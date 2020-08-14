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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.236 2,25
BIST SINAİ 1.508 -0,89
BIST GIDA, İÇECEK 1.544 0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 566 -2,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
14.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:51

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.236 2,25
BIST SINAİ 1.508 -0,89
BIST GIDA, İÇECEK 1.544 0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 566 -2,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.063 -0,71
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.172 0,25
BIST TAŞ, TOPRAK 1.168 -1,06
BIST METAL ANA 2.501 -1,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.058 -2,49
BIST MADENCİLİK 1.215 -0,84
BIST HİZMETLER 985 -1,52
BIST ELEKTRİK 60 1,04
BIST ULAŞTIRMA 1.309 -0,19
BIST TURİZM 179 -1,16
BIST TİCARET 3.158 -0,28
BIST İLETİŞİM 371 -4,27
BIST SPOR 618 -1,94
BIST İNŞAAT 1.211 -4,05
BIST MALİ 1.113 -1,73
BIST BANKA 1.102 -2,04
BIST SİGORTA 4.941 -1,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 888 -2,40
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 903 -1,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 494 -1,74
BIST TEKNOLOJİ 1.622 -1,16
BIST BİLİŞİM 513 0,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 937 -1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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