 368,50 -1,63 -18,88 Bosch Fren Sistemleri 830,80 -0,65 -32,44 Bossa 27,80 -0,57 55,74 Brisa 21,64 0,09 11,76 Burçelik 21,12 2,13 0,48 Burçelik Vana 22,24 1,09 -55,22 Bursa Çimento 3,27 0,93 -34,31 Carrefoursa 42,52 1,24 -40,78 Casa Emtia Petrol 126,50 0,00 19,34 Ceo Event Medya 8,13 0,62 26,44 Coca Cola İçecek 84,20 0,54 32,58 Cosmos Yat. Holding 9,89 -2,66 22,70 Credıtwest Faktorıng 4,21 0,96 -28,28 Çan2 Termik 12,65 0,32 Çelebi 159,00 1,27 -12,89 Çelik Halat 6,08 0,33 -33,17 Çemaş Döküm 1,17 0,86 -31,28 Çemtaş 12,89 -0,46 -17,96 Çimbeton 209,70 1,30 -29,27 Çimentaş 26,00 -0,08 -28,10 Çimsa 25,70 0,00 44,38 Çuhadaroğlu Metal 7,72 0,65 1,48 Dagi Giyim 3,56 0,56 4,51 Dagi Yatırım Holding 12,38 -0,96 -4,03 Dardanel 2,70 0,75 -49,30 Datagate Bilgisayar 13,13 -0,38 -18,50 Demısaş Döküm 6,75 0,90 4,24 Denge Holding 1,60 3,23 -47,32 Deniz GMYO 2,06 -0,96 11,83 Derimod 9,93 0,10 1,95 Derlüks Yatırım Holding 4,58 -0,65 -48,07 Desa Deri 8,87 -0,11 -8,93 Despec Bilgisayar 12,70 3,17 -2,76 Deva Holding 22,20 -0,18 -7,72 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 0,00 4,78 Diriteks Diriliş Tekstil 5,34 0,00 43,16 Ditaş Doğan 17,17 2,20 32,02 DO-CO 704,50 3,60 11,83 Doğan Burda 22,82 0,97 1,69 Doğan Holding 2,47 -0,40 -17,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,41 0,42 3,48 Doğusan 5,19 0,97 18,49 Doğuş GMYO 9,09 2,83 11,26 Doğuş Otomotiv 33,60 -0,71 29,61 Döktaş Dökümcülük 29,70 -0,93 -3,00 Duran Doğan Basım 14,16 -0,77 34,99 Dyo Boya 10,08 0,70 -10,38 Eczacıbaşı İlaç 5,94 1,19 -17,52 Eczacıbaşı Yatırım 38,26 0,68 42,13 E-Data Teknoloji 10,83 -0,55 Edip Gayrimenkul 3,81 1,33 14,76 Ege Endüstri 1.142,00 -0,65 -31,41 Ege Gübre 153,40 0,46 6,93 Ege Profil 26,90 -0,44 -29,65 Ege Seramik 12,43 -0,56 28,64 Egeplast 26,50 0,68 -20,42 Ekiz Kimya 6,38 5,98 -10,52 Emek Elektrik 2,52 0,80 -11,74 Eminiş Ambalaj 18,79 0,59 -49,00 Emlak Konut GMYO 1,77 -0,56 -16,30 Enerjisa Enerji 10,46 -0,10 -9,28 Enka İnşaat 10,19 0,49 44,71 Erbosan 110,10 1,10 171,48 Ereğli Demir Çelik 16,44 -0,30 25,15 Ersu Gıda 3,57 0,56 -27,73 Escar Turizm Taşımacılık 19,12 2,14 Escort Teknoloji 5,90 6,88 -10,20 Esenboğa Elektrik 32,42 2,34 70,40 Etiler Gıda 5,29 0,00 32,91 Euro Kapital Yat. Ort. 6,25 -3,55 63,63 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 0,29 -3,63 Euro Yat. Ort. 3,28 3,80 -26,15 Euro Yatırım Holding 2,27 -1,73 -20,07 Europap Tezol Kağıt 17,03 -5,07 Fade Gıda 8,34 1,96 60,33 Fenerbahçe Futbol 31,28 0,90 5,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 0,41 -17,91 F-M İzmit Piston 104,50 0,00 -14,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,94 0,51 -8,37 Ford Otosan 163,80 -0,85 34,11 Formet Metal ve Cam 1,21 0,00 -50,68 Frigo Pak Gıda 18,25 0,55 -13,01 Galata Wind Enerji 3,54 0,28 Galatasaray Sportif 3,42 -0,29 -15,56 Garanti Bankası 9,18 1,10 -9,56 Garanti Faktoring 11,50 1,77 3,32 Garanti Yat. Ort. 2,24 -2,18 -30,35 Gedik Y. Men. Değ. 6,84 0,59 15,42 Gediz Ambalaj 16,95 -1,51 26,49 Gen İlaç 13,57 0,59 Gentaş 2,99 0,00 -33,75 Gersan Elektrik 5,34 0,38 -13,03 Girişim Elektrik Sanayi 24,24 3,50 Global Men. Değ. 6,06 -0,66 0,83 Global Yat. Holding 2,04 0,99 -41,93 Good-Year 7,52 0,40 -5,63 Göltaş Çimento 36,80 -0,54 -10,34 Gözde Girişim 5,56 0,72 -30,33 GSD Denizcilik 2,89 -2,69 18,68 GSD Holding 2,32 -0,43 -7,57 Gübre Fabrik. 48,14 -0,37 -44,06 Güler Yat. Holding 2,50 -0,79 -27,80 Halk GMYO 2,47 0,82 -18,96 Hatay Tekstil 16,43 -0,12 20,49 Hedef Girişim 2,72 1,49 7,73 Hektaş 8,09 0,12 51,43 HUB Girişim 10,90 -6,12 -40,11 Hürriyet Gzt. 2,37 3,49 12,86 ICBC Turkey Bank 5,54 0,18 -14,77 İdeal Finansal Teknolojiler 49,38 0,12 266,86 İdealist GMYO 2,46 2,07 3,66 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,90 1,12 -28,00 İhlas Gazetecilik 1,04 1,96 -57,78 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,80 8,11 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,23 -0,16 34,09 Info Yatırım 3,73 0,54 -20,14 İntema 34,34 0,12 -13,93 Inveo Yatırım Holding 95,45 0,37 115,85 İpek Doğal Enerji 11,56 0,61 -11,62 İskenderun Demir Çelik 11,32 -0,26 25,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler