Borsada günlük işlemler (1)
27.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:03
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,47
|-3,86
|-3,49
|Acıpayam Selüloz
|20,94
|-7,43
|22,31
|Adel Kalemcilik
|26,94
|-7,49
|-21,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,80
|-6,35
|0,00
|Afyon Çimento
|5,01
|-9,07
|-1,96
|Ak Enerji
|2,20
|-7,95
|-0,45
|Akbank
|6,34
|-4,08
|-8,51
|Akçansa
|18,07
|-6,13
|9,25
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,95
|-6,07
|-4,26
|Akfen GMYO
|4,58
|-5,37
|-5,76
|Akın Tekstil
|42,42
|-9,97
|33,56
|Akiş GMYO
|3,43
|-9,02
|-2,83
|Akmerkez GMYO
|63,50
|-7,16
|-1,38
|Aksa
|14,13
|-6,24
|-3,15
|Aksa Enerji
|9,53
|-9,15
|28,09
|Aksigorta
|9,24
|-5,71
|-0,65
|Aksu Enerji
|14,30
|-8,33
|1,27
|Alarko Carrıer
|430,00
|-7,43
|17,84
|Alarko GMYO
|24,78
|-7,54
|-5,28
|Alarko Holding
|9,59
|-6,71
|11,00
|Albaraka Türk
|2,12
|1,44
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,36
|-9,38
|-1,01
|Alkim Kağıt
|19,62
|-3,25
|44,82
|Alkim Kimya
|18,55
|-6,31
|27,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,22
|-4,72
|1,37
|Altınyunus Çeşme
|92,65
|-9,96
|85,45
|Anadolu Efes
|24,52
|-7,19
|5,78
|Anadolu Grubu Holding
|27,40
|-8,05
|3,71
|Anadolu Hayat Emek.
|10,42
|-6,63
|20,18
|Anadolu Isuzu
|20,26
|-7,99
|12,56
|Anadolu Sigorta
|8,30
|-1,19
|9,93
|Anel Elektrik
|3,08
|-8,06
|-2,84
|Arçelik
|33,02
|-4,23
|8,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,50
|-5,22
|13,35
|Arena Bilgisayar
|51,00
|-4,49
|48,26
|Armada Bilgisayar
|62,30
|-8,58
|26,94
|Arsan Tekstil
|7,88
|-6,08
|8,09
|Artı Yatırım Holding
|7,11
|-9,89
|22,59
|Arzum Ev Aletleri
|22,20
|-2,12
|-9,83
|Aselsan
|17,61
|-3,98
|-3,51
|Ata GMYO
|5,59
|-5,25
|1,45
|Atakule GMYO
|3,70
|-5,85
|46,83
|Atlantis Yatırım Holding
|8,27
|-9,91
|48,74
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|-5,15
|5,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,40
|-1,27
|7,65
|Avrasya GMYO
|3,79
|-8,67
|-6,65
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,10
|-6,06
|-3,13
|Avrupa Yatırım Holding
|5,94
|-9,86
|-1,00
|Ayen Enerji
|5,63
|-9,34
|4,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,75
|-3,50
|-5,29
|Aygaz
|16,60
|-7,83
|13,31
|Bagfaş
|27,54
|-10,00
|37,70
|Bak Ambalaj
|23,90
|-8,22
|18,32
|Balatacılar Balatacılık
|7,33
|-5,66
|-11,04
|Bantaş Ambalaj
|5,04
|-5,26
|7,46
|Banvit
|53,00
|-0,93
|1,92
|Baştaş Başkent Çimento
|17,75
|-9,99
|2,19
|Batı Çimento
|8,86
|9,93
|88,11
|Batısöke Çimento
|2,84
|-3,40
|16,39
|Bayrak Taban Sanayi
|10,02
|-5,38
|-5,56
|Bera Holding
|20,30
|-3,61
|0,10
|Berkosan Yalıtım
|9,36
|-9,13
|4,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,98
|-0,75
|-1,49
|Beyaz Filo
|16,06
|10,00
|57,76
|Bilici Yatırım
|6,99
|-5,03
|5,27
|Bim Mağazalar
|74,40
|-0,80
|1,18
|Birko Mensucat
|1,09
|-3,54
|-1,80
|Birlik Mensucat
|3,00
|1,01
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|15,05
|-6,52
|-2,02
|Borusan Mannesmann
|30,00
|-8,65
|7,91
|Borusan Yat. Paz.
