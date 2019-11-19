Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|-0,60
|-14,87
|Acıpayam Selüloz
|5,96
|-2,30
|86,55
|Adana Çimento (A)
|6,58
|0,46
|38,34
|Adana Çimento (B)
|4,86
|-0,21
|50,67
|Adana Çimento (C)
|1,87
|0,00
|51,90
|Adel Kalemcilik
|11,57
|2,94
|12,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|0,00
|-15,81
|Afyon Çimento
|4,70
|0,86
|2,40
|Ak Enerji
|0,74
|1,37
|17,46
|Akbank
|7,77
|0,13
|32,03
|Akçansa
|7,20
|1,55
|10,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|0,67
|-24,88
|Akfen GMYO
|2,63
|3,14
|59,39
|Akın Tekstil
|11,08
|0,00
|22,23
|Akiş GMYO
|3,15
|7,14
|38,22
|Akmerkez GMYO
|21,18
|0,38
|46,74
|Aksa
|11,58
|0,00
|74,54
|Aksa Enerji
|3,39
|0,89
|26,49
|Aksigorta
|5,25
|2,54
|67,23
|Aksu Enerji
|11,27
|3,39
|45,98
|Alarko Carrıer
|41,20
|1,23
|4,67
|Alarko GMYO
|62,20
|5,96
|47,31
|Alarko Holding
|4,88
|0,83
|150,22
|Albaraka Türk
|1,29
|0,78
|5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,24
|1,89
|77,78
|Alkim Kağıt
|4,74
|0,00
|31,88
|Alkim Kimya
|34,66
|2,61
|60,90
|Altınyağ
|0,47
|9,30
|6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,90
|-2,59
|154,73
|Anadolu Cam
|3,51
|0,86
|36,86
|Anadolu Efes
|22,08
|1,01
|10,00
|Anadolu Grubu Holding
|16,26
|0,25
|60,44
|Anadolu Hayat Emek.
|6,10
|-0,16
|7,12
|Anadolu Isuzu
|10,68
|3,09
|72,82
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,46
|11,32
|Anel Elektrik
|2,37
|-1,66
|46,30
|Arçelik
|20,10
|-0,40
|27,30
|Arena Bilgisayar
|6,20
|4,55
|40,59
|Armada Bilgisayar
|11,08
|0,82
|19,27
|Arsan Tekstil
|3,10
|-0,32
|91,36
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|1,27
|-8,05
|Aselsan
|19,42
|0,73
|-18,92
|Aslan Çimento
|32,38
|3,85
|14,99
|Ata GMYO
|3,92
|0,77
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,51
|-1,31
|14,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,13
|2,73
|31,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,52
|-1,88
|69,21
|Avrasya GMYO
|1,45
|4,32
|64,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|-1,89
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,70
|0,01
|2,84
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|-1,26
|-35,39
|Ayen Enerji
|2,92
|-0,34
|62,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|-1,12
|28,69
|Aygaz
|12,50
|0,00
|25,70
|Bagfaş
|14,49
|-0,14
|200,62
|Bak Ambalaj
|6,25
|-0,95
|32,75
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|6,25
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,98
|0,00
|57,77
|Banvit
|15,54
|3,46
|44,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,19
|2,34
|8,42
|Batı Çimento
|3,19
|-2,15
|32,37
|Batısöke Çimento
|1,09
|-3,54
|0,00
|Bera Holding
|3,97
|-3,17
|92,72
|Berkosan Yalıtım
|2,23
|6,19
|23,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,22
|-1,77
|37,04
|Beyaz Filo
|3,03
|0,00
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|13,77
|-1,99
|249,49
|Bilici Yatırım
|3,16
|-1,25
|149,89
|Bim Mağazalar
|45,78
|-0,17
|8,28
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,06
|-4,50
|-9,40
|Bizim Mağazaları
|9,32
|-0,53
|37,06
|Bolu Çimento
|2,98
|0,34
|-3,49
|Bomonti Elektrik
|1,65
|-3,51
|243,75
|Borusan Mannesmann
|9,12
|0,22
|30,11
|Borusan Yat. Paz.
