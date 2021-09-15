Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,26
|0,77
|-32,04
|Acıpayam Selüloz
|16,25
|-0,06
|-4,57
|Adel Kalemcilik
|26,68
|1,14
|-22,07
|Adese Gayrimenkul
|1,26
|0,00
|-55,00
|Afyon Çimento
|3,61
|0,28
|-29,35
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,82
|-0,45
|1,34
|Ak Enerji
|1,81
|-0,55
|-18,10
|Akbank
|5,65
|0,00
|-16,39
|Akçansa
|14,38
|-0,14
|-10,70
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,26
|-1,31
|-5,96
|Akfen GMYO
|4,24
|-0,70
|62,40
|Akın Tekstil
|33,88
|-0,59
|6,68
|Akiş GMYO
|1,82
|0,55
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,14
|0,31
|-36,69
|Aksa
|20,38
|6,65
|47,53
|Aksa Enerji
|14,97
|0,54
|101,21
|Aksigorta
|7,00
|-0,43
|-15,76
|Aksu Enerji
|11,00
|-1,79
|45,75
|Alarko Carrıer
|328,40
|2,72
|-9,66
|Alarko GMYO
|21,06
|-1,03
|-16,86
|Alarko Holding
|9,10
|-0,87
|6,79
|Albaraka Türk
|1,52
|0,00
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,38
|-1,32
|-14,43
|Alkim Kağıt
|14,70
|0,34
|13,57
|Alkim Kimya
|15,33
|0,72
|8,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,95
|4,84
|-10,96
|Altınyunus Çeşme
|54,20
|-0,64
|8,49
|Anadolu Efes
|21,76
|0,09
|1,87
|Anadolu Grubu Holding
|22,92
|-0,09
|-12,27
|Anadolu Hayat Emek.
|9,39
|0,43
|16,86
|Anadolu Isuzu
|16,00
|0,31
|-11,11
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,16
|-13,58
|Anel Elektrik
|2,73
|0,37
|-13,88
|Arçelik
|32,10
|0,25
|12,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,55
|1,06
|9,30
|Arena Bilgisayar
|10,68
|3,99
|-2,04
|Armada Bilgisayar
|55,00
|-1,61
|12,06
|Arsan Tekstil
|4,59
|2,58
|15,16
|Arzum Ev Aletleri
|21,36
|3,79
|-11,61
|Aselsan
|15,02
|0,40
|-17,70
|Ata GMYO
|4,18
|0,24
|-24,14
|Atakule GMYO
|3,25
|0,00
|38,82
|Atlantis Yatırım Holding
|4,55
|0,00
|-18,17
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,00
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|34,42
|-2,22
|Avrasya GMYO
|3,22
|2,55
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|0,35
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,95
|-0,17
|-0,83
|Aydem Enerji
|6,91
|0,00
|Ayen Enerji
|4,98
|1,01
|-7,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|0,00
|77,31
|Aygaz
|15,36
|1,39
|8,27
|Bagfaş
|18,79
|0,05
|-6,05
|Bak Ambalaj
|20,56
|-0,29
|3,96
|Balatacılar Balatacılık
|9,10
|3,76
|10,44
|Bantaş Ambalaj
|3,76
|1,35
|20,26
|Banvit
|66,60
|-0,60
|28,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,24
|1,00
|Baştaş Başkent Çimento
|9,81
|0,51
|-43,52
|Batı Çimento
|12,28
|0,82
|160,72
|Batısöke Çimento
|2,95
|-0,67
|20,90
|Bayrak Taban Sanayi
|8,65
|0,00
|-18,47
|Bera Holding
|10,22
|4,18
|-49,61
|Berkosan Yalıtım
|9,49
|-1,45
|6,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,42
|0,16
|58,91
|Beyaz Filo
|8,86
|0,45
|-12,10
|Bilici Yatırım
|18,39
|0,93
|232,35
|Bim Mağazalar
|68,60
|1,70
|-3,78
|Biotrend Çevre ve Enerji
|33,76
|5,83
|Birko Mensucat
|1,12
|3,70
|0,90
|Birleşim Mühendislik
|10,26
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,29
|-0,87
|-33,82
|Bizim Mağazaları
|12,35
|-0,80
|-19,60
|BMS Çelik Hasır
|8,90
|-0,11
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,71
|0,86
|Borusan Mannesmann
|24,30
|0,33
|-12,59
|Borusan Yat. Paz.
|426,10
|1,19
|-6,20
|Bosch Fren Sistemleri
|858,90
|-0,16
|-30,15
|Bossa
|29,24
|-0,54
|63,81
|Brisa
|21,58
|0,37
|11,45
|Burçelik
|22,24
|-2,63
|5,80
|Burçelik Vana
|23,24
|0,26
|-53,20
|Bursa Çimento
|3,44
|0,29
|-30,89
|Carrefoursa
|48,18
|3,17
|-32,90
|Casa Emtia Petrol
|132,00
|-0,83
|24,53
|Ceo Event Medya
|8,24
|-1,08
|28,15
|Coca Cola İçecek
|89,00
|1,89
|40,14
|Cosmos Yat. Holding
|10,95
|0,37
|35,86
|Credıtwest Faktorıng
|4,36
|-0,46
|-25,72
|Çan2 Termik
|12,90
|-1,53
|Çelebi
|158,90
|-1,06
|-12,94
|Çelik Halat
|6,39
|-0,31
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|13,21
|-0,45
|-15,92
|Çimbeton
|217,00
|0,32
|-26,81
|Çimentaş
|27,00
|0,00
|-25,33
|Çimsa
|27,10
|-0,15
|52,25
|Çuhadaroğlu Metal
|8,17
|2,90
|7,40
|Dagi Giyim
|3,57
|0,28
|4,80
|Dagi Yatırım Holding
|12,72
|-0,63
|-1,40
|Dardanel
|2,92
|3,18
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|13,05
|1,24
|-18,99
|Demısaş Döküm
|6,99
|0,14
|7,95
|Denge Holding
|1,68
|-0,59
|-44,69
|Deniz GMYO
|2,17
|0,00
|17,80
|Derimod
|9,80
|0,00
|0,62
|Derlüks Yatırım Holding
|4,85
|-2,02
|-45,01
|Desa Deri
|9,39
|-0,63
|-3,59
|Despec Bilgisayar
|12,46
|9,97
|-4,59
|Deva Holding
|23,52
|1,12
|-2,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,81
|0,60
|9,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,86
|-9,71
|57,10
|Ditaş Doğan
|17,38
|-1,36
|33,63
|DO-CO
|661,70
|-1,28
|5,03
|Doğan Burda
|23,00
|0,00
|2,50
|Doğan Holding
|2,58
|-0,39
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|0,46
|-5,54
|Doğusan
|5,86
|-4,25
|33,79
|Doğuş GMYO
|9,29
|1,53
|13,71
|Doğuş Otomotiv
|34,38
|1,66
|32,62
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,85
|1,24
|Duran Doğan Basım
|15,38
|-0,19
|46,62
|Dyo Boya
|10,59
|-0,09
|-5,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|-0,32
|-14,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,06
|0,15
|52,53
|E-Data Teknoloji
|11,97
|-3,86
|Edip Gayrimenkul
|3,61
|-0,55
|8,73
|Ege Endüstri
|1.197,00
|1,16
|-28,10
|Ege Gübre
|163,40
|-0,24
|13,90
|Ege Profil
|29,04
|0,83
|-24,06
|Ege Seramik
|13,52
|0,90
|39,92
|Egeplast
|24,10
|-0,74
|-27,63
|Ekiz Kimya
|6,42
|0,78
|-9,96
|Emek Elektrik
|2,62
|-1,13
|-8,24
|Eminiş Ambalaj
|19,37
|-3,15
|-47,42
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|0,00
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|11,08
|0,54
|-3,91
|Enka İnşaat
|10,52
|0,48
|49,39
|Erbosan
|123,70
|1,14
|205,02
|Ereğli Demir Çelik
|17,71
|-0,34
|34,82
|Ersu Gıda
|3,51
|-0,85
|-28,95
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,70
|-0,77
|Escort Teknoloji
|5,73
|-0,17
|-12,79
|Esenboğa Elektrik
|33,12
|1,85
|74,08
|Etiler Gıda
|5,60
|0,00
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,62
|-0,90
|73,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|0,00
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,38
|-0,29
|-23,90
|Euro Yatırım Holding
|2,52
|-1,18
|-11,27
|Europap Tezol Kağıt
|15,25
|Fade Gıda
|8,28
|-0,24
|59,18
|Fenerbahçe Futbol
|33,32
|0,06
|12,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,56
|0,00
|-13,16
|F-M İzmit Piston
|111,90
|-0,80
|-8,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,81
|3,98
|-1,69
|Ford Otosan
|168,10
|-0,41
|37,63
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|18,10
|1,00
|-13,73
|Galata Wind Enerji
|3,66
|-0,81
|Galatasaray Sportif
|3,64
|1,68
|-10,12
|Garanti Bankası
|9,57
|0,10
|-5,72
|Garanti Faktoring
|8,66
|-0,57
|-22,19
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|0,46
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,25
|0,00
|22,34
|Gediz Ambalaj
|17,70
|0,57
|32,09
|Gen İlaç
|14,52
|-0,34
|Gentaş
|3,15
|0,96
|-30,21
|Gersan Elektrik
|5,75
|-1,54
|-6,35
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,00
|0,67
|Global Men. Değ.
|6,03
|-0,99
|0,33
|Global Yat. Holding
|2,23
|0,00
|-36,53
|Good-Year
|7,62
|-0,26
|-4,37
|Göltaş Çimento
|39,18
|0,41
|-4,54
|Gözde Girişim
|5,89
|0,34
|-26,19
|GSD Denizcilik
|3,15
|-0,94
|29,35
|GSD Holding
|2,31
|-1,28
|-7,97
|Gübre Fabrik.
|50,05
|-0,99
|-41,84
|Güler Yat. Holding
|2,46
|2,50
|-28,96
|Halk GMYO
|2,42
|0,83
|-20,60
|Hatay Tekstil
|16,98
|0,41
|24,53
|Hedef Girişim
|2,80
|-0,71
|10,90
|Hektaş
|8,44
|-0,94
|57,98
|HUB Girişim
|10,81
|1,50
|-40,60
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|0,45
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|5,72
|3,25
|-12,00
|İdealist Danışmanlık
|49,42
|0,86
|267,16
|İdealist GMYO
|2,66
|-0,75
|12,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|-3,94
|-50,48
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|1,25
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,24
|-0,16
|34,31
|Info Yatırım
|3,94
|-1,50
|-15,64
|İntema
|36,10
|-0,82
|-9,52
|Inveo Yatırım Holding
|100,40
|0,30
|127,05
|İpek Doğal Enerji
|12,37
|-0,24
|-5,43
|İskenderun Demir Çelik
|12,32
|-0,81
|36,34
(Sürecek)
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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