|449,60
|-9,99
|-1,60
|Bosch Fren Sistemleri
|1.203,00
|-4,52
|-2,90
|Bossa
|20,80
|-7,56
|16,53
|Brisa
|24,42
|-7,50
|22,47
|Burçelik
|23,80
|-8,88
|13,23
|Burçelik Vana
|46,88
|-3,30
|-5,60
|Bursa Çimento
|11,78
|-5,76
|-2,16
|Carrefoursa
|67,65
|-3,08
|-5,78
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|0,00
|36,79
|Ceo Event Medya
|7,32
|-3,68
|13,84
|Coca Cola İçecek
|73,00
|-8,58
|10,94
|Cosmos Yat. Holding
|14,57
|-1,69
|80,77
|Credıtwest Faktorıng
|5,38
|-1,47
|-8,35
|Çelebi
|154,00
|-7,23
|-15,63
|Çelik Halat
|21,38
|-2,29
|-0,19
|Çemaş Döküm
|2,18
|-3,54
|1,40
|Çemtaş
|16,17
|-9,21
|1,69
|Çimbeton
|332,30
|-9,99
|12,07
|Çimentaş
|41,90
|-9,97
|15,87
|Çimsa
|21,92
|-5,92
|23,15
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|-8,38
|-1,03
|Dagi Giyim
|8,00
|-7,08
|-0,87
|Dagi Yatırım Holding
|13,33
|-7,62
|3,33
|Dardanel
|30,00
|-5,24
|-10,45
|Datagate Bilgisayar
|17,15
|-8,73
|6,46
|Demısaş Döküm
|6,49
|-6,75
|-1,82
|Denge Holding
|5,90
|-9,92
|7,66
|Deniz GMYO
|4,27
|-3,17
|24,85
|Derimod
|10,63
|-9,99
|9,14
|Derlüks Deri
|9,09
|-8,00
|3,06
|Desa Deri
|10,21
|-3,59
|4,83
|Despec Bilgisayar
|12,95
|-8,48
|-0,84
|Deva Holding
|25,88
|-6,64
|7,21
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,46
|-4,47
|24,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,97
|4,19
|60,05
|Ditaş Doğan
|35,70
|-6,10
|9,24
|DO-CO
|487,00
|-3,37
|-22,70
|Doğan Burda
|21,26
|-3,10
|-5,26
|Doğan Holding
|3,69
|-8,66
|20,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,78
|-9,15
|19,37
|Doğusan
|4,81
|-4,94
|9,82
|Doğuş GMYO
|9,00
|-6,74
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|32,90
|-9,37
|14,47
|Döktaş Dökümcülük
|34,40
|-6,22
|12,34
|Duran Doğan Basım
|10,88
|-4,39
|3,72
|Dyo Boya
|12,35
|-8,65
|8,71
|Eczacıbaşı İlaç
|7,43
|-8,83
|-0,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|33,70
|-9,65
|21,49
|Edip Gayrimenkul
|3,17
|-7,31
|-4,52
|Ege Endüstri
|1.629,00
|-5,01
|-5,69
|Ege Gübre
|200,70
|-10,00
|38,22
|Ege Profil
|37,70
|-8,50
|-1,41
|Ege Seramik
|13,20
|-1,05
|28,28
|Egeplast
|33,58
|-9,24
|0,84
|Ekiz Kimya
|8,40
|3,70
|17,81
|Emek Elektrik
|5,04
|-8,20
|-14,86
|Eminiş Ambalaj
|32,14
|-9,97
|-12,76
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|-7,48
|9,81
|Enerjisa Enerji
|11,82
|-7,29
|-5,52
|Enka İnşaat
|7,72
|-4,46
|4,75
|Erbosan
|46,66
|-8,24
|13,80
|Ereğli Demir Çelik
|14,50
|-3,33
|-2,88
|Ersu Gıda
|4,94
|-5,00
|0,00
|Escort Teknoloji
|7,25
|-9,94
|10,35
|Esenboğa Elektrik
|26,12
|-3,62
|37,26
|Etiler Gıda
|4,35
|1,16
|9,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|-1,32
|-2,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,77
|-3,08
|4,72
|Euro Yat. Ort.
|5,55
|9,90
|23,06
|Euro Yatırım Holding
|3,56
|-3,52
|25,35
|Fade Gıda
|6,90
|-5,87
|11,47
|Fenerbahçe Futbol
|36,98
|0,49
|25,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,90
|1,77
|8,32
|F-M İzmit Piston
|171,70
|-8,67
|38,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,49
|-5,99
|3,53
|Ford Otosan
|150,10
|-6,25
|19,13
|Formet Çelik Kapı
|4,43
|-3,49
|-6,74
|Frigo Pak Gıda
|22,10
|-9,35
|5,34
|Galatasaray Sportif
|3,64
|-3,70
|-10,12
|Garanti Bankası
|9,11
|-4,31
|-12,15
|Garanti Faktoring
|11,52
|1,23
|3,50
|Garanti Yat. Ort.
|3,37
|-6,13
|4,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,36
|0,75
|69,52
|Gediz Ambalaj
|33,60
|-8,25
|25,37
|Gentaş
|5,51
|-1,08
|-7,24
|Gersan Elektrik
|7,38
|-8,66
|20,20
|Global Men. Değ.
|8,31
|-3,82
|38,27
|Global Yat. Holding
|5,23
|-5,25
|11,75
|Good-Year
|8,25
|-6,25
|-1,32
|Göltaş Çimento
|46,98
|-9,83
|13,86
|Gözde Girişim
|6,68
|-6,44
|-16,29
|GSD Denizcilik
|5,28
|-9,28
|4,76
|GSD Holding
|2,34
|-8,95
|-6,77
|Gübre Fabrik.
|62,85
|-4,84
|-26,96
|Güler Yat. Holding
|11,04
|9,96
|1,56
|Halk GMYO
|3,62
|-4,74
|12,77
|Hatay Tekstil
|20,36
|-8,86
|45,95
|Hedef Girişim
|3,84
|-2,78
|12,07
|Hektaş
|25,92
|-6,09
|35,92
|HUB Girişim
|17,82
|-4,19
|-2,09
|Hürriyet Gzt.
|2,45
|-8,24
|16,67
|ICBC Turkey Bank
|6,98
|-2,92
|7,38
|İdealist Danışmanlık
|14,24
|0,07
|5,79
|İdealist GMYO
|8,36
|-6,07
|22,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|-3,63
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|-9,21
|10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,83
|-2,79
|-5,67
|İhlas Holding
|1,21
|-4,72
|-2,42
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-4,31
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|18,86
|-8,18
|-1,41
|Info Yatırım
|6,59
|-6,66
|2,17
|İntema
|65,05
|9,97
|63,03
|Inveo Yatırım Holding
|148,50
|0,95
|235,82
|İpek Doğal Enerji
|12,50
|-7,54
|-4,43
|İskenderun Demir Çelik
|11,15
|-5,91
|10,29
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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