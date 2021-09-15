Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,26 0,77 -32,04 Acıpayam Selüloz 16,25 -0,06 -4,57 Adel Kalemcilik 26,68 1,14 -22,07 Adese Gayrimenkul 1,26 0,00 -55,00 Afyon Çimento 3,61 0,28 -29,35 AGESA Hayat Emeklilik 17,82 -0,45 1,34 Ak Enerji 1,81 -0,55 -18,10 Akbank 5,65 0,00 -16,39 Akçansa 14,38 -0,14 -10,70 Akdeniz Yatırım Hold. 2,26 -1,31 -5,96 Akfen GMYO 4,24 -0,70 62,40 Akın Tekstil 33,88 -0,59 6,68 Akiş GMYO 1,82 0,55 -34,82 Akmerkez GMYO 39,14 0,31 -36,69 Aksa 20,38 6,65 47,53 Aksa Enerji 14,97 0,54 101,21 Aksigorta 7,00 -0,43 -15,76 Aksu Enerji 11,00 -1,79 45,75 Alarko Carrıer 328,40 2,72 -9,66 Alarko GMYO 21,06 -1,03 -16,86 Alarko Holding 9,10 -0,87 6,79 Albaraka Türk 1,52 0,00 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 25,38 -1,32 -14,43 Alkim Kağıt 14,70 0,34 13,57 Alkim Kimya 15,33 0,72 8,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,95 4,84 -10,96 Altınyunus Çeşme 54,20 -0,64 8,49 Anadolu Efes 21,76 0,09 1,87 Anadolu Grubu Holding 22,92 -0,09 -12,27 Anadolu Hayat Emek. 9,39 0,43 16,86 Anadolu Isuzu 16,00 0,31 -11,11 Anadolu Sigorta 6,24 -0,16 -13,58 Anel Elektrik 2,73 0,37 -13,88 Arçelik 32,10 0,25 12,80 ARD Bilişim Teknolojileri 52,55 1,06 9,30 Arena Bilgisayar 10,68 3,99 -2,04 Armada Bilgisayar 55,00 -1,61 12,06 Arsan Tekstil 4,59 2,58 15,16 Arzum Ev Aletleri 21,36 3,79 -11,61 Aselsan 15,02 0,40 -17,70 Ata GMYO 4,18 0,24 -24,14 Atakule GMYO 3,25 0,00 38,82 Atlantis Yatırım Holding 4,55 0,00 -18,17 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 -15,43 ATP Bilgisayar 34,42 -2,22 Avrasya GMYO 3,22 2,55 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 0,35 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 5,95 -0,17 -0,83 Aydem Enerji 6,91 0,00 Ayen Enerji 4,98 1,01 -7,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 0,00 77,31 Aygaz 15,36 1,39 8,27 Bagfaş 18,79 0,05 -6,05 Bak Ambalaj 20,56 -0,29 3,96 Balatacılar Balatacılık 9,10 3,76 10,44 Bantaş Ambalaj 3,76 1,35 20,26 Banvit 66,60 -0,60 28,08 Başkent Doğalgaz GMYO 24,24 1,00 Baştaş Başkent Çimento 9,81 0,51 -43,52 Batı Çimento 12,28 0,82 160,72 Batısöke Çimento 2,95 -0,67 20,90 Bayrak Taban Sanayi 8,65 0,00 -18,47 Bera Holding 10,22 4,18 -49,61 Berkosan Yalıtım 9,49 -1,45 6,39 Beşiktaş Futbol Yat. 6,42 0,16 58,91 Beyaz Filo 8,86 0,45 -12,10 Bilici Yatırım 18,39 0,93 232,35 Bim Mağazalar 68,60 1,70 -3,78 Biotrend Çevre ve Enerji 33,76 5,83 Birko Mensucat 1,12 3,70 0,90 Birleşim Mühendislik 10,26 0,00 Birlik Mensucat 2,29 -0,87 -33,82 Bizim Mağazaları 12,35 -0,80 -19,60 BMS Çelik Hasır 8,90 -0,11 Boğaziçi Beton Sanayi 4,71 0,86 Borusan Mannesmann 24,30 0,33 -12,59 Borusan Yat. Paz. 426,10 1,19 -6,20 Bosch Fren Sistemleri 858,90 -0,16 -30,15 Bossa 29,24 -0,54 63,81 Brisa 21,58 0,37 11,45 Burçelik 22,24 -2,63 5,80 Burçelik Vana 23,24 0,26 -53,20 Bursa Çimento 3,44 0,29 -30,89 Carrefoursa 48,18 3,17 -32,90 Casa Emtia Petrol 132,00 -0,83 24,53 Ceo Event Medya 8,24 -1,08 28,15 Coca Cola İçecek 89,00 1,89 40,14 Cosmos Yat. Holding 10,95 0,37 35,86 Credıtwest Faktorıng 4,36 -0,46 -25,72 Çan2 Termik 12,90 -1,53 Çelebi 158,90 -1,06 -12,94 Çelik Halat 6,39 -0,31 -29,76 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 13,21 -0,45 -15,92 Çimbeton 217,00 0,32 -26,81 Çimentaş 27,00 0,00 -25,33 Çimsa 27,10 -0,15 52,25 Çuhadaroğlu Metal 8,17 2,90 7,40 Dagi Giyim 3,57 0,28 4,80 Dagi Yatırım Holding 