|37,88
|-0,63
|4,56
|Bosch Fren Sistemleri
|215,00
|0,28
|40,73
|Bossa
|7,36
|-0,41
|75,06
|Brisa
|7,15
|4,23
|12,95
|Burçelik
|4,79
|9,61
|49,22
|Burçelik Vana
|4,74
|-0,21
|220,27
|Bursa Çimento
|5,07
|0,20
|15,23
|Carrefoursa
|4,03
|5,50
|15,80
|Ceo Event Medya
|10,20
|3,55
|Coca Cola İçecek
|33,70
|-0,47
|13,98
|Cosmos Yat. Holding
|1,50
|5,63
|54,64
|Credıtwest Faktorıng
|1,93
|0,00
|85,58
|Çelebi
|99,10
|-0,10
|69,85
|Çelik Halat
|5,88
|5,38
|8,83
|Çemaş Döküm
|1,17
|1,74
|53,95
|Çemtaş
|7,23
|-0,69
|21,23
|Çimbeton
|33,00
|-2,94
|15,38
|Çimentaş
|13,92
|6,10
|9,61
|Çimsa
|7,76
|1,17
|2,78
|Çuhadaroğlu Metal
|2,80
|-2,78
|57,30
|Dagi Giyim
|2,06
|5,10
|66,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,70
|1,19
|68,32
|Dardanel
|1,93
|-2,03
|75,45
|Datagate Bilgisayar
|7,38
|3,94
|72,43
|Demısaş Döküm
|2,64
|2,33
|14,90
|Denge Holding
|1,48
|0,00
|27,59
|Deniz GMYO
|3,60
|0,84
|18,42
|Denizli Cam
|6,07
|0,17
|16,55
|Derimod
|4,49
|-0,22
|59,82
|Derlüks Deri
|2,46
|2,07
|Desa Deri
|3,36
|9,45
|94,22
|Despec Bilgisayar
|3,45
|0,88
|26,30
|Deva Holding
|7,96
|-0,50
|141,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,07
|11,46
|37,18
|Ditaş Doğan
|8,34
|-0,12
|62,93
|DO-CO
|539,50
|-0,02
|13,84
|Doğan Burda
|4,50
|4,90
|49,50
|Doğan Holding
|1,68
|0,60
|80,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|2,48
|1,64
|Doğusan
|1,71
|-1,72
|-21,00
|Doğuş GMYO
|3,75
|-5,78
|77,73
|Doğuş Otomotiv
|9,36
|-0,32
|115,67
|Döktaş Dökümcülük
|30,20
|-2,58
|270,55
|Duran Doğan Basım
|10,33
|0,29
|102,55
|Dyo Boya
|4,26
|-0,93
|46,90
|Eczacıbaşı İlaç
|3,22
|3,87
|32,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,20
|0,55
|43,70
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|0,93
|41,56
|Ege Endüstri
|486,00
|0,60
|56,20
|Ege Gübre
|41,68
|0,43
|101,48
|Ege Profil
|10,48
|-1,69
|24,80
|Ege Seramik
|3,46
|-1,70
|16,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,26
|-2,59
|36,98
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,30
|2,36
|32,65
|Eminiş Ambalaj
|1,18
|3,51
|0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|5,88
|-1,14
|Enerjisa Enerji
|7,25
|1,54
|53,98
|Enka İnşaat
|5,81
|0,35
|33,94
|Erbosan
|21,86
|3,80
|43,77
|Ereğli Demir Çelik
|7,62
|1,33
|24,88
|Ersu Gıda
|1,61
|0,63
|75,00
|Escort Teknoloji
|0,92
|2,22
|21,05
|Etiler Gıda
|2,77
|-4,15
|30,05
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,34
|0,00
|90,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|1,85
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,07
|-1,83
|70,76
|Euro Yatırım Holding
|1,37
|1,48
|149,09
|Fenerbahçe Futbol
|16,47
|-1,20
|138,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,40
|2,41
|27,82
|F-M İzmit Piston
|21,90
|0,55
|42,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,17
|3,99
|170,96
|Ford Otosan
|66,35
|-1,00
|42,22
|Formet Çelik Kapı
|5,44
|0,74
|438,27
|Frigo Pak Gıda
|9,34
|2,64
|449,41
|Galatasaray Sportif
|1,74
|-1,14
|40,32
|Garanti Bankası
|10,25
|1,08
|28,77
|Garanti Faktoring
|3,73
|0,81
|88,38
|Garanti Yat. Ort.
|1,07
|2,88
|46,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,07
|0,33
|98,80
|Gedik Yatırım Holding
|7,89
|5,48
|235,74
|Gediz Ambalaj
|5,74
|0,00
|41,93
|Gentaş
|1,76
|0,57
|28,22
|Gersan Elektrik
|2,51
|3,29
|2,85
|Global Men. Değ.
|1,33
|1,53
|182,98
|Global Yat. Holding
|4,16
|0,00
|39,13
|Good-Year
|3,12
|1,63
|-5,98
|Göltaş Çimento
|14,93
|1,15
|21,93
|Gözde Girişim
|4,12
|2,49
|54,31
|GSD Denizcilik
|1,99
|0,00
|73,04
|GSD Holding
|1,05
|0,00
|31,25
|Gübre Fabrik.
|6,50
|-2,26
|119,59
|Güler Yat. Holding
|1,85
|0,54
|72,90
|Güneş Sigorta
|1,96
|0,00
|39,78
|Halk GMYO
|1,02
|2,00
|58,55
|Halk Sigorta
|1,49
|-4,49
|68,83
|Hatay Tekstil
|5,61
|-1,75
|62,69
|Hedef Girişim
|1,88
|-0,53
|62,07
|Hektaş
|6,77
|-1,46
|95,57
|HUB Girişim
|10,23
|7,68
|444,15
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|19,69
|63,44
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|0,63
|-2,23
|İdealist Danışmanlık
|3,46
|-1,42
|-40,80
|İdealist GMYO
|2,97
|2,77
|82,21
|İhlas Ev Aletleri
|2,27
|-0,87
|594,99
|İhlas Gayrimenkul
|0,78
|0,00
|-16,98
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|-0,50
|555,74
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|103,13
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|1,18
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|8,01
|1,52
|43,84
|Info Yatırım
|5,20
|0,00
|404,85
|İntema
|7,13
|0,56
|18,90
|İpek Doğal Enerji
|6,74
|-2,32
|25,51
|İskenderun Demir Çelik
|6,58
|0,92
|40,34
(Sürecek)
Kaynak: AA