12,72 -0,63 -1,40 Dardanel 2,92 3,18 -45,16 Datagate Bilgisayar 13,05 1,24 -18,99 Demısaş Döküm 6,99 0,14 7,95 Denge Holding 1,68 -0,59 -44,69 Deniz GMYO 2,17 0,00 17,80 Derimod 9,80 0,00 0,62 Derlüks Yatırım Holding 4,85 -2,02 -45,01 Desa Deri 9,39 -0,63 -3,59 Despec Bilgisayar 12,46 9,97 -4,59 Deva Holding 23,52 1,12 -2,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,81 0,60 9,61 Diriteks Diriliş Tekstil 5,86 -9,71 57,10 Ditaş Doğan 17,38 -1,36 33,63 DO-CO 661,70 -1,28 5,03 Doğan Burda 23,00 0,00 2,50 Doğan Holding 2,58 -0,39 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 0,46 -5,54 Doğusan 5,86 -4,25 33,79 Doğuş GMYO 9,29 1,53 13,71 Doğuş Otomotiv 34,38 1,66 32,62 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,85 1,24 Duran Doğan Basım 15,38 -0,19 46,62 Dyo Boya 10,59 -0,09 -5,84 Eczacıbaşı İlaç 6,15 -0,32 -14,61 Eczacıbaşı Yatırım 41,06 0,15 52,53 E-Data Teknoloji 11,97 -3,86 Edip Gayrimenkul 3,61 -0,55 8,73 Ege Endüstri 1.197,00 1,16 -28,10 Ege Gübre 163,40 -0,24 13,90 Ege Profil 29,04 0,83 -24,06 Ege Seramik 13,52 0,90 39,92 Egeplast 24,10 -0,74 -27,63 Ekiz Kimya 6,42 0,78 -9,96 Emek Elektrik 2,62 -1,13 -8,24 Eminiş Ambalaj 19,37 -3,15 -47,42 Emlak Konut GMYO 1,85 0,00 -12,51 Enerjisa Enerji 11,08 0,54 -3,91 Enka İnşaat 10,52 0,48 49,39 Erbosan 123,70 1,14 205,02 Ereğli Demir Çelik 17,71 -0,34 34,82 Ersu Gıda 3,51 -0,85 -28,95 Escar Turizm Taşımacılık 20,70 -0,77 Escort Teknoloji 5,73 -0,17 -12,79 Esenboğa Elektrik 33,12 1,85 74,08 Etiler Gıda 5,60 0,00 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 6,62 -0,90 73,32 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 0,00 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,38 -0,29 -23,90 Euro Yatırım Holding 2,52 -1,18 -11,27 Europap Tezol Kağıt 15,25 Fade Gıda 8,28 -0,24 59,18 Fenerbahçe Futbol 33,32 0,06 12,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 0,00 -13,16 F-M İzmit Piston 111,90 -0,80 -8,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,81 3,98 -1,69 Ford Otosan 168,10 -0,41 37,63 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 18,10 1,00 -13,73 Galata Wind Enerji 3,66 -0,81 Galatasaray Sportif 3,64 1,68 -10,12 Garanti Bankası 9,57 0,10 -5,72 Garanti Faktoring 8,66 -0,57 -22,19 Garanti Yat. Ort. 2,20 0,46 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,25 0,00 22,34 Gediz Ambalaj 17,70 0,57 32,09 Gen İlaç 14,52 -0,34 Gentaş 3,15 0,96 -30,21 Gersan Elektrik 5,75 -1,54 -6,35 Girişim Elektrik Sanayi 24,00 0,67 Global Men. Değ. 6,03 -0,99 0,33 Global Yat. Holding 2,23 0,00 -36,53 Good-Year 7,62 -0,26 -4,37 Göltaş Çimento 39,18 0,41 -4,54 Gözde Girişim 5,89 0,34 -26,19 GSD Denizcilik 3,15 -0,94 29,35 GSD Holding 2,31 -1,28 -7,97 Gübre Fabrik. 50,05 -0,99 -41,84 Güler Yat. Holding 2,46 2,50 -28,96 Halk GMYO 2,42 0,83 -20,60 Hatay Tekstil 16,98 0,41 24,53 Hedef Girişim 2,80 -0,71 10,90 Hektaş 8,44 -0,94 57,98 HUB Girişim 10,81 1,50 -40,60 Hürriyet Gzt. 2,23 0,45 6,19 ICBC Turkey Bank 5,72 3,25 -12,00 İdealist Danışmanlık 49,42 0,86 267,16 İdealist GMYO 2,66 -0,75 12,09 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,22 -3,94 -50,48 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,81 1,25 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,24 -0,16 34,31 Info Yatırım 3,94 -1,50 -15,64 İntema 36,10 -0,82 -9,52 Inveo Yatırım Holding 100,40 0,30 127,05 İpek Doğal Enerji 12,37 -0,24 -5,43 İskenderun Demir Çelik 12,32 -0,81 